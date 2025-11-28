Naglis Šulija prakalbo apie kilusią paniką dėl sniego: „Tai čia kaip vidutinis lietuviškas pimpis“

„Power Hit Radio“ studijoje jis paaiškino, kaip visa tai prasidėjo.
Komentavo situaciją
„Lietuvą smogs, Lietuvą užgrius, pasaulis dar to nematė, būsim palaidoti, ruoškimės jau dabar, bus blogai blogai blogai, siaubas neregėtas. Nu ir, žinai, ruošiuosi laidai ir kolega pakelia galvą nuo kompiuterio ir sako: „Tai kiek gi ten prisnigs?“
Nu ir sakau: tarp 14–16, vidutiniškai 15 – tokia prognozė buvo Pietų Lietuvoje. Ir jis taip burbtelėjo: „Čia kaip vidutinis lietuviškas pimpis“, – pasakojo N. Šulija.
Pasak jo, būtent šis kolegos juokelis tapo priežastimi, kodėl meteorologas nusprendė sukurti šį juokelį.
„Tai pažvengėm, ir, žinai, aš matau, kad man jau akyse velniukai pradeda šokinėti, ir tada pamėginau sujungti tą į vieną tekstą – 15 centimetrų ir tą paniką, kuri iš tiesų buvo be reikalo, mano akimis žiūrint. Iš tiesų, kas bus tada, kai iš tikrųjų bus blogai? Čia kaip tas: „Vilke, vilke, eik iš čia“, o nėra jokio vilko.“
