Seimas imasi siūlymo lengvinti LRT vadovo atleidimo tvarką: klausimas įveikė pirmąjį balsavimą

„Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų atstovai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais.
Už šias LRT įstatymo pataisas pirmojoje balsavimo stadijoje pasisakė 60 Seimo narių, prieš balsavo 45, susilaikė 5 parlamentarai. Iš balsavusiųjų valdančiųjų atstovų susilaikė tik 2 socialdemokratai – Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas bei Linas Balsys.
„Slaptas balsavimas yra tam, kad nebūtų persekiojami žmonės. Tam slaptą balsavimą Konstitucija įtvirtina (...), kad Seimas, skirdamas į pareigas asmenis – ar tai būtų teisėjas, ar tai būtų Valstybės saugumo departamento direktorius, ar būtų Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius – slaptu balsavimu (skiriamas – ELTA) tam, kad nebūtų jokių sąskaitų suvedinėjama“, – pristatydamas LRT įstatymo pataisas iš Seimo plenarinių posėdžių salės tribūnos kalbėjo „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.
Šiuo metu įstatymas numato galimybę atleisti generalinį direktorių tik tuo atveju, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių. Beje, šis balsavimas yra atviras. Taip pat LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą generaliniu direktoriumi turi pagrįsti viešuoju interesu.
Atsakydamas į Seimo narių užduodamus klausimus, R. Žemaitaitis negailėjo kritikos dabartinei LRT generalinei direktorei Monikai Garbačiauskaitei-Budrienei. „Aušriečių“ lyderis tvirtino, neva LRT darbuotojai patiria mobingą, yra žeminami.
„Išlaisvinkime tuos (LRT – ELTA) tarybos narius nuo Monikos Garbačiauskaitės grandinių, nes dabar toks vaizdas, kad visi vijo balsuoti, nes bijo Monikos“, – ragino jis.
„Darbuotojai ir pats LRT, kaip prekinis ženklas, yra žeminamas dėl vienos direktorės. Tai aš manyčiau, kad būtų protingiausia ir sąžiningiausia, jeigu pati Garbačiauskaitė priimtų moralinį sprendimą – atsistatydintų“, – kalbėjo „Nemuno aušros“ lyderis.
Seimas nepritarė opozicijos siūlymui prašyti Vyriausybės išvados, antikorupcinio vertinimo
LRT įstatymo pataisos svarstymui į Seimo salę turėtų grįžti gruodžio 11 d. Iki tol klausimas bus svarstomas Seimo Kultūros komitete.
Tiesa, opozicijos atstovai siūlė kaip papildomus skirti ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos, Žmogaus teisių bei Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetus. Tam nebuvo pritarta.
Savo ruožtu Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys Kęstutis Mažeika ragino prašyti Vyriausybės išvados bei antikorupcinio vertinimo dėl LRT pataisų. Šiems siūlymams Seimas taip pat nepritarė.
„Baimė, kad mes prašytume Vyriausybės išvados, antikorupcinio vertinimo ir kitų, savaime suprantamų dalykų – šiandien dienai viskam pasakyta ne. Tai kolegos – kieno replėse jūs esate, gerbiamieji socialdemokratai“, – kėlė klausimą K. Mažeika.
Jam antrino ir kiti opozicijos nariai.
„Kolegos, mes tikrai prisipažinkime, visus šios kadencijos metus kartais spėliodavome – kas yra tikrasis socialdemokratų lyderis Seime? Šiandien pagaliau paaiškėjo, kas yra lyderis – Remigijau, sveikinu“, – kreipdamasis į R. Žemaitaitį kreipėsi „Vardan Lietuvos“ narys Domas Griškevičius.
„Lieka klausimas, kiek toli socialdemokratai dar pasirengę eiti, kad gautų Remigijaus Žemaitaičio frakcijos valsus dėl biudžeto projekto ir ko Remigijus Žemaitaitis dar spės paprašyti iki to balsavimo momento?“ – savi ruožtu kėlė klausimą konservatorius Jurgis Razma.
ELTA primena, kad valdančiųjų inicijuojamos įstatymo pataisos sulaukė viešos kritikos. Šalies žurnalistai kreipėsi į parlamentarus, reikšdami susirūpinimą dėl to, jog Seimo narių veiksmai panašėja į bandymą užvaldyti visuomeninį transliuotoją.
Kritiškai dėl teikiamų pataisų pasisakė ir pati LRT taryba – palaikomas kvalifikuotos daugumos reikalavimas generalinio direktoriaus atleidimui.
Savo ruožtu LRT generalinė direktorė M. Garbačiauskaitė-Budrienė, vertindama Seimo sprendimą dėl visuomeninio transliuotojo finansavimo įšaldymo ir ketinimų keisti vadovo atleidimo tvarką, pareiškė, kad socialdemokratai, „Nemuno aušra“ ir didžioji dalis LRT tarybos siekia užvaldyti visuomeninį transliuotoją.
Tuo metu Europos Tarybos žurnalistikos apsaugos ir žurnalistų saugumo skatinimo platforma trečiadienį išreiškė susirūpinimą dėl LRT situacijos. Pasak jos, dėl keleto šiuo metu Lietuvoje iškeltų iniciatyvų kyla pavojus LRT nepriklausomumui ir veiksmingai veiklai. Susirūpinimą dėl šių pataisų jau išreiškė Europos transliuotojų sąjunga (EBU).
