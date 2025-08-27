Socialinio tinklo „Facebook“ grupėje vienas vilnietis piktinosi, kad vis pastebi žmonių, kurie ne tik, kad atsiveda augintinius į maisto prekių parduotuves, bet dar juos deda į pirkinių krepšelius ar vežimėlius.
„Kai bandai jiems kažką pasakyti, tai dar akis drasko, neva su augintiniais prekybos centre būti galima. Proto turėkit, dėti smirdančius nešvarius gyvūnus į maisto prekių vežimus.
Kyla klausimas, kodėl jų niekas nekontroliuoja, kodėl tai leidžiama? O jeigu aš turėčiau stiprią alergiją tam šuniui ar katei ir imčiau dusti, kas tada?“ – piktinosi vyriškis.
Komentatoriai jam pritarė ir pridūrė, kad lygiai tas pats būna ir tėvais, kurie veža vaikus su batais į tuose pačiuose pirkinių vežimėliuose:
„Tam yra kėdutė ant vežimo. O, jei apsauga tingi dirbti savo darbą, tai ir šunys uosto tai, ką nori.“
Ar į maisto parduotuves leidžiami augintiniai?
Prekybos tinklo „Maxima“ atstovas ryšiams su žiniasklaida Titas Atraškevičius pabrėžė, kad, siekiant užtikrinti higienos reikalavimus, į parduotuves neleidžiama įsinešti ar įsivesti net ir mažų gyvūnų, nešamų specialiose nešyklėse ar ant rankų.
Prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė antrino, kad pirkėjai su šunimis, katėmis ar kitais augintiniais prekybos salėje būti negali.
Jos aiškinimu, prekybos vietose yra nefasuotų maisto produktų, galioja griežtos produktų saugos ir higienos normos, todėl augintiniai negali nei vaikščioti po prekybos salę, nei būti nešiojami po ją.
Tad augintinius reikia palikti prie įėjimo į parduotuvę, kur yra įrengtos specialios vietos augintinių pavadėliams pririšti.
Į prekybos tinklą „Rimi“ pirkėjai taip pat kviečiami atvykti be augintinių, kadangi dalis maisto yra atviras ir parduodamas nesupakuotas: sveriamos salotos, sušiai, karštas maistas, šviežia duona, bandelės ir pan.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) patvirtino, kad maisto prekybos vietose (įskaitant sandėliavimo ir pakavimo vietas) gyvūnų neturi būti – maisto prekių parduotuvėse lankytis su augintiniais negalima:
„Įstatymai nenumato, kad tai būtų leidžiama su pavadėliu, ant rankų ar krepšyje.“
Išimtys – kada gyvūnai parduotuvėse leidžiami?
Tuo metu „Lidl“ viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė teigė suprantanti, kad kartais pirkėjai atvyksta su itin mažais augintiniais, kurie telpa rankinėje.
„Tokiais atvejais stengiamės elgtis supratingai. Tačiau primename, kad dėl higienos normų ir visų klientų saugumo augintinių negalima sodinti į prekių vežimėlius ar krepšelius.
Didesnius augintinius rekomenduojame saugiai palikti pririštus prie parduotuvės – šios teritorijos yra stebimos vaizdo kameromis“, – nurodė prekybos tinklo atstovė.
Darius Ryliškis, prekybos tinklo „Norfa“ atstovas spaudai, irgi neslėpė, kad kartais į parduotuves užsuka klientai su mažais šuniukais.
„Apsaugos darbuotojai įleidžia, jei gyvūnai nešami jiems pritaikytame krepšyje. Didesnių veislių šunis prašoma palikti lauke, prie jiems skirtų stovų.
Kartais prekybos vietose galima pamatyti ir šuniukų, patupdytų į apsipirkti skirtus vežimėlius. Tokiu atveju dėl higienos ir sanitarijos augintinį reikėtų tupdyti ant jam skirto maišelio“, – komentavo D. Ryliškis.
Jis akcentavo, kad gyvūnas negali turėti kontakto nei su produktais, nei su krepšeliais.
Prekybos tinklų atstovai paminėjo, kad visos šios taisyklės netaikomos, kai į parduotuvę atvykstama su šunimi–vedliu.
Pasak VMVT, tai yra vienintelė išimtis, kada į maisto prekių parduotuves galima atvykti su gyvūnu.
Specialistai tik paminėjo, kad tokiu atveju negalią turintis asmuo turi turėti šuns pagalbininko akreditaciją patvirtinantį dokumentą, šuo turi būti su skiriamuoju ženklu, paskiepytas ir pan.
Kas gresia pirkėjams ir parduotuvėms?
„Maximos“ atstovas neslėpė, kad atvejų, kai pirkėjai atvyksta į parduotuvė su gyvūnais, pasitaiko.
„Tačiau situacijos, kai pirkėjai gyvūnus deda į pirkinių vežimėlius ar krepšelis, yra retos. Dažniausiai gyvūnus bandoma įsivesti ar atsinešti ant rankų“, – kalbėjo T. Atraškevičius.
Ji patikino, kad pirkinių vežimėliai ir krepšeliai būna valomi kasdien, o prireikus – ir dažniau.
Pašnekovo teigimu, jei pastebima, kad gyvūnas atsidūrė pirkinių krepšelyje ar vežimėlyje, apsaugos darbuotojai maloniai paprašo augintinį išimti ir primena, kad parduotuvėje lankytis su gyvūnais negalima:
„Dažniausiai pirkėjai į tai reaguoja supratingai ir sutinka kitą kartą atvykti be augintinio.“
D. Ryliškis irgi patikino, kad „Norfos“ krepšeliai yra reguliariai dezinfekuojami: „Jei pirkėjui kyla klausimų dėl nustatytos tvarkos, jis gali kreiptis į parduotuvės administraciją.“
„Iki“ parduotuvėse taip pat pasitaiko pirkėjų, kurie ateina su augintiniais. Tačiau, pasak G. Kitovės, darbuotojai prieina ir primena jiems taisykles.
VMVT patvirtino, kad skundų dėl gyvūnų sulaukę, bet dažniau dėl jų skundžiasi viešojo maitinimo vietose, kuriose pagal atskirą tvarką lankytis su augintiniais yra leidžiama.
„Maisto parduotuvėse situacija – paprastesnė. Gyvūnų ten neturėtų būti, tad pastebėjus tokius atvejus pirkėjai gali kreiptis į kontrolės institucijas.
Jeigu parduotuvė neužtikrina, kad gyvūnai nepatektų į maisto skyrius ar krepšelius, tai būtų laikoma higienos reikalavimų pažeidimu“, – pabrėžė tarnybos atstovai.
Alergijos ir baimė gyvūnams – kur kreiptis?
„Rimi“ Rinkodaros ir viešųjų ryšių skyriaus vadovė Dalia Čenkienė pastebi, kad pastaruoju metu vis daugiau viešųjų erdvių tampa draugiškomis augintiniams.
„Ir Lietuvoje daugėja didžiųjų prekybos centrų draugiškų gyvūnams. Tačiau ten jie vedžiojami bendrose erdvėse arba ne maisto parduotuvėse.
Laikomės nuomonės, kad prekybos centruose, kur patiekiamas nesupakuotas maistas, gyvūnų nereikėtų vestis“, – komentavo pašnekovė.
T. Atraškevičius klientams primena, kad parduotuvėse lankosi įvairūs žmonės, pvz., turintys baimę šunims ar įvairių alergijų gyvūnams.
„Todėl tikimės lankytojų su augintiniais supratingumo, kad kiekvienas lankytojas parduotuvėje jaustųsi saugus“, – papildė D. Ryliškis.
Vis tik, jei lankantis maisto prekių parduotuvėje, kur gyvūnų būti neturėtų, pirkėjas patirtų sveikatos sutrikimų (pvz., dėl alergijos gyvūnui), VMVT rekomenduoja kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą.
