 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė apie siūlomus pakeitimus dėl LRT vadovo atleidimo: „50 ant 50 man yra nepriimtina“

2025-11-27 16:30 / šaltinis: BNS
2025-11-27 16:30

Premjerė Inga Ruginienė sako palaikanti idėją, jog dėl LRT vadovo atleidimo būtų balsuojama slaptai, tačiau nepriimtinu vadina siūlymą, jog tą padaryti pakaktų lygiai pusės visuomeninio transliuotojo tarybos balsų.

Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Premjerė Inga Ruginienė sako palaikanti idėją, jog dėl LRT vadovo atleidimo būtų balsuojama slaptai, tačiau nepriimtinu vadina siūlymą, jog tą padaryti pakaktų lygiai pusės visuomeninio transliuotojo tarybos balsų.

REKLAMA
3

„50 ant 50 man irgi yra nepriimtina. Ir aš manau, kad mažiausias standartas turėtų būti 50 proc. plius vienas. Tai yra visiškai normali praktika ir tas turės būti pakoreguota. Tikrai nesutiksiu dėl 50 ant 50, nes tai yra nepriimtinas santykis“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė ministrė pirmininkė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio inicijuotu pakeitimu siūloma, kad transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo galėtų būti atleidžiamas slaptu balsavimu, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip pusė tarybos narių, tai yra atleidimui pakaktų šešių iš 12 narių balsų.

REKLAMA
REKLAMA

Tam ketvirtadienį po pateikimo valdančiosios daugumos balsais pritarė Seimas.

Pristatydamas projektą politikas pripažino, kad šią nuostatą teks taisyti, įrašant, jog už atleidimą turėtų balsuoti daugiau kaip pusė tarybos narių. Tai reikštų, kad vadovo atleidimui reikėtų septynių balsų.

REKLAMA

Premjerė teigė, kad slaptas turėtų būti ne tik LRT vadovo atleidimas, bet ir paskyrimas.

„Aš manau, kad bet koks procesas, ar tai paskiri, ar tai atleidi, ir jeigu kalbam apie asmenybę, tai turėtų būti galimybė balsuoti slaptai. Tai tikrai nematau skirtumo tarp šitų procesų“, – sakė I. Ruginienė.

Šiuo metu LRT generalinis direktorius ir yra skiriamas slaptu tarybos narių balsavimu.

Ketvirtadienį pranešimą išplatinusi LRT taryba teigė nepritarianti siūlymui nuleisti atleidimui reikalingų balsų kartelę. Ji paragino išlaikyti dabartinę kartelę, kai generaliniam direktoriui atleisti reikia kvalifikuotos daugumos – aštuonių iš dvylikos balsų.

REKLAMA
REKLAMA

Be kita ko, kritikai sako, kad pokyčiai yra iš esmės nukreipti prieš dabartinę LRT vadovę Monika Garbačiauskaitę-Budrienę.

Susirūpinimą dėl pavojaus visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui trečiadienį išreiškė Europos Taryba. Ji atkreipė dėmesį, kad lengva LRT vadovo atleidimo procedūra yra labai neįprasta Europos Tarybos valstybėse narėse ir gali padidinti transliuotojo pažeidžiamumą politinei įtakai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Seimas ketvirtadienį taip pat nusprendė trejiems metams įšaldyti LRT biudžetą bei numatyti, jog jam vėliau būtų skiriamas mažesnis gyventojų pajamų mokesčio ir akcizų procentas nei dabar.

Anot I. Ruginienės, sutaupytos lėšos turėtų būti skiriamos kultūrai.

„Jie (pinigai – BNS) tikrai neturėtų nueiti kitoms reikmėms, nes mes matome, kad kultūrai katastrofiškai trūksta pinigų pagrindiniams projektams, darbo užmokesčiui. Tai kadangi grįžta biudžeto projektas atgal pas mus į Vyriausybę, tai sėsime su finansų ministru, tikrai peržiūrėti eilutes, ir tą, ką galėsime sutaupyti, tai bent jau mes, kaip Vyriausybė, siūlysime mūsų pakoreguotame projekte perkelti į Kultūros ministerijos biudžetą“, – kalbėjo premjerė.

REKLAMA

„Galutinis balsavimas bus Seime, bet labai tikiuosi, kad jis pritars, nes kultūros sektoriuje reikia šitos finansinės injekcijos“, – pridūrė ji.

Pagal priimtą pataisą, 2026–2028 metais LRT skiriami valstybės biudžeto asignavimai bus lygūs 2025 metų LRT skirtiems valstybės biudžeto asignavimams.

Tai reiškia, kad nacionalinio transliuotojo biudžetas 2026, 2027 ir 2028 metais sieks po 79,6 mln. eurų.

Pagal iki šiol galiojusią transliuotojo finansavimo metodiką, įstaigos biudžetas kitąmet turėjo augti apie 11 proc. iki beveik 88,2 mln. eurų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
LRT (nuotr. stop kadras)
Seimas imasi siūlymo lengvinti LRT vadovo atleidimo tvarką: klausimas įveikė pirmąjį balsavimą (2)
LRT (nuotr. Roberto Riabovo)
Seimas apsisprendė: LRT biudžetas įšaldomas trejiems metams (16)
Juozas Olekas. ELTA / Julius Kalinskas
Olekas apie siūlymą supaprastinti LRT vadovo atleidimą: audito išvadų ignoruoti negalima (4)
Jurkynas: LRT neutralumo auditas nėra nukreiptas prieš žurnalistų laisvę (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
LRT taryba nepritaria siūlymui lengvinti generalinio direktoriaus atleidimą (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų