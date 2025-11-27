 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros asamblėja apie LRT biudžeto įšaldymą: tai bandymas įtvirtinti politinę kontrolę

2025-11-27 18:43 / šaltinis: BNS
2025-11-27 18:43

Seimo sprendimas įšaldyti nacionalinio transliuotojo LRT biudžetą trejiems metams sudaro sąlygas spaudimui, cenzūrai ir informacinės erdvės kontrolei, teigia Kultūros asamblėja.

LRT Juliaus Kalinsko/Fotobankas

Seimo sprendimas įšaldyti nacionalinio transliuotojo LRT biudžetą trejiems metams sudaro sąlygas spaudimui, cenzūrai ir informacinės erdvės kontrolei, teigia Kultūros asamblėja.

6

„Solidarizuojamės su žurnalistų bendruomene, raginame priešintis politiniam spaudimui ir ginti žodžio laisvę“, – nurodoma ketvirtadienį „Facebook“ paskelbtame asamblėjos komentare.

Kultūrininkai tvirtina remiantys visus veiksmus, nukreiptus prieš bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją.

Taip Kultūros asamblėja komentavo Seimo ketvirtadienį priimtas įstatymo pataisas, pagal kurias 2026–2028 metais LRT skiriami valstybės biudžeto asignavimai bus lygūs 2025 metų asignavimams.

Tai reiškia, kad nacionalinio transliuotojo biudžetas 2026, 2027 ir 2028 metais sieks po 79,6 mln. eurų.

Pagal iki šiol galiojusią transliuotojo finansavimo metodiką, įstaigos biudžetas kitąmet turėjo augti apie 11 proc. iki beveik 88,2 mln. eurų.

Be to, Seimas patvirtino, kad nuo 2029 metų LRT kasmet bus skiriama 0,75 proc. surinkto gyventojų pajamų mokesčio ir 0,8 proc. iš akcizo surinktų pajamų.

Dabar transliuotojui priklauso atitinkamai 1 proc. ir 1,3 proc. užpraėjusiais metais faktiškai gautų pajamų iš minėtų mokesčių.

Valdantieji po pateikimo ketvirtadienį taip pat pritarė „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio inicijuotai pataisai, lengvinančiai LRT generalinio direktoriaus atleidimą.

Pagal ją nacionalinio transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo galėtų būti atleidžiamas slaptu balsavimu, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip pusė tarybos narių, tai yra atleidimui pakaktų 6 iš 12 narių balsų.

Šiuo metu galiojančiame įstatyme numatyta, kad nacionalinio transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo gali būti atleidžiamas tik tuo atveju, jeigu taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir už tokį nepasitikėjimą balsuoja bent du trečdaliai jos narių.

„Tai aiškus signalas: dalis politikų siekia įgyti daugiau įtakos visuomeniniam transliuotojui ir silpninti jo nepriklausomumą“, – teigiama Kultūros asamblėjos pareiškime.

Kultūros asamblėja įkurta šių metų rudenį priešintis „Nemuno aušros“ deleguotų atstovų paskyrimui į politinę komandą Kultūros ministerijoje. Asamblėja rengia protestus ir pilietines akcijas prieš valdančiųjų nekompetenciją bei neatsakingus sprendimus.

Vajezau
Vajezau
2025-11-27 18:59
Kultūrininkai gal nematė, kad viską, ką nupjaus nuo Monikos asmeninės televizijos, planuoja perduoti kultūrai. Taigi jums, kultūrininkai. Galėsite ir toliau leisti pinigus savo abejotinos kokybės projektams. Pasirinkite prioritetus. Ar tiesiog dirbate artėjantiems rinkimams konservatorių naudai?
Atsakyti
Ji
Ji
2025-11-27 19:04
Ji sukūrė save
Atsakyti
dabar
dabar
2025-11-27 19:26
vytaro fermoj nebeužaugs nauja serialo dalis,o starkiukas turės tenkintis vietiniais vandenimis. o kiek dar ten švogrių, kurie iš privačių studijų sulindo į šudinai apmokamą visuomeninį. ar gali taip būti? iš idėjos matyt taip aukojasi.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
