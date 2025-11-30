Iš sinoptikų – naujausia žinia: orai smarkiai pasikeis

Sekmadienio dieną žymesnių kritulių nenumatoma. Vietomis tvyros rūkas, galima silpna lijundra. Vėjas pietų, pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra bus nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 laipsnių šilumos.
Pirmadienį didesnėje šalies dalyje nedideli krituliai, vyraus lietus. Kai kur rūkas, plikledis, galima silpna lijundra. Vėjas pietinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
Antradienį be žymesnių kritulių. Naktį ir rytą daug kur rūkas, vietomis silpna lijundra, plikledis. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną pietryčių, rytų, 4–9 m/s, dieną pajūryje iki 12 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos, dieną 0–5 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 28 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 22 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Lapkričio 27 – 29 d. šalies upėse, daugiausia Vidurio Lietuvoje ir šiaurinėje dalyje, vietomis, neilgam pasorodys pirminės ledo formos – priekrantės ledas, sniegainė, ižas. Plona ledo danga apsitrauks ir nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio). Lipti ant tokio ledo ypač pavojinga!
Ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!
Vandens temperatūra upėse – 0–8, ežeruose – 1–7, Kuršių mariose – 2, Baltijos jūroje – 4–8 laipsniai šilumos.
