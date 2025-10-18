Specialistai nuolat skatina gyventojus apie atostogas galvoti iš anksto, išvengiant streso, su galimybe išsirinkti tinkamiausias datas, norimus viešbučius ir dar sutaupyti.
2026 m. numatomi net 6 ilgieji savaitgaliai, o pasiėmus papildomų atostogų dienų – ir dar daugiau.
Taigi kada išnaudojant mažiausiai atostogų bus galima ilgiausiai pailsėti 2026 m.?
Žiemą ir pavasarį – net 4 ilgieji savaitgaliai
Kadangi Visų šventųjų diena ir Vėlinės šiemet bus savaitgalį (šeštadienį ir sekmadienį), vienintelės likusios nedarbo dienos 2025 m. – Šv. Kūčios ir Kalėdos, kurios bus trečiadienį–penktadienį (gruodžio 24–26 d.).
Žiemos šventės suteiks 5 dienų ilgąjį savaitgalį. O pasiėmus 2 laisvas dienas (pirmadienį ir antradienį) bus galima turėti 9 d. atostogas kartu su savaitgaliais.
Naujųjų metų naktį pasitiksime iš trečiadienio į ketvirtadienį. Kadangi ketvirtadienis (sausio 1 d.) bus nedarbo diena, pasiėmus laisvą penktadienį išeis 4 dienų atostogos.
2026 m. pasiseks ir su Vasario 16-ąja – Valstybės atkūrimo diena bus pirmadienis, tad vasarį lietuviai turės ilgąjį 3 dienų savaitgalį.
Kiek mažiau pasiseks su Nepriklausomybės atkūrimo diena, mat Kovo 11-oji bus trečiadienį.
Velykos, kaip visuomet, prailgins savaitgalį 1 diena – laisvu pirmadieniui (2026 m. Velykos ir jų antroji diena bus balandžio 5–6 d.).
Ateinančiais metais Tarptautinę darbo dieną (gegužės 1 d.) švęsime penktadienį, todėl taip pat turėsime ilgąjį 3 dienų savaitgalį.
Dar 3 ilgieji savaitgaliai – per kokias šventes pasiseks?
Naktį iš birželio 23 į 24 d. švenčiamos Joninės 2026 m. bus vidury savaitės – laisvadienis bus trečiadienį.
Tad norintiems ilgiau paatostogauti reikės pasiimti 2 papildomas atostogų dienas ir poilsį prasitęsti 5 dienoms.
Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena taip pat ateinančiais metais bus palanki – Liepos 6–oji bus pirmadienis, tad turėsime ilgąjį 3 dienų savaitgalį.
Vis tik Žolinę (rugpjūčio 15 d.) švęsime šeštadienį, tad papildomos laisvos dienos nuo mokslų ar darbų nebus.
Tačiau 2026 m. labiau pasiseks su Vėlinėmis. Nors Visų šventųjų diena (lapkričio 1 d.) bus sekmadienis, Vėlinės suteiks laisvą pirmadienį ir turėsime ilgąjį 3 dienų savaitgalį.
Ilgasis 4 dienų savaitgalis bus ir per žiemos šventes: Kūčios bus ketvirtadienį, Kalėdos – penktadienį.
Vis tik norintiems ilgesnių atostogų teks pasiimti 3 papildomas atostogų dienas – tuomet pavyks pailsėti 9 dienas.
Visos šventinės dienos 2026 m.
Žiemą:
- sausio 1 d. (ketvirtadienis) – Naujieji metai;
- sausio 6 d. (antradienis) – Trys karaliai;
- vasario 16 d. (pirmadienis) – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena;
- vasario 17 d. (antradienis) – Užgavėnės.
Pavasarį:
- kovo 8 d. (sekmadienis) – Tarptautinė moters diena;
- kovo 11 d. (trečiadienis) – Nepriklausomybės atkūrimo diena;
- balandžio 5 d. (sekmadienis) – Velykos;
- balandžio 6 d. (pirmadienis) – Velykų antroji diena;
- gegužės 1 d. (penktadienis) – Tarptautinė darbo diena;
- gegužės 3 d. (sekmadienis) – Motinos diena.
Vasarą:
- birželio 7 d. (sekmadienis) – Tėvo diena;
- birželio 24 d. (trečiadienis) – Joninės;
- liepos 6 d. (pirmadienis) – Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena;
- rugpjūčio 15 d. (šeštadienis) – Žolinė.
Rudenį:
- lapkričio 1 d. (sekmadienis) – Visų šventųjų diena;
- lapkričio 2 d. (pirmadienis) – Vėlinės;
Žiemą:
- gruodžio 24 d. (ketvirtadienis) – Šv. Kūčios;
- gruodžio 25 d. (penktadienis) – Šv. Kalėdos;
- gruodžio 26 d. (šeštadienis) – Šv. Kalėdų antroji diena.