Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Už kiekvieną išgrynintą eurą reikia mokėti bankams: „Bet tai yra darbuotojų pinigai“

2025-10-21 05:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Deimantė Buslevičiūtė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 05:30

Gyventojai dažnai piktinasi ir nesupranta, kodėl bankai limituoja jų galimybes, pvz., pervedant ar išsigryninant savo pačių pinigus. Nors įprastai per mėnesį galima išsigryninti tam tikrą sumą nemokamai, daliai žmonių to nepakanka. O viršijus limitus jau tenka primokėti papildomai.

Gyventojai dažnai piktinasi ir nesupranta, kodėl bankai limituoja jų galimybes, pvz., pervedant ar išsigryninant savo pačių pinigus. Nors įprastai per mėnesį galima išsigryninti tam tikrą sumą nemokamai, daliai žmonių to nepakanka. O viršijus limitus jau tenka primokėti papildomai.

REKLAMA
9

Tuo metu neturintiems jokio paslaugų plano jau reikia mokėti mokesčius bankui už kiekvieną išgrynintą eurą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bankai įvardijo savo įkainius ir paaiškino, kodėl taip yra – ar teisinga, kad gyventojai turi mokėti išsiimdami savo pačių uždirbtus pinigus?

REKLAMA
REKLAMA

Atsiimdami savo pinigus gyventojai mokėti neturėtų?

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkės pareigas laikinai einančios Dalios Jakutavičės vertinimu, šiuo metu praktiškai visi yra priversti turėti sąskaitą banke, nes į ją yra mokami atlyginimai.

REKLAMA

O tai, anot jos, kai kuriems kelia papildomų išlaidų ar nepatogumų, ypač vyresniems ar mažesnių miestelių gyventojams.

D. Jakutavičė pripažįsta, kad mokėjimas pavedimu užtikrina skaidrumą ir apsaugą nuo piktnaudžiavimo, tačiau reikėtų užtikrinti pusiausvyrą.

T. y. valstybė turėtų pasirūpinti, kad pavedimu gautus pinigus būtų galima laisvai ir be papildomų mokesčių išsigryninti.

REKLAMA
REKLAMA

„Kitaip sakant, jeigu atlyginimai privalo būti mokami per bankus, tuomet pinigų pasiekiamumas turi būti nemokamas, juk tai – darbuotojo uždirbti pinigai.

Iš darbuotojų vis dar girdime nusiskundimų, kad mažuose miesteliuose sunku išsigryninti atlyginimą, nes nėra bankomatų“, – kalbėjo profsąjungų atstovė.

Bankų įkainiai – kiek pinigų leis pasiimti?

Banko „Swedbank“ atstovas Gytis Vercinskas komentavo, kad paslaugų plano „Patogu“ turėtojai kiekvieną mėnesį gali nemokamai išsigryninti iki 580 eurų. O nuo lapkričio mėnesio šis limitas didėja iki 800 eur per mėnesį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Nemokamai išgryninimų pinigų limitą didiname atsižvelgdami į klientų poreikius. Tam įtakos turėjo augusios žmonių pajamos: darbo užmokestis, pensijos, kitos išmokos. Atsižvelgdami į tai ir padidiname limitą“, – kalbėjo G. Vercinskas.

Vis tik, jei klientas neturi jokio paslaugų plano, išgryninimo mokestis taikomas nuo pirmo euro.

Banko atstovo aiškinimu, mokestis priklauso nuo pačios kortelės tipo, taip pat, ar vartotojas išsigrynina pinigų „Swedbank“ bankomat, ar kitose vietose.

REKLAMA

Pvz., „Debit Mastercard“ kortelės „Swedbank“ ar „Bankomatas.lt“ tinklo bankomatuose išsigryninant pinigus reikia mokėti 0,5 proc. nuo išsiimamos sumos (mažiausiai – 50 centų). Kituose bankomatuose – 2 proc. (mažiausiai – 3 eurus).

„Šis mokestis atspindi realius paslaugos kaštus – grynųjų pinigų tvarkymas ir logistiniai procesai reikalauja išlaidų, todėl mokestis leidžia užtikrinti paslaugos prieinamumą ir patikimumą visoje šalyje“, – nurodė G. Vercinskas.

REKLAMA

Išgrynina nemokamai be limito, bet yra sąlygų

SEB banke šiuo metu mažiausias nemokamo grynųjų pinigų paėmimo limitas – 600 eurų per mėnesį, didžiausias – 2 000 eurų per mėnesį, priklausomai nuo pasirinkto plano. 

Tais atvejais, kai klientas nesinaudoja paslaugų planu, debeto kortele pasiimant grynuosius taikomas 2 proc. nuo sumos (mažiausiai – 1 euro) įkainis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau SEB banko kortelių ir mokėjimo sprendimų vyriausiasis produkto vadovas Gintautas Giržadas pamini, kad klientai gali išsigryninti pinigus prekybos tinklų (pvz., „Maxima“, „Iki“, „Rimi“, „Senukai“ ir kt.) kasose nemokamai.

Be to, ten išsigryninti pinigai neįeina į minėtus limitus. Vienintelė sąlyga – klientas turi pirkti prekių mažiausiai už 5 eurus atsiskaitydamas SEB kortele. Vieno pirkimo metu galima išsigryninti iki 100 eurų, bet pirkimų skaičius – neribojamas

REKLAMA

G. Giržadas priduria, kad lėšas galima išsigryninti ne tik bankomatuose, bet ir kitais patogiais būdais. Pvz., „Perlo“ terminaluose mokant 0,8 proc. nuo sumos, bet ne mažiau kaip 1,5 euro.

„Pastebime, kad gyventojams grynųjų pinigų prireikia vis rečiau – grynųjų pinigų išėmimo bankomatuose skaičiuos nuosekliai mažėja.

REKLAMA

Paslaugų kainodara sudaryta taip, kad kasdienės bankininkystės paslaugomis klientams būtų naudingiau ir patogiau naudotis pasirinkus vieną iš banko teikiamų paslaugų planų – tai yra pigiau, negu naudotis atskiromis banko paslaugomis“, – atkreipė dėmesį pašnekovas.

2 proc. mokestis nuo išimamos sumos

„Citadele“ banko Korporatyvinės komunikacijos vadovė Aistė Žebrauskienė nurodė, kad kiekvienai kortelei be papildomo mokesčio taikomas mėnesio išsigryninimo limitas, kuris priklauso nuo kortelės tipo ir svyruoja nuo 750 iki 1 500 eurų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Viršijus mėnesio limitą, taikomas 2 proc. mokestis nuo išgryninamos sumos. Šis mokestis padeda subalansuoti grynųjų pinigų srautų valdymą ir skatina klientus naudotis elektroniniais atsiskaitymo būdais, kurie yra saugesni, greitesni ir ekonomiškesni“, – tikino A. Žebrauskienė.

Tuo metu „Luminor“ banko klientai, turintys debeto korteles, „Luminor“, „Medus“ ir „Bankomatas.lt“ bankomatuose nemokamai gali išsiimti 800 eurų.

REKLAMA

„Kredito kortelės „Luminor Black“ turėtojai nemokamai išsiimti gali 1 200 eurų, taip pat iki 400 eurų per mėnesį iš kitų bankų bankomatų Lietuvoje ir visame pasaulyje“, – vardijo „Luminor“ Kasdienės bankininkystės vadovė Aušrinė Mincienė.

„Luminor“ svetainėje rašoma, kad viršijus limitus klientai turi sumokėti 0,8 proc. mokestį nuo išgryninamos sumos, mažiausiai – 2,61 euro.

REKLAMA

Išgryninant savo pinigus – bent 5 eurų mokestis

Vis tik „Artea“ banko komunikacijos vadovas Saulius Jarmalis nepaminėjo, kokie yra nemokamo lėšų išsigryninimo limitai ir kokie įkainiai taikomi juos viršijus.

Tačiau banko svetainėje rašoma, kad nemokamai išsigryninti galima nuo 200 iki 2 000 eurų per mėnesį, priklausomai nuo paslaugų plano.

Viršijus šias sumas arba plano neturint reikia mokėti 0,5 arba 2 proc. nuo išsiimamos sumos, mažiausiai – 0,50 arba 3 eurus.

REKLAMA
REKLAMA

S. Jarmalis paaiškino, kad klientams už pinigų išsigryninimą reikia mokėti, nes „bankas patiria išlaidų apdorodamas grynųjų pinigų operacijas, moka mokesčius už grynųjų pinigų naudojimą, grynųjų pinigų išdavimo operacijas“.

Tuo metu „Urbo“ bankas šia tema nekomentavo, tačiau savo svetainėje skelbia, kad pinigų išsigryninimas kainuoja 0,6 proc. nuo išsiimamos sumos (mažiausias mokestis – 5 eurai).

Nemokamai per mėnesį klientai gali išsiimti 800 eurų. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų