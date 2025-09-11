Alionos Lapinskienės atostogos Turkijoje virto košmaru: štai ką išvydo atvykusi į viešbutį

A. Lapinskienė su vyru ir vaikais ką tik sugrįžo iš atostogų Turkijoje, Kemere, kurios virto tikru košmaru. Ir viskas – dėl viešbučio, kuriame šeima turėjo patogiai ilsėtis.
Alionos Lapinskienės atostogos virto košmaru
Naujienų portalui tv3.lt šią istoriją papasakojusi Aliona teigė, kad per kelionių pardavimo platformą „Kelionių panorama“ užsisakė agentūros „Coral Travel“ pasiūlytą paketą su penkių žvaigždučių viešbučiu Turkijoje, tačiau čia atvykus realybė nieko panašaus nepriminė. Už šešias naktis šeima paklojo 4,5 tūkst. eurų.
„Agentūra mums pardavė kelionę į Turkiją su penkių žvaigždučių viešbučiu ir „viskas įskaičiuota“ paketu. Viskas turėjo būti gerai, bet atvykę pamatėme, kad buvome atvežti į viešbutį, kuris yra ant bankroto slenksčio. Nebuvo čia nei jokių „viskas įskaičiuota“, nei žadėtų animatorių vaikams.
Kambariuose – viskas sulaužyta, pelėsis, voratinkliai ir to niekas netvarkė. Turėjome gauti ir „ultra viskas įskaičiuota“ importinį alkoholį, bet buvo tik alus arba jų vietiniai gėrimai“, – šoko neslėpė A. Lapinskienė.
Kaip atskleidė moteris, negana to, šeimai teko ir už savo pinigus važinėti į miestą, nors viešbutis šį dalyką taip pat turėjo apmokėti.
„Kaskart mokėjome po 120 dolerių už tai, kad iš viešbučio pasiektume miestą, kuris buvo nutolęs 40 km. O važinėti teko, kad vaikai galėtų pavalgyti, nes viešbutyje nieko negavome apart ryžių, senos vištienos ir sriubų“, – tikino ji.
Šeimos skundai – ignoruojami
Moterį pribloškė ir tai, kad kelionės gidė, į kurią kreipėsi Aliona, ignoravo skundus. Negana to, dar ir užblokavo, kad šeima negalėtų su ja susisiekti.
„Paskutinę dieną mums dar ir atšaukė pervežimą į oro uostą. Skambinau į karštą liniją ir klausiau, kodėl taip nutiko. Jie sakė, kad nieko padaryti negali, nes neva tai padaryta iš atstovų pusės Lietuvoje.
Su jais susisiekti negalėjau, nes buvau užblokuota. Man pasakė, kad turime patys už savo pinigus nusipirkti pervežimą, kad pas mus atvažiuotų ir paimtų. Taip ir padarėme“, – dalijosi A. Lapinskienė.
Nepavydėtinoje situacijoje atsidūrusi Aliona su šeima žada visa to ramiai nepalikti. Moteris atskleidė, kad dėl šios situacijos jau kreiptasi į teisininkus.
„Vakar sugrįžome, o šiandien jau susisiekiau su teisininkais, rašysime skundą į kelionių departamentą. Surinkau visus faktus ir padarytus apmokėjimus“, – teigė ji.
Su naujienų portalu tv3.lt moteris pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti, kaip atrodė viešbutis Turkijoje, kurioje šeima tikėjosi komfortiškai ilsėtis. Aliona taip pat pasidalijo susirašinėjimais, kuriuose užfiksuota, kad jai iš tikrųjų iš savo lėšų teko pirkti pervežimą į oro uostą.
Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su kelionių pardavimo platforma „Kelionių panorama“ ir A. Lapinskienės kelionę Turkijoje organizavusia agentūra „Coral Travel“.
„Kelionių panorama“ vadovė Kristina Graužinienė teigė, kad jos įmonė tik pardavė A. Lapinskienei kelionę, tačiau už kelionės organizavimą bei paslaugų kokybę kelionės metu buvo atsakingas kelionių organizatorius „Coral Travel“. Tačiau pastarasis į naujienų portalo tv3.lt laišką nereagavo ir jokio komentaro nepateikė.
„Mūsų žiniomis, gavus keliautojos pastabas, į situaciją buvo reaguota operatyviai – pasiūlytas viešbučio keitimas bei kiti sprendimo būdai. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pirkimo metu klientei buvo siūlomas bendras pervežimas į oro uostą, tačiau ji pasirinko individualų pervežimą, kas yra pažymėta užsakymo komentaruose. Todėl šioje dalyje skundas, mūsų vertinimu, nėra pagrįstas“, – komentavo „Kelionių panorama“ vadovė K. Graužinienė.
Primename, kad A. Lapinskienės vyras, „Lapinų“ grupuotės lyderis L. Lapinskas, šių metų sausio 17-ąją, atlikęs 20 metų kalinimo bausmę, išėjo į laisvę. L. Lapinskas, pravarde Lopas, už grotų kalėjo nuo 2005 metų. Jis buvo kaltu pripažintas dėl nužudymo, pasikėsinimo nužudyti, prekybos narkotikais, turto prievartavimo, nusikalstamo susivienijimo organizavimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!