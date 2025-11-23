 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Išskirtinį vardą ir talentą turinti Tavija užburs kiekvieną : „Esu pirma Lietuvoje“

2025-11-23 13:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-23 13:12

Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovų laukia dar viena kupina netikėtumų ir įspūdingų pasirodymų„Lietuvos talentų“ laida. Didžioji scena vėl prisipildys įvairiausių talentų – nuo muzikos iki visiškai neįprastų meninių formų, kurias žiūrovai išvys galbūt net pirmą kartą. Tarp jų – ir ypatinga dalyvė Tavija.

Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovų laukia dar viena kupina netikėtumų ir įspūdingų pasirodymų„Lietuvos talentų“ laida. Didžioji scena vėl prisipildys įvairiausių talentų – nuo muzikos iki visiškai neįprastų meninių formų, kurias žiūrovai išvys galbūt net pirmą kartą. Tarp jų – ir ypatinga dalyvė Tavija.

REKLAMA
0

Handpanas Lietuvoje tebėra retenybė – juo grojančių žmonių vos keli, o mokytojų nėra nė vieno. Todėl Tavijos kelias į muziką prasidėjo visiškai kitaip nei daugumos atlikėjų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirma Lietuvoje

„Grįžau į Angliją, ten radau savo pirmuosius mokytojus. Ir jau po pirmos pamokos išėjau su handpanu rankose“, – pasakos dalyvė, prisiminusi pirmąjį lemtingą susitikimą su instrumentu.

REKLAMA
REKLAMA

Dar įspūdingiau tai, kad Tavija pradėjo groti vos prieš dvejus metus, neturėdama jokio muzikinio išsilavinimo ar patirties. Tačiau šiandien ji jau pati tapo mokytoja.

REKLAMA

„Esu pirma Lietuvoje. Dabar mūsų jau keturios, bet visos kažkaip susijusios su manimi“, – juoksis ji.

Vardo kilmė

Moteris pasakos, kad jos vardas taip pat turi netikėtą kilmę. Vardą jai sugalvojo tėtis, radęs jį knygoje. Tavija ilgai bandė tą knygą surasti, tačiau vis nepavyko. Tada ji pasakė draugui: „Jeigu tu ją rasi, aš už tavęs ištekėsiu.“ Vyras iššūkį įveikė – ir Tavija ne tik gavo knygą, bet ir savo gyvenimo partnerį.

REKLAMA
REKLAMA

Ši nedidelė, bet labai asmeniška istorija atspindi ir Tavijos būdą – nuoširdumą, paprastumą ir tikėjimą ženklais. Būtent tokį jausmą ji atsineš ir į sceną.

Be to, į „Lietuvos talentų“ sceną Tavija lips ne tik groti. Jos tikslas – leisti žmonėms pajusti, kaip skamba tyloje gimstanti muzika, užpildanti erdvę švelniais, meditatyviais tonais. „Mano talentas – išsivesti žiūrovus į kelionę. Į ją juos pasiimsiu grodama handpanu“, – sakys dalyvė prieš pasirodymą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Panašu, kad jai pavyks – susižavėjimo neslėps ir teisėjai. „Jūs tikra deivė... Per jūsų instrumentą ir santykį su juo reiškiasi jūsų vidus“, – sakys Anželika Cholina.

„Tai akivaizdu, kad jūs esate tikras talentas. Jį atradote visai neseniai, bet jūs jį turite“, – pridės Rūta Ščiogolevaitė.

Ar Tavijos magiškas skambesys įtikins visus teisėjus, kad šis pasirodymas vertas kelialapio į kitą etapą? Tai paaiškės jau šio sekmadienio laidoje.

„Lietuvos talentai“ – šį sekmadienį, 19.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų