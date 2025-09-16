Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Ilgieji savaitgaliai 2026 metais: susiplanuokite poilsį iš anksto

2025-09-16 16:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-16 16:20

Laikas nesustabdomai lekia, tad vos spėsime apsidairyti ir jau prasidės 2026 metai. Tiems, kurie planuoja savo atostogas iš anksto, džiugios žinios – kitąmet nusimato ne vienas ilgasis savaitgalis.

Kalendorius, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Laikas nesustabdomai lekia, tad vos spėsime apsidairyti ir jau prasidės 2026 metai. Tiems, kurie planuoja savo atostogas iš anksto, džiugios žinios – kitąmet nusimato ne vienas ilgasis savaitgalis.

0

Kiekvienam verta pasitikrinti šventines kitų metų dienas, mat per jas gali nusimatyti ilgesnis poilsis. Šiemet turėsime šešis ilguosius savaitgalius.

Žiemos ilgasis savaitgalis

Pirmasis ilgasis savaitgalis bus vasario 16-ąją. Tuo metu minėsime Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną, kuri bus pirmadienį, tad turėsime tris laisvas dienas iš eilės, vasario 14–16 dienas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pavasario ilgieji savaitgaliai

O štai pirmasis ilgasis pavasario savaitgalis yra numatomas balandžio 4-6 dienomis. Tuo metu švęsime šv. Velykas, tad pirmoji Velykų diena numatoma balandžio 5-ąją, sekmadienį, o antroji – balandžio 6-ąją.

Dar vienas ilgasis savaitgalis laukia gegužės 1-3 dienomis, penktadienį-sekmadienį. Šiuo metu taip pat nereikės imti laisvadienių tam, kad būtų galima ilsėtis tris dienas iš eilės.

Vasaros ilgasis savaitgalis

Nors daugelis viltingai žvelgia į vasarą, tačiau jos metu ilgųjų savaitgalių teturėsime tik vieną. Jis numatomas liepos mėnesį.

Pranešama, kad liepos 4-6 dienomis bus galima pasimėgauti ilguoju savaitgaliu, nes Liepos 6-ąją, pirmadienį, minėsime Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo ir Tautiškos giesmės dieną.

Rudens ilgasis savaitgalis

Nuo vasaros ilgojo savaitgalio iki rudens ilgojo savaitgalio prabėgs nemažai laiko. Pirmasis ir vienintelis rudens ilgasis savaitgalis yra numatomas spalio 31–lapkričio 2 dienomis.

Tuo metu Visų šventųjų diena bus minima lapkričio 1-ąją, sekmadienį, o Vėlinės – lapkričio 2-ąją, pirmadienį.

Žiemos ilgasis savaitgalis

Žiema – atostogų metas, tad paskutinįjį šių metų mėnesį bus galima gerai pailsėti. Ilgasis savaitgalis yra numatomas gruodžio 24–27 dienomis, ketvirtadienį–sekmadienį, kai iš eilės bus galima ilsėtis keturias dienas.

