Ilgus dešimtmečius Lietuvos rinktines palaikanti Drąsuolė: „Gyvensiu tol, kol išeisime žaisti į Europos ar pasaulio čempionatą“

„Aš esu Drąsuolė Bilevičiūtė, tikriausiai vyriausia sirgalė, esanti stadione ir lankanti futbolo rungtynes“, – šypsodamasi „IKI pergalės“ pokalbyje su Lietuvos moterų futbolo rinktinės žaidėja Auste Bernotaite prisistatė ištikima sirgalė.
Nors metai bėga, Drąsuolės tikėjimas išlieka toks pat stiprus, kaip ir pirmą kartą, kai ji atėjo į stadioną.
„Visą laiką sakiau: gyvensiu tol, kol išeisime žaisti į Europos ar pasaulio čempionatą. Vis tiek tikiuosi, kad kažkada sulauksiu. Čia yra mano didžiausia svajonė“, – pripažino Drąsuolė.
Spalio 24–27 dienomis Raudondvario stadione bus surengtas 2025-ųjų moterų Baltijos taurės turnyras, kuriame be Lietuvos rinktinės taip pat varžysis LAtvijos, Estijos ir Farerų Salų komandos.
Drąsuolė žada stadione palaikyti Lietuvos moterų rinktine, tačiau taip pat turėjo ir patarimą visiems, kurie organizuoja futbolą bei teigė, jog rinktinių rungtynių metu neturėtų vykti nei vaikų, nei suaugusių, nei jokios kitos futbolo rungtynės.
„Tikrai labai noriu palaikyti, bet man labai nepatinka, kad dažnai kertasi tvarkaraščiai. Kai žaidžia rinktinės – visos kitos komandos turi žaisti ten, kur žaidžia rinktinės arba nežaisti iš viso, nes rinktinės yra svarbiausia. Visi, kurie mėgsta futbolą, turi galėti ją palaikyti“, – sakė Drąsuolė.
Didžiausia pergalė Drąsuolei yra tada, kai tuo gali džiaugtis visi futbolo sirgaliai: „Pergalė yra džiaugsmas, kai džiaugiasi visa Lietuva.“
