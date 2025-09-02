42 eurai per mėnesį priklauso tūkstančiams lietuvių: kodėl gauna ne visi?

Tad kas tiksliai gali gauti virš 507 eurų per metus ir ar reikia papildomai kažką dėl to daryti?
Kam priklauso vienišo asmens išmoka?
„Sodros“ atstovė Jonaistė Jusionytė išskyrė, kad vienišo asmens išmoką gali gauti visi Lietuvoje gyvenantys:
- vieniši žmonės, sulaukę senatvės pensijos amžiaus;
- vieniši žmonės su negalia, nepriklausomai nuo jų amžiaus.
Specialistės aiškinimu, vienišas asmuo reiškia, kad jis niekada nebuvo sudaręs santuokos arba yra išsiskyręs.
J. Jusionytė nurodė, kad vienišo asmens išmokos yra skiriamos be prašymo, remiantis Gyventojų registro duomenimis apie asmens šeiminę padėtį ir „Sodros“ registro duomenimis apie asmens gaunamas išmokas.
Pašnekovė atkreipė dėmesį, kad žmonėms, gaunantiems našlių pensijas, vienišo asmens išmoka nėra skiriama – jie ir toliau gauna našlių pensijas.
Vis tik, jeigu vienišo asmens išmoka yra didesnė nei našlių pensija, kurią gauna žmogus, jis gali kreiptis į „Sodrą“ su prašymu stabdyti našlių pensijos mokėjimą.
Tuomet jam automatiškai bus pradedama mokėti vienišo asmens išmoka.
Kada dėl išmokos reikia kreiptis?
„Sodros“ atstovė patikino, kad vienišo asmens išmokos skiriamos be prašymo, ta pačia tvarka, kaip pensija ar šalpos išmoka.
Skiriasi tik tai, kad remiamasi Gyventojų registro duomenimis apie asmens šeiminę padėtį.
Tad pasitaiko atvejų, kai registre nėra žmonių civilinės būklės aktų įrašų – gimimo, santuokos, ištuokos, mirties. Dėl to asmenys, turintys teisę į šią išmoką, jos negauna.
Tais atvejais, kai registruose nėra pakankamai informacijos arba ji nėra tiksli, „Sodra“ paprašo gyventojo pateikti papildomus duomenis arba tarpininkauja gaunant juos iš kitų institucijų.
J. Jusionytė nurodė – jei žmogus žino, kad jam priklauso vienišo asmens išmoka, tačiau jos negavo, jis gali kreiptis į „Sodrą“ informacijos numeriu +37052500883 arba į klientų aptarnavimo skyrių, bet iš anksto užsiregistravus.
Jei patikslinus duomenis patvirtinama, kad žmogui priklauso vienišo asmens išmoka, ji išmokama kartu su nepriemoka nuo paskyrimo dienos.
Išmokos didinimas ir nutraukimas
J. Jusionytė vardijo, kad vienišo asmens išmokos dydis kasmet yra indeksuojamas, taigi 2022 m. vienišo asmens išmoka buvo 32 eurai, 2023 m. – 34,89 euro, 2024 m. – 38,23 euro.
O 2025 m. vienišo asmens išmokos dydis siekia 42,29 euro (tiek, kiek sudaro ir socialinio draudimo našlių pensijos dydis).
Taigi per metus vienišas asmuo gauna papildomus 507,48 euro.
„Sodros“ atstovė nurodė, kad vienišo asmens išmoka yra mokama kiekvieną mėnesį ir pristatoma tokiu pat būdu, kaip ir pensija: į sąskaitą, į namus arba atsiėmimui Lietuvos pašto skyriuose.
Pašnekovė atkreipė dėmesį, kad vienišo asmens išmokos mokėjimas yra nutraukiamas, jei žmogus:
- išvyksta iš Lietuvos;
- sudaro santuoką;
- jam nutraukiamas paskirtos šalpos senatvės pensijos, šalpos neįgalumo pensijos, šalpos kompensacijos, socialinės pensijos ar pensijos priemokos mokėjimas.
„2024 m. vienišo asmens išmokoms buvo skirta 110,1 mln. eurų, jas gavo beveik 230 tūkst. žmonių.
2025 m. yra numatyta skirti per 120 mln. eurų vienišo asmens išmokoms mokėti, jas šiuo metu gauna apie 235 tūkst. žmonių“, – skaičiavo J. Jusionytė.
Našlių pensija – kas gali kreiptis?
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) anksčiau naujienų portalui tv3.lt yra komentavusi, šių išmokų negalima išieškoti:
„Taip siekiama užtikrinti taiklesnę valstybės paramą vienišiems asmenims, kad asmenys galėtų šias sumas panaudoti savo reikmėms tenkinti ir tai prisidėtų prie skurdo mažinimo.“
Ministerijos atstovai aiškino, kad vienio asmens išmoka yra tikslinė ir universali išmoka.
Jos tikslas – pagerinti vienišų pensininkų padėtį, mažinti skurdą, suteikti papildomą valstybės finansinę paramą vienišiems asmenims.
T. y. tiems, kurie nebuvo sudarę santuokos ar yra išsituokę, yra senatvės pensijos amžiaus ar tapę neįgalūs, t. y. kaip ir našliams.
SADM primena, kad asmuo gali gauti našlių pensiją, jeigu jo sutuoktinis prieš mirtį buvo įgijęs teisę gauti (arba gavo) senatvės ar negalios (netekto darbingumo / invalidumo) pensiją, arba buvo įgijęs minimalųjį stažą atitinkamos rūšies pensijai.
Tačiau norint gauti našlių pensiją jau reikia kreiptis į „Sodrą“ (ji automatiškai neskiriama) ir atitikti bent vieną iš šių sąlygų:
- esate sulaukęs senatvės pensijos amžiaus;
- tapote nedarbingu ar iš dalies darbingu dar iki sutuoktinio mirties arba 5 metus po jos, arba slaugydami jo vaikus, kuriems buvo nustatytas neįgalumas.
Našlių pensija, kurios bazinis dydis šiemet siekia 42,29 euro, yra mokama kas mėnesį iki gyvos galvos, iki dar kartą susituokiant ar iki netekto dalyvumo pabaigos.
