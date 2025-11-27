 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos turo žaidėjų penketuke – „Žalgirio“ lyderis

2025-11-27 13:16 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 13:16

Eurolygos tryliktojo turo naudingiausio žaidėjo prizą pasidalino du žaidėjai.

S.Francisco liko penktas (BNS nuotr.)

Eurolygos tryliktojo turo naudingiausio žaidėjo prizą pasidalijo du žaidėjai.

0

Atėnų „Panathinaikos“ gynėjas Kendrickas Nunnas ir Milano „EA7 Emporio Armani“ puolėjas Shavonas Shieldsas surinko po 39 naudingumo balus, o jų komandos šventė pergales.

Trečias liko Vilerbano ASVEL veteranas Nado De Colo (34 naud. bal.), ketvirtas – Barselonos „Barcelona“ gynėjas Kevinas Punteris (33 naud. bal.), o penketuką užbaigė Kauno „Žalgirio“ vedlys Sylvainas Francisco – 32 naudingumo balai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

