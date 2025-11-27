 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Partizano“ vadovybė vienbalsiai palaiko Obradovičių ir prašo likti klube

2025-11-27 15:36 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 15:36

Belgrado „Partizan“ vadovai ketvirtadienį surengė neeilinį posėdį dėl Željko Obradovičiaus pateikto atsistatydinimo rašto.

„Partizan“ vadovai nori, kad Ž.Obradovičius tęstų darbus (Scanpix nuotr.)

Belgrado „Partizan“ vadovai ketvirtadienį surengė neeilinį posėdį dėl Željko Obradovičiaus pateikto atsistatydinimo rašto.

REKLAMA
0

Klubas išplatino pranešimą, kad vienbalsiai buvo nutarta nepriimti stratego atsistatydinimo. Serbui išreikštas visiškas palaikymas šioje sunkioje situacijoje ir siūloma imtis reikiamų veiksmų, kad padėtis taptų geresnė.

„Partizan“ susisiekė su Ž.Obradovičiumi ir paprašė apsigalvoti bei tęsti darbą. Pats specialistas trečiadienį išplatino pranešimą, kuriame išdėstė savo situaciją ir atsisveikino su klubu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mieli „Partizan“ gerbėjai, prieš puspenktų metų grįžau į savo mylimą klubą ir kartu su jumis keliavau gyventi gražiausios svajonės. Turėjau tikslą, kad po 10 metų „Partizan“ vėl taptų Eurolygos dalimi ir mums visiems tai pavyko. Mylimo klubo rungtynės tapo kažkuo daugiau nei krepšinis, ir tai – jūsų dėka.

REKLAMA
REKLAMA

Deja, atėjo momentas, kai turiu prisiimti atsakomybę už visu blogus dalykus, kurie nutiko šį sezoną. Noriu padėkoti visiems žmonėms, kurie visus šiuos metus padėjo mūsų klubui: prezidentui, valdybos nariams, bendruomenei, rėmėjams.

REKLAMA

Esu dėkingas visiems žaidėjams, kurie buvo kartu, mano profesionaliems štabo nariams (geriausiems, kuriuos turėjau), ir žinoma, klubo gerbėjams. Ačiū už besąlyginį palaikymą, pagarbą ir meilę, kurią man teikėte visus šiuos metus.“

„Mozzart Sport“ skelbia, kad buvęs Kauno „Žalgirio“ treneris Andrea Trinchieri yra pagrindinis kandidatas pakeisti Ž.Obradovičių.

REKLAMA
REKLAMA

Legendiniam treneriui sezonas su „Partizan“ prasidėjo karčiai: Eurolygoje užimama 18 vieta, nes iškovoti pavyko vos 4 pergales per 13 rungtynių.

Adrijos lygoje su 5 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu 1 grupėje klubas trečias.

65-erių serbas „Partizan“ treniruoja nuo 2021 m., o prieš tai čia dirbęs yra ir karjeros pradžioje – 1991–1993 m.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų