Lietuvių ir kitų europiečių laukia pokyčiai: keliaujant į šią šalį reikės mokėti kone dvigubai daugiau

41 šalies, įskaitant ir ES valstybes, piliečiai, planuojantys iki 90 dienų trukmės keliones, privalo pateikti paraišką Elektroninei kelionių leidimų sistemai (ESTA) ir susimokėti programos mokestį.
Rugsėjo pabaigoje šis mokestis beveik padvigubės.
Tiesa, mokesčio padidėjimas vyksta tuo metu, kai JAV fiksuoja ryškų užsienio turistų srautų mažėjimą, o tai gali dar labiau atgrasyti potencialius lankytojus.
ESTA mokestis nuo 2025 m. rugsėjo 30 d. padidės nuo 21 JAV dolerio (18 eurų) iki 40 JAV dolerių (34 eurų).
Šis kelionių leidimas yra reikalingas keliautojams, atvykstantiems į JAV pagal Vizų atsisakymo programą (VWP), ir galioja dvejus metus. Tai apima ES valstybių narių ir Jungtinės Karalystės piliečius.
Šie keliautojai gali lankytis JAV verslo ar turizmo tikslais ne ilgiau kaip 90 dienų be vizos, jei turi ESTA.
Mokesčių struktūra susideda iš 10 JAV dolerių (8,50 euro) tvarkymo mokesčio ir papildomo 30 JAV dolerių (25,60 euro) leidimo mokesčio, kai ESTA patvirtinama. Šį papildomą 30 JAV dolerių mokestį sudaro 17 JAV dolerių (14,50 euro) kelionių skatinimo mokestis ir 13 JAV dolerių (11 eurų) iždo bendrojo fondo mokestis.
Kai ESTA paraiška atmetama, pareiškėjai moka tik 10 JAV dolerių (8,5 euro) apdorojimo mokestį.
JAV fiksuoja ryškų turistų skaičiaus mažėjimą
Kai JAV Kongresas liepą priėmė sprendimą dėl mokesčių padidinimo, šis žingsnis buvo sukritikuotas JAV kelionių asociacijos.
JAV šiuo metu patiria pasaulinį turistų srautų mažėjimą. Remiantis preliminariais JAV nacionalinio kelionių ir turizmo biuro duomenimis, tarptautinių atvykimų (neįskaitant keliautojų iš Kanados ir Meksikos) 2025 m. iki šiol sumažėjo 1,6 proc., tai yra daugiau nei 3 mln., lyginant su 2024 m.
Liepos mėnesį užsienio kelionių į JAV skaičius taip pat sumažėjo 3,1 proc., iki 19,2 mln. žmonių. Tai jau penktas mėnuo iš eilės, kai 2025 m. mažėjo turistų skaičius. Ši tendencija paneigė prognozes, kad kelionių skaičius šiemet pagaliau viršys prieš pandemiją pasiektą 79,4 mln. ribą.
Mažėjantį JAV patrauklumą kaip kelionių krypties lemia Trumpo administracijos vykdyta imigracijos politika, plačiai taikomi muitai ir sumažinta užsienio pagalba. Turistų srautus, tikėtina, dar labiau paveiks naujas 250 JAV dolerių (287 eurų) „vizos patikimumo mokestis“, kuris įsigalios šių metų spalio 1 d.
Jis bus taikomas keliautojams iš šalių, kurios nepriklauso vizų atsisakymo programai, tokių kaip Argentina, Meksika, Kinija, Brazilija ir Indija.
Taip bendra JAV vizos kaina išaugs iki 442 JAV dolerių (379 eurų). JAV kelionių asociacijos teigimu, tai bus viena brangiausių turistinių vizų pasaulyje – panašiai kainuoja tik Australijos lankytojo viza pagal 600-ąją kategoriją (195 Australijos doleriai, 108 eurai) ir Jungtinės Karalystės šešių mėnesių turistinė viza (127 svarai sterlingų, 145 eurai).
