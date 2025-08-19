Vairuotojams – įspėjimas: registruoti tokių numerių nebegalėsite

„Regitros“ Transporto priemonių registracijos paslaugų skyriaus vadovė Renata Šostakienė pastebi, kad pastaruoju metu gatvėse padaugėjo transporto priemonių su numerių ženklais, kurie neatitinka nustatytų techninių reikalavimų.
Tad vairuotojams svarbu nepamiršti, kad tokie numerio ženklai negalioja ir važinėti su jais – draudžiama.
Nauja tvarka vairuotojams – nuo rugpjūčio
„Regitra“ primena, kad nuo 2025 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo svarbūs pokyčiai, susiję su numerio ženklų atkūrimu ir paveldėjimu. Taip siekiama apriboti piktnaudžiavimo galimybes.
Anksčiau klientai galėdavo įregistruoti transporto priemonės įgijimą tam, kad gautų jai priklausančius numerio ženklus.
Tačiau nuo šiol, norint prisiskirti valstybinius numerio ženklus, neužteks būti transporto priemonės savininku – tą atlikti galės tik paskutinis valdytojas.
Tai leis užkirsti kelią nelegaliai numerio ženklų prekybai. Taip pat bus įvestas aiškumas dėl numerio ženklų paveldėjimo.
„Numerio ženklas yra neatsiejama registracijos procedūros dalis. Jis susiejamas su konkrečia transporto priemone, o ne su asmeniu.
Tad transporto priemonė su išduotais numerio ženklais gali būti paveldima, tačiau numerio ženklai (kaip atskiras daiktas) nėra paveldimi, nes jie nėra civilinės teisės objektas“, – aiškino R. Šostakienė.
Siekia apsaugoti nuo nusikaltimų
R. Šostakienė primena, kad Lietuvoje valstybinius numerio ženklus gali išduoti tik „Regitra“, kuri yra atsakinga už transporto priemonių registravimą, numerių priskyrimą ir jų apskaitą.
Taigi ne „Regitros“ išduoti numerio ženklai nėra laikomi valstybinio registracijos numerio ženklais ir yra negaliojantys.
Pašnekovės teigimu, tokios plokštelės gali būti naudojamos tik kaip suvenyras ar dekoracija.
Ji atkreipė dėmesį, kad interneto svetainėse tokias plokšteles atgaminti siūlančios įmonės reikalauja pateikti senas legalias numerio ženklo plokšteles.
O tai yra itin pavojinga, nes taip neužtikrinamas jų sunaikinimas ir plokštelės gali būti panaudotos atlikti nusikalstamas veiklas.
„Be to, labai svarbu pabrėžti, kad tokių, ne „Regitroje“ atgamintų plokštelių klientams legalizuoti jau nebus galima – asmenys negalės vėliau tokio paties numerio ženklo derinio atsigaminti „Regitroje“, nes originalios plokštelės jau bus atiduotos
Taip klientai neteks sau reikšmingo, o kartais ir brangiai kainavusio numerio derinio“, – akcentavo R. Šostakienė.
Nauja numerio ženklų grupė
Be to, nuo rugpjūčio 1 d. atsirado nauja numerio ženklų grupė su 3 vienodomis raidėmis ir išskirtiniais skaičių deriniais (pvz., OOO777). Šių numerių kaina – 1,2 tūkst. eurų.
Tiesa, tokie deriniai pasitaiko labai retai – kas 2,5 metų.
Šiai naujai grupei priklauso ir nauja serija elektromobiliams, kurioje numerio deriniai prasideda raidėmis EE. Tokia numerių serija yra vienkartinė ir daugiau nesikartos.
Pasak R. Šostakienės, likusių grupių kainos nesikeičia, tačiau persigrupuoja kai kurie deriniai ir nuo rugpjūčio mėnesio jau galima išsirinkti daugiau derinių už mažesnę – 150 eurų – kainą.
Dėl didėjančios elektromobilių paklausos klientams taip pat imta siūlyti daugiau elektrinių transporto priemonių išskirtinių grupių numerių.
Reikalavimai automobilių numeriams
R. Šostakienė vardija, kad numerio ženklai pagal išdavimo laikotarpį turi atitikti galiojančius reikalavimus: simboliką, saugos elementus, numerio ženklo tipo kodą.
Nuo 2023 m. numerio ženklai turi būti su Europos Sąjungos (ES) vėliava ir Lietuvos herbu Vyčiu.
Taip pat jie privalo turėti būdingus saugumo parametrus: „Regitros“ logotipo saugos ženklą ir gamyklos įspaudą kitoje plokštelės pusėje.
Specialistė įspėja – jei šių ženklų nėra, numerio ženklas laikomas neatitinkančiu reikalavimų ir negali dalyvauti viešajame eisme.
„Skirtingais laikotarpiais numerio ženklai buvo gaminami su skirtinga simbolika. Pvz., nuo 1992 iki 2004 m. numerio ženklai buvo gaminami su Lietuvos vėliava, o po Lietuvos įstojimo į ES – su ES simbolika. Pastaruoju metu pastebime, kad pasitaiko klientų, kurie pateikia numerio ženklus, gamintus ir išduotus po 2004 m.
Tačiau su Lietuvos vėliava arba ne „Regitroje“ pergamintas plokšteles, kurios, nors ir atitinka išdavimo metu galiojusią simboliką, neturi to laikotarpio techninių reikalavimų. Deja, tokiu atveju informuojame klientus, kad su tokiais numerio ženklais dalyvauti viešajame eisme – draudžiama“, – atkreipė dėmesį R. Šostakienė.
Ji paminėjo, kad Lietuvai įstojus į ES buvo pasirinkta palaipsniui atsisakyti numerio ženklų su nacionalinėmis vėliavomis ir pereiti prie vieningo ES valstybinių numerių žymėjimo – ES vėliavų.
Pasak pašnekovės, vienodas numerio ženklų formatas didina atpažįstamumą ir skatina vieningą ir aiškią sistemą visoje Bendrijoje.
Numerio ženklų kainos
Bendrieji numerio ženklai lengviesiems ir krovininiams automobiliams, autobusams, priekaboms, motociklams, mopedams ir keturračiams kainuoja 3,60 euro (už vieną plokštelę) arba 7,20 euro (už abi), neskaitant kitų paslaugų administravimo mokesčių.
Specialieji numerio ženklai taksi, elektromobiliams, istoriniai, diplomatiniai ir prekybiniai kainuoja tiek pat (7,20 euro už abi plokšteles).
Tačiau tranzitiniai jau atsieina 4,63 euro (už vieną) arba 9,26 euro (už numerio ženklų rinkinį).
Keičiant numerio ženklų formatą / simboliką, užsakant numerio ženklo dublikatą, naujus numerius vietoje sugadintų / sunaikintų arba lentelę vežamiems dviračiams žymėti papildomai taikomas duomenų tvarkymo mokestis – 6,66 euro.
Išskirtiniai numerio ženklai automobiliams, pasirenkami iš jau pagamintų, kainuoja 35 eurus.
I–V grupei priskiriamų numerių deriniai automobiliui atsieina nuo 50 iki 1 200 eurų.
O vardiniai numeriai automobiliui kainuoja 2 500 eurų.
