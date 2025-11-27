„Priežasčių likti budriems dar bus“: Šulija apie artimiausių dienų orus

Lietuvą pasiekęs nedidelis šaltukas artimiausią naktį dar niekur nesitrauks. Žemiausia temperatūra bus maždaug 2–4 laipsniai šalčio, tiktai prie jūros nuo 0 iki 2 šilumos. Dieną vyraus 0–2, prie jūros 4 laipsniai šilumos, šalies rytuose liks iki 1 laipsnio šalčio.
„Kitaip tariant, priežasčių likti budriems dar bus. Ir naktį, ir dieną kai kur bus menkas lietus, dulksna, pakibs rūkas“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Bet svarbiausia – daug kur bus slidu dėl lijundros ir plikledžio. Naktį bus iki 2–4 laipsnių šalčio, prie jūros iki 2 šilumos, dieną vyraus 0–2, prie jūros 4 laipsniai šilumos, rytuose iki 1 šalčio.
Šeštadienį kritulių, daugiausia menko lietaus, bus šalies vakaruose ir šiaurės vakaruose. Lijundra ir plikledis niekur nedings. Naktį vėl iki 2–4 laipsnių šalčio, prie jūros menka šiluma, dieną vyraus 0–2, prie jūros iki 4 laipsnių šilumos.
Sekmadienį vietomis negausūs krituliai, rūkas, lijundra ir plikledis. Naktį bus iki 0–2 laipsnių šalčio, prie jūros iki 2 šilumos, dieną temperatūra kils iki 1–3 laipsnių šilumos.
„Ką gi, iškritęs sniegas po truputį tirps, tačiau artimiausiomis dienomis bus vėjuota ir reikės labai saugotis plikledžio – būkite atsargūs“
Orai Europoje
Orus pietinėje ir centrinėje Europos dalyje rytoj lems viena didelė aukšto slėgio sritis ir tiktai šiaurėje slėgis bus žemas.
Debesų apklotas virš žemyno bus ganėtinai margas, visgi dominuos debesuotas dangus, saulėtų plotų bus mažiau.
Šiltesni orai nuo Atlanto vandenyno pradės skverbtis į Vakarų Europą, tačiau jos centre ir rytuose orai dar bus gaivūs.
Romoje rytoj skaisti saulė ir 13 laipsnių šilumos, Barselonoje saulė pro debesis ir šils iki 15, Paryžiuje debesuota, lietus ir 11 laipsnių, Londone saulėta ir 13 laipsnių šilumos; Berlyne bus debesuota ir šils iki 7 laipsnių, Varšuvoje saulėta ir tiktai 1 laipsnis šilumos.
