Už kiekvieną išgrynintą eurą reikia mokėti bankams: „Bet tai yra darbuotojų pinigai“

Tuo metu neturintiems jokio paslaugų plano jau reikia mokėti mokesčius bankui už kiekvieną išgrynintą eurą.
Bankai įvardijo savo įkainius ir paaiškino, kodėl taip yra – ar teisinga, kad gyventojai turi mokėti išsiimdami savo pačių uždirbtus pinigus?
Atsiimdami savo pinigus gyventojai mokėti neturėtų?
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės pareigas laikinai einančios Dalios Jakutavičės vertinimu, šiuo metu praktiškai visi yra priversti turėti sąskaitą banke, nes į ją yra mokami atlyginimai.
O tai, anot jos, kai kuriems kelia papildomų išlaidų ar nepatogumų, ypač vyresniems ar mažesnių miestelių gyventojams.
D. Jakutavičė pripažįsta, kad mokėjimas pavedimu užtikrina skaidrumą ir apsaugą nuo piktnaudžiavimo, tačiau reikėtų užtikrinti pusiausvyrą.
T. y. valstybė turėtų pasirūpinti, kad pavedimu gautus pinigus būtų galima laisvai ir be papildomų mokesčių išsigryninti.
„Kitaip sakant, jeigu atlyginimai privalo būti mokami per bankus, tuomet pinigų pasiekiamumas turi būti nemokamas, juk tai – darbuotojo uždirbti pinigai.
Iš darbuotojų vis dar girdime nusiskundimų, kad mažuose miesteliuose sunku išsigryninti atlyginimą, nes nėra bankomatų“, – kalbėjo profsąjungų atstovė.
Bankų įkainiai – kiek pinigų leis pasiimti?
Banko „Swedbank“ atstovas Gytis Vercinskas komentavo, kad paslaugų plano „Patogu“ turėtojai kiekvieną mėnesį gali nemokamai išsigryninti iki 580 eurų. O nuo lapkričio mėnesio šis limitas didėja iki 800 eur per mėnesį.
„Nemokamai išgryninimų pinigų limitą didiname atsižvelgdami į klientų poreikius. Tam įtakos turėjo augusios žmonių pajamos: darbo užmokestis, pensijos, kitos išmokos. Atsižvelgdami į tai ir padidiname limitą“, – kalbėjo G. Vercinskas.
Vis tik, jei klientas neturi jokio paslaugų plano, išgryninimo mokestis taikomas nuo pirmo euro.
Banko atstovo aiškinimu, mokestis priklauso nuo pačios kortelės tipo, taip pat, ar vartotojas išsigrynina pinigų „Swedbank“ bankomat, ar kitose vietose.
Pvz., „Debit Mastercard“ kortelės „Swedbank“ ar „Bankomatas.lt“ tinklo bankomatuose išsigryninant pinigus reikia mokėti 0,5 proc. nuo išsiimamos sumos (mažiausiai – 50 centų). Kituose bankomatuose – 2 proc. (mažiausiai – 3 eurus).
„Šis mokestis atspindi realius paslaugos kaštus – grynųjų pinigų tvarkymas ir logistiniai procesai reikalauja išlaidų, todėl mokestis leidžia užtikrinti paslaugos prieinamumą ir patikimumą visoje šalyje“, – nurodė G. Vercinskas.
Išgrynina nemokamai be limito, bet yra sąlygų
SEB banke šiuo metu mažiausias nemokamo grynųjų pinigų paėmimo limitas – 600 eurų per mėnesį, didžiausias – 2 000 eurų per mėnesį, priklausomai nuo pasirinkto plano.
Tais atvejais, kai klientas nesinaudoja paslaugų planu, debeto kortele pasiimant grynuosius taikomas 2 proc. nuo sumos (mažiausiai – 1 euro) įkainis.
Tačiau SEB banko kortelių ir mokėjimo sprendimų vyriausiasis produkto vadovas Gintautas Giržadas pamini, kad klientai gali išsigryninti pinigus prekybos tinklų (pvz., „Maxima“, „Iki“, „Rimi“, „Senukai“ ir kt.) kasose nemokamai.
Be to, ten išsigryninti pinigai neįeina į minėtus limitus. Vienintelė sąlyga – klientas turi pirkti prekių mažiausiai už 5 eurus atsiskaitydamas SEB kortele. Vieno pirkimo metu galima išsigryninti iki 100 eurų, bet pirkimų skaičius – neribojamas
G. Giržadas priduria, kad lėšas galima išsigryninti ne tik bankomatuose, bet ir kitais patogiais būdais. Pvz., „Perlo“ terminaluose mokant 0,8 proc. nuo sumos, bet ne mažiau kaip 1,5 euro.
„Pastebime, kad gyventojams grynųjų pinigų prireikia vis rečiau – grynųjų pinigų išėmimo bankomatuose skaičiuos nuosekliai mažėja.
Paslaugų kainodara sudaryta taip, kad kasdienės bankininkystės paslaugomis klientams būtų naudingiau ir patogiau naudotis pasirinkus vieną iš banko teikiamų paslaugų planų – tai yra pigiau, negu naudotis atskiromis banko paslaugomis“, – atkreipė dėmesį pašnekovas.
2 proc. mokestis nuo išimamos sumos
„Citadele“ banko Korporatyvinės komunikacijos vadovė Aistė Žebrauskienė nurodė, kad kiekvienai kortelei be papildomo mokesčio taikomas mėnesio išsigryninimo limitas, kuris priklauso nuo kortelės tipo ir svyruoja nuo 750 iki 1 500 eurų.
„Viršijus mėnesio limitą, taikomas 2 proc. mokestis nuo išgryninamos sumos. Šis mokestis padeda subalansuoti grynųjų pinigų srautų valdymą ir skatina klientus naudotis elektroniniais atsiskaitymo būdais, kurie yra saugesni, greitesni ir ekonomiškesni“, – tikino A. Žebrauskienė.
Tuo metu „Luminor“ banko klientai, turintys debeto korteles, „Luminor“, „Medus“ ir „Bankomatas.lt“ bankomatuose nemokamai gali išsiimti 800 eurų.
„Kredito kortelės „Luminor Black“ turėtojai nemokamai išsiimti gali 1 200 eurų, taip pat iki 400 eurų per mėnesį iš kitų bankų bankomatų Lietuvoje ir visame pasaulyje“, – vardijo „Luminor“ Kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė.
„Luminor“ svetainėje rašoma, kad viršijus limitus klientai turi sumokėti 0,8 proc. mokestį nuo išgryninamos sumos, mažiausiai – 2,61 euro.
Išgryninant savo pinigus – bent 5 eurų mokestis
Vis tik „Artea“ banko komunikacijos vadovas Saulius Jarmalis nepaminėjo, kokie yra nemokamo lėšų išsigryninimo limitai ir kokie įkainiai taikomi juos viršijus.
Tačiau banko svetainėje rašoma, kad nemokamai išsigryninti galima nuo 200 iki 2 000 eurų per mėnesį, priklausomai nuo paslaugų plano.
Viršijus šias sumas arba plano neturint reikia mokėti 0,5 arba 2 proc. nuo išsiimamos sumos, mažiausiai – 0,50 arba 3 eurus.
S. Jarmalis paaiškino, kad klientams už pinigų išsigryninimą reikia mokėti, nes „bankas patiria išlaidų apdorodamas grynųjų pinigų operacijas, moka mokesčius už grynųjų pinigų naudojimą, grynųjų pinigų išdavimo operacijas“.
Tuo metu „Urbo“ bankas šia tema nekomentavo, tačiau savo svetainėje skelbia, kad pinigų išsigryninimas kainuoja 0,6 proc. nuo išsiimamos sumos (mažiausias mokestis – 5 eurai).
Nemokamai per mėnesį klientai gali išsiimti 800 eurų.