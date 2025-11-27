„Partizano“ vadovybė vienbalsiai palaiko Obradovičių ir prašo likti klube

Klubas išplatino pranešimą, kad vienbalsiai buvo nutarta nepriimti stratego atsistatydinimo. Serbui išreikštas visiškas palaikymas šioje sunkioje situacijoje ir siūloma imtis reikiamų veiksmų, kad padėtis taptų geresnė.
„Partizan“ susisiekė su Ž.Obradovičiumi ir paprašė apsigalvoti bei tęsti darbą. Pats specialistas trečiadienį išplatino pranešimą, kuriame išdėstė savo situaciją ir atsisveikino su klubu.
„Mieli „Partizan“ gerbėjai, prieš puspenktų metų grįžau į savo mylimą klubą ir kartu su jumis keliavau gyventi gražiausios svajonės. Turėjau tikslą, kad po 10 metų „Partizan“ vėl taptų Eurolygos dalimi ir mums visiems tai pavyko. Mylimo klubo rungtynės tapo kažkuo daugiau nei krepšinis, ir tai – jūsų dėka.
Deja, atėjo momentas, kai turiu prisiimti atsakomybę už visu blogus dalykus, kurie nutiko šį sezoną. Noriu padėkoti visiems žmonėms, kurie visus šiuos metus padėjo mūsų klubui: prezidentui, valdybos nariams, bendruomenei, rėmėjams.
Esu dėkingas visiems žaidėjams, kurie buvo kartu, mano profesionaliems štabo nariams (geriausiems, kuriuos turėjau), ir žinoma, klubo gerbėjams. Ačiū už besąlyginį palaikymą, pagarbą ir meilę, kurią man teikėte visus šiuos metus.“
„Mozzart Sport“ skelbia, kad buvęs Kauno „Žalgirio“ treneris Andrea Trinchieri yra pagrindinis kandidatas pakeisti Ž.Obradovičių.
Legendiniam treneriui sezonas su „Partizan“ prasidėjo karčiai: Eurolygoje užimama 18 vieta, nes iškovoti pavyko vos 4 pergales per 13 rungtynių.
Adrijos lygoje su 5 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu 1 grupėje klubas trečias.
65-erių serbas „Partizan“ treniruoja nuo 2021 m., o prieš tai čia dirbęs yra ir karjeros pradžioje – 1991–1993 m.
