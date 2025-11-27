Eurolygos turo žaidėjų penketuke – „Žalgirio“ lyderis

Atėnų „Panathinaikos“ gynėjas Kendrickas Nunnas ir Milano „EA7 Emporio Armani“ puolėjas Shavonas Shieldsas surinko po 39 naudingumo balus, o jų komandos šventė pergales.
Trečias liko Vilerbano ASVEL veteranas Nado De Colo (34 naud. bal.), ketvirtas – Barselonos „Barcelona“ gynėjas Kevinas Punteris (33 naud. bal.), o penketuką užbaigė Kauno „Žalgirio“ vedlys Sylvainas Francisco – 32 naudingumo balai.
