Šie degalai Lietuvoje atpigo daugiau nei 1 euru: štai kur galite įsigyti

Prieš 2 metus, kai benzinas ir dyzelinas Lietuvoje vidutiniškai atsiėjo 1,61 euro (dabar – atitinkamai 1,40 ir 1,49 euro), gyventojus šokiravo 2,99 euro kainuojantis „My D“ dyzelinas degalinėje „Neste“.
Tuo metu „Neste“ atstovai naujienų portalą tv3.lt patikino, kad tai – tikrai ne klaida. 2,99 euro dyzelinas atsiėjo todėl, kad yra ekologiškas, t. y. gaminamas iš atsinaujinančių, perdirbtų medžiagų ir neturi nė lašelio naftos.
Šiuo metu Lietuvoje tokį sintetinį dyzeliną pardavinėja ir kiti degalinių tinklai. Tad kuo jis ypatingas ir kiek kainuoja, palyginus su įprastais degalais?
Kiek skiriasi degalų kainos Lietuvoje?
Lietuvos energetikos agentūros duomenimis, praėjusią savaitę Lietuvoje benzinas ir dyzelinas pigo po 0,1 proc.
Europos Sąjungoje (ES) vidutinė benzino kaina sumažėjo 0,3 proc., o dyzelino – 0,8 proc.
Palyginti su ES šalių vidurkiais, mūsų šalyje benzino vidutinė kaina yra mažesnė 13,8 proc., o dyzelino – 3,4 proc.
Vidutinė benzino kaina Lietuvoje yra 1,40, Estijoje – 1,60, Latvijoje – 1,54, o Lenkijoje – 1,37 euro už litrą.
Vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje šiuo metu siekia 1,49, Estijoje – 1,47, Latvijoje – 1,52, o Lenkijoje – 1,40 euro už litrą.
Tačiau tikslios kainos priklauso nuo konkrečios degalinės. Pvz., degalinių tinkle „Circle K“ dyzelinas kainuoja nuo 1,40 iki 1,70 euro, o benzinas – nuo 1,30 iki 1,60 euro už litrą.
Degalų ir kategorijos vadovas Baltijos šalims Rokas Laurinavičius aiškino, kad skirtingose Lietuvos vietose esančiose to paties tinklo degalinėse kainos skiriasi dėl konkurencijos toje aplinkoje, skirtingų savikainų, tiekimo ir operacinių kaštų, atsargų ir pardavimų apimčių skirtumų.
Minėtas „Neste“ sintetinis dyzelinas „Neste my renewable diesel“, kainavęs 2,99 euro už litrą, atpigo kiek daugiau nei euru ir šiuo metu parduodamas už 1,86 euro.
Tai yra 30–60 centų brangiau, nei įprastas „Neste“ dyzelinas ir benzinas, kurie šiuo metu atitinkamai kainuoja 1,40–1,60 ir 1,30–1,50 euro.
Sintetinį dyzeliną (Hydrotreated Vegetable – HVO) lietuviams siūlo ir degalinių tinklas „Viada“.
Mažmeninės prekybos direktorius Vytautas Bacevičius vardijo, kad dyzelinas čia kainuoja 1,50–1,55 euro, benzinas – 1,40–1,45 euro.
O ekologiškas dyzelinas yra apie 30 centų brangesnis, taigi atsieina apie 1,80–1,85 euro.
Ekologiškas dyzelinas – ar lietuviai perka?
V. Bacevičius neslėpė, kad prekyba HVO yra vangi, kadangi jis yra brangesnis: „Visi skaičiuoja pinigėlius turbūt. Yra žmonių, kurie „žalumo vėliavą“ širdyje nešioja, bet jų yra mažuma. Mes prekiautume kad ir visur, tegul tik perka.
Daugiau perka transporto kompanijos, industrinės įmonės, kurioms yra svarbus tas CO2 sutaupymas ar iš jų to reikalauja jų verslo partneriai, kad jie būtų „žalesni“. Bet augimo šiandien nėra.“
„Viada“ atstovas nurodė, kad prekybą HVO pradėjo šį pavasarį, tačiau, palyginus su kitų degalų pirkimais, sintetinio dyzelino procentas yra visiškai „niekinis“.
Tuo metu bendrovės „Neste Lietuva“ vadovė Julija Matisonė tikino pastebinti, kad spartėjanti klimato kaita skatina vis daugiau vairuotojų ieškoti tvaresnių alternatyvų.
„Analizuodami globalias ir lokalias tendencijas manome, kad ir toliau augs susidomėjimas šia alternatyva dyzelinui iš naftos.
Augant šio produkto pasiūlai atitinkamai didėja ir paklausa – palyginti su 2024 m., ji yra išaugusi dvigubai“, – nurodė pašnekovė.
„Circle K“ degalų ir kategorijos vadovas teigė, kad, atsižvelgiant į klientų poreikį ir norą rinktis aplinkai draugiškesnius sprendimus, tinklas siekia pasiūlyti alternatyvą tradiciniams degalams:
„Artimiausiu metu planuojame praplėsti savo asortimentą ir pasirinktose tinklo degalinėse pradėti prekiauti „miles+XTL“ produktu, kuris padės mažinti išmetamųjų teršalų kiekį naudojant vidaus degimo dyzelinius variklius ir tuo pačiu atlieps žaliojo kurso tikslus.“
Sintetinis dyzelinas – iš ko gamina ir kas gali naudoti
Pasak „Neste Lietuva“ vadovės, sintetinis dyzelinas yra hidrintas augalinis aliejus (HVO100), gaminamas iš 100 proc. atsinaujinančių žaliavų. Pvz., panaudoto kepimo aliejaus ir gyvūninių riebalų iš maisto pramonės atliekų.
J. Matisonės aiškinimu, HVO eksploatacinės savybės šaltuoju metų laiku yra geresnės nei iškastinio dyzelino.
Ji patikino, kad jį (gryną ar sumaišytą su iškastiniu dyzelinu) galima pilti į visas dyzelinu varomas transporto priemones nuo sunkvežimių ir autobusų iki statybinės technikos ir lengvųjų automobilių.
Be to, jo sudėtyje nėra aromatinių medžiagų ar priemaišų, o didelis cetaninis skaičius užtikrina efektyvų ir švarų degimą. Todėl šį dyzeliną naudojantiems automobilių parkams paprastai reikia mažiau priežiūros.
Jį galima rasti 72 iš 87 „Neste“ degalinių Lietuvoje.
R. Laurinavičius pridūrė, kad, naudojant HVO, išmetamųjų CO₂ dalelių kiekis gali sumažėti iki 90 proc., lyginant su įprastu dyzelinu be biopriedų.
Vis tik „Circle K Lietuva“ HVO biopriedą naudoja tik žieminiame dyzeline kaip pasirinktą RRME alternatyvą.
Pasak R. Laurinavičiaus, standartiškai žiemos sezono metu į dyzeliną dedama 7 proc., o kartais – iki 30 proc. HVO.
Tuo metu sintetinį dyzeliną galima rasti 4-iose „Viada“ degalinėse Vilniuje, Kaune, Mažeikiuose ir Rokiškyje.
„Viados“ sintetinis dyzelinas sutaupo apie 88 proc. CO2. V. Bacevičiaus aiškinimu, pagrindinė priežastis, dėl kurios degalinės siūlo šį dyzeliną, yra tai, kad visos ES direktyvos skatina CO2 taupymą:
„Būtent šio dyzelino vartojimas ir yra numatytas įvairiose direktyvose. Kuo daugiau jo vartojama, tuo labiau taupomos CO2 emisijos.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!