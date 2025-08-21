Šių įmokų „Sodrai“ galima ir nemokėti: pasitikrinkite, kad neprarastumėte pinigų

3 ir 18 metų vaikus turinti vilnietė Laura neseniai sužinojo, kad jos buvęs vyras, su kuriuo ji dalijasi vaikų priežiūra teismo sprendimu, yra atleistas nuo PSD įmokų.
„Darbo jis jau seniai neturi, gyvena iš mamos paveldėtame bute. Užimtumo tarnyboje nesiregistruoja, nes jau visas nedarbo išmokas sunaudojo. Galimai dirba „juodais“. Neseniai man pasigyrė, kad PSD jam neva nereikia mokėti, nes jis augina vaiką iki 8 metų.
Pasidomėjau, kad iš tiesų tokia lengvata suteikiama. Bet kodėl aš, sunkiai dirbdama su verslo liudijimu, negaliu irgi būti atleista nuo PSD? Juk lygiai taip pat auginu mūsų trimetį vaiką“, – teiravosi Laura.
Komentatoriai aiškino, kad šia lengvata gali naudotis tik vienas iš tėvų, tad akivaizdu, jog buvęs vyras tiesiog pasinaidojo proga ir pats pirmas paprašė būti atleistas nuo PSD.
Kaunietė Gabrielė tik įspėjo, kad svarbu sekti vaiko gimtadienį ir, kai jam sueina 8–eri, vėl pradėti mokėti PSD, kitaip antstoliai ims ir netikėtai nuskaičiuos visus pinigus.
„Naudojausi šia lengvata apie 7 metus. Visai iš galvos iškrito. Kovą atšventėme sūnaus 8–ąjį gimtadienį ir net nesusimąsčiau, kad reiks pradėti mokėti.
Tik neseniai man antstoliai nuskaičiavo 450 eurų. Neva pati kalta, kad tyčia netikrinau „Sodros“, kur buvo įspėjimai apie PSD skolą, kad vaikui sulaukus 8–erių turiu vėl kas mėnesį mokėti“, – perspėjo Gabrielė.
Kada tėvai gali nemokėti PSD?
Valstybinė ligonių kasa (VLK) patvirtino, kad vienas iš nedirbančių tėvų (įtėvių) turi teisę į PSD valstybės lėšomis, jeigu augina vaiką iki 8 metų arba daugiau nepilnamečių vaikų.
VLK aiškinimu, valstybės lėšomis vienas iš tėvų yra draudžiamas tol, kol vaikui sukaks 8 metai.
Jei šeimoje auga du ar daugiau vaikų, vienas iš tėvų gali valstybės lėšomis draudžiamas tol, kol antram (arba priešpaskutiniam) vaikui sukaks 18 metų.
Taigi, jei vienam vaikui yra 18, o kitam – 3 metai, tėvas ar mama PSD galės nemokėti tol, kol antrajam sueis 8 metai.
Vis tik „Sodros“ patarėja komunikacijai Malgožata Kozič atkreipė dėmesį, kad draudimas valstybės lėšomis tėvams, auginantiems vaikus, automatiškai neįsigalioja.
Pageidaujantys pasinaudoti šia teise tėvai gali arba užpildyti elektroninę prašymo formą arba VLK pateikti tinkamai parengtą ir pasirašytą prašymo formą „Prašymas patvirtinti PSD valstybės lėšomis galiojimo laikotarpį (auginančio vaiką (vaikus) asmens)“ šiais būdais:
- el. paštu [email protected];
- per „ePristatymas.lt“;
- per „e.pilietį“;
- pateikti tiesiogiai atvykus į artimiausią ligonių kasą.
VLK atstovai pridūrė, kad šiuo metu draudžiami PSD valstybės lėšomis yra apie 85 tūkst. tėvų.
Kaip parenkama, kuris iš tėvų atleidžiamas nuo įmokų?
VLK pati nenustato, kuris iš vaiko tėvų bus apdraustas PSD valstybės lėšomis – šeimos pasirinkimą turėtų pranešti pats vaiką auginantis asmuo.
Taigi, jei vienas iš tėvų jau yra apdraustas ir analogišką prašymą pateiks kitas iš vaiko tėvų, toks prašymas nebus patenkintas.
Vis tik pašnekovai paminėjo, kad, pvz., tėtis gali perduoti teisę į PSD valstybės lėšomis mamai, tačiau tada tėčiui PSD nebebus padengiamas.
VLK teigimu, jei santuoka yra nutraukta, tėvai tarpusavyje turi susitarti, kuris iš vaiko tėvų bus apdraustas.
„Jei vaiko tėvai po skyrybų negali susitarti, kuris bus apdraustas, kreiptis dėl draudimo turėtų tas vaiko tėvas / mama, su kuriuo yra nustatyta vaiko gyvenamoji vieta.
Šiuo atveju kreipiantis dėl PSD valstybės lėšomis kartu su prašymu turėtų būti pateiktas ir atitinkamas teismo sprendimas“, – aiškino specialistai.
Jie atkreipė dėmesį, kad PSD valstybės lėšomis tėvai nedraudžiami, jeigu:
- gyvena užsienyje (deklaravo išvykimą iš Lietuvos);
- gyvena Lietuvoje, tačiau dirba ir / arba yra apdrausti PSD kitoje Europos Sąjungos šalyje;
- jų nepilnamečiai vaikai gyvena užsienyje (deklaravo išvykimą iš Lietuvos);
- neaugina savo vaikų, kadangi yra laikinai ar neterminuotai netekę tėvų teisių.
PSD skolų atidėjimas ir išieškojimas
„Sodros“ atstovė primena, kad PSD patys mokėti turi tie, kurie dirba savarankiškai (ne pagal darbo sutartį), nėra užsiregistravę Užimtumo tarnyboje ir nesimoko.
Pasak M. Kozič, apie PSD įmokų mokėjimą tokie asmenys būna informuojami iš anksto.
„Tokiems gyventojams pirmiausia primename, kad jie turi sumokėti PSD įmokas už einamąjį mėnesį iki mėnesio pabaigos. Jei žmogus nesumoka įmokų ir susidaro PSD skola, jam kelis kartus siunčiamas raginimas sumokėti įmokas.
Pranešimus apie PSD įmokų mokėjimą galima rasti prisijungus prie asmeninės paskyros gyventojui. O klientai, kurie yra nurodę savo elektroninio pašto adresus, priminimus gauna ir elektroniniu paštu“, – vardijo patarėja.
Jei į pranešimus nereaguojama, pradedamas priverstinis skolos išieškojimas: skola gali būti nurašoma iš žmogaus sąskaitų per Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą (PLAIS).
Jei to padaryti nepavyksta, areštuojamas asmens turtas, nustatoma skolininko turtui priverstinė hipoteka ar įkeitimas, skolos išieškojimas gali būti perduotas antstoliui ar asmens darbdaviui.
„Jei žmogus negali iškart sumokėti visos PSD įmokų skolos, jis gali pateikti prašymą dėl PSD įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo.
Įsiskolinimą galima atidėti, jei skolos suma – didesnė nei 125 eurai ir jei asmuo neturi galiojančio sprendimo dėl skolos atidėjimo“, – paminėjo M. Kozič.
Ji atskleidė, kad šiuo metu yra 216 tūkst. žmonių, kurie privalo mokėti PSD įmokas savarankiškai, tačiau turi susikaupusią skolą. Bendra jų skolos suma siekia 263 mln. eurų.
Didžiausia vieno asmens skola nuo to laiko, kai „Sodra“ pradėjo administruoti PSD įmokų surinkimą, yra nuo 2016 m. ir siekia apie 5,3 tūkst. eurų.
