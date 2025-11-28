Naglis Šulija apie savaitgalio orus: „Naktį traška, dieną teška“

Oro temperatūra artimiausią naktį didesnių staigmenų nepateiks. Žemiausia temperatūra rytoj paryčiais bus apie 1–3 laipsnius šalčio, prie jūros iki 2 šilumos; rytoj dieną oras sušils iki 0–2 laipsnių šilumos, kai kur liks iki 1 laipsnio šalčio.
„Kitaip tariant, kol kas – be didesnių permainų“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Bus debesuota, vietomis, daugiausia vakaruose, šiaurės vakaruose, dieną – ir šiaurėje, bus negausių kritulių, vyraus menkas lietus arba dulksna. Lijundra, rūkas ir plikledis gali pasirodyti bet kada. Naktį vyraus menkas šaltukas, dieną – menka šiluma.
Sekmadienį kritulių tikimybė menka, bet rūko, plikledžio arba lijundros pasitaikyti gali. Žemiausia temperatūra naktį 1–3, kai kur iki 5 laipsnių šalčio, prie jūros menka šiluma, dieną 1–3 laipsniai šilumos, šalies vakaruose iki 2 šalčio.
Pirmadienio naktį vietomis, dieną daug kur palis negausus lietus. Žemiausia temperatūra naktį 1–3 laipsniai šilumos, vietomis iki 2 šalčio, dieną 1–3, kai kur iki 5 laipsnių šilumos.
„Ką gi, kol kas permainų nedaug. Apie tokius orus sako „naktį traška, dieną teška“, arba temperatūra su perėjimu per 0“, – pridūrė N. Šulija.
Orai Europoje
Orus vakarinėje ir ypač šiaurinėje Europos dalyje lems žemo slėgio sritis, aukšto slėgio sritys vyraus kitur.
Didžiojoje žemyno dalyje dangų dengs debesys, vietomis gana stori ir vandeningi, pragiedrėjimų bei saulės bus, bet mažai.
Oro temperatūra bus nevienoda: vakaruose ir vietomis pietuose bus truputį šilčiau, kitur orai bus gaivūs ar net su menku šaltuku.
Romoje rytoj skaisti saulė ir 12 laipsnių šilumos, Barselonoje saulė pro debesis ir šils iki 15, Paryžiuje bus debesuota ir 12 laipsnių, Londone lietus ir šils iki 11 laipsnių šilumos; Berlyne debesuota, nelis ir šils iki 7, Varšuvoje irgi debesuota ir 1 laipsnis šilumos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.