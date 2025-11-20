Priklausomybes įveikęs Sasha Song – apie pokyčius ir sudėtingus santykius su artimu žmogumi: „Paniškai bijojau“

Apie kovą su priklausomybe alkoholiui ir narkotikams dainininkas yra kalbėjęs ir seniau – atviras išliko ir dabar. Anot jo, taip gyvenimas pasisuko dėl profesijos.
„Mano tokia profesija, žinoma, labai daug renginių. Bet mano gyvenimas pasisuko taip, kad tie renginiai padarė įtaką mano gyvenimo būdui ir pavirto priklausomybe, su kuria aš kankinausi. Perėjo į didelį alkoholio ir narkotikų vartojimą. Tos šventės pavirto priklausomybe“, – pripažino atlikėjas.
Jo kelias į švarų gyvenimą buvo vingiuotas: teko atsidurti ir ligoninėje. Pasak jo, prieš tai jis problemą neigė.
„Viskas baigėsi reanimacija. Ir ne vieną kartą. Jei trumpai: baigėsi ligonine, taip paprastai ir būna žmonėms su priklausomybe – baigiasi kalėjimu, mirtimi arba ligonine. To ir reikėjo tikėtis, nors aš visą gyvenimą maniau, kad kontroliuoju viską, išmoksiu vartoti saikingai, kaip kiti žmonės“, – dalijosi laidos svečias.
Išskirtinė savybė
Kalbėdamas apie savo būdo savybes, jis išskyrė ypatingą savo bruožą – pedantiškumą. Jis pasireiškė dar vaikystėje.
„Aš net mokykloje prisimenu, kai sėdėdavau suole, pas mane viskas buvo lygiai sudėta: liniuotė, sąsiuvinis. Iš manęs net juokėsi draugai. Pas mane ir dabar namie viskas turi savo vietą. Mano mama pas mane ateina, sako: „Pamečiau savo raktus“. Aš jai sakau: „Mama, dėk raktus ten, kur visada, kaip aš dedu ir visada randu“. Mano senelis toks buvo – viskas pas jį turėjo savo vietą“, – prisiminė Sasha.
Jo teigimu, anksčiau kamavusi priklausomybė ir pedantiškumas stipriai painiojosi tarpusavyje.
„Šie du dalykai – kai nori visiškos laisvės, bet ir užpildyti tą tuštumą baliais, alkoholiu, kitomis medžiagomis – painiojosi su ta tvarka, kurią pagal natūrą aš mėgstu. Reikėjo visiškai atsisakyti“, – sakė jis.
Gyvenimas drastiškai pasikeitė
Sasha papasakojo ir apie dabartinį gyvenimo būdą, kuris, lyginant su praeitimi, yra drastiškai pasikeitęs. Dabar dainininkas skiria daug dėmesio savo sveikatai, gerai savijautai.
„Dabar aš labai žiūriu ką valgau, sportuoju. Kai pirmą kartą atsisakiau svaigalų, pradėjau labai stipriai sportuoti, ir dabar jau daugiau nei metus sportuoju 5 kartus į savaitę. Iš vieno kraštutinumo į kitą – taip yra. Dabar aš labai prižiūriu savo sveikatą“, – pasakojo dainininkas.
Vyras neslėpė, kad jo gyvenimo buvo daug kraštutinumų.
„Ir anksčiau taip buvo: kai buvo tarpai, kai nevartojau, puldavau į sveiką gyvenimo būdą. Pas mane buvo arba vartojimas, arba sveikas gyvenimo būdas. Vienas arba kitas“, – kalbėjo jis.
Santykiai su tėvais
Laidoje buvo paliesta ir kita jautri tema – santykiai su tėvais. Jo tėvai išsiskyrė, kai atlikėjui buvo vos keli mėnesiai ir, pasak jo, santykis su tėvu yra gana sudėtingas nuo mažų dienų.
„Tėvai išsiskyrė, kai man buvo pora mėnesių. Santykiai su tėvu iki 16-os buvo sudėtingi. Atsitiko taip, kad iki 15-16-os metų mes nebendravome. Aš kažkodėl turėjau jam didelę baimę, kai buvau vaikas. Paniškai bijojau, nesu tikras kodėl. Aš nepamenu, gal kažkas atsitiko, aš be pagrindo negalėjau jo bijoti“, – atsivėrė Sasha.
Vėliau, jau būdamas paauglys, vyras turėjo kraustytis gyventi su tėčiu, nes norėjo siekti savo svajonių ir užsibrėžtų tikslų, susijusių su dabartine karjera.
„Man buvo pasiūlyta studijuoti Londone, aš sutikau, nes ten daugiau galimybių dainuoti, nei čia. Tas noras dainuoti buvo didesnis nei baimė tėvui, todėl išvykau ten gyventi su juo“, – dalijosi vyras.
Laidos svečio teigimu, dabartiniame gyvenimo etape jis bando sutvarkyti santykius su tėvu. Nepaisant to, gyvenimo kartu Londone su geromis emocijomis neatsimena.
„Dabar mes bandome atstatyti santykius, nenoriu gilintis, kas vyko Londone, bet ten jau atsirado pagrindas jo bijoti, nes jo elgesys nebuvo gražus mano atžvilgiu. Galiausiai jis išvažiavo su savo kita šeima į kitą šalį, aš pasilikau ten vienas. Man labai gera pasidarė, kad esu vienas. Santykis su tėvu sudėtingas. Aš suprantu, kad jis turėjo pagrindo su manimi taip elgtis – gal jo vaikystėje kažkas atsitiko“, – svarstė dainininkas.
Sasha papasakojo ir apie santykius su mama. Jie – labai artimi, o dabar kartu jie ir gyvena.
„Aš ją labai myliu, žinau, kad ji mane myli. Mūsų santykis visada buvo artimas, net jei nesimatėme 5-erius metus, kai buvau Londone nuo 15-os iki 20-ies metų. Mes labai artimi, dabar gyvename kartu“, – sakė jis.
Žmogus, privertęs įsimylėti muziką ir ateities planai
Sasha Song – Lietuvoje savo dainomis puikiai žinomas tikriausiai visiems. Jo kelias į muzikinę karjerą prasidėjo dar vaikystėje, kai išgirdęs vieną dainininkę pamilo muziką ir suprato, kad tai – jo pašaukimas.
„Mano autoritetas yra Whitney Houston, nuo mažens. Labai gerai pamenu, kai buvau 9-erių, išgirdau jos balsą pirmą kartą populiariausiame albume „Asmens sargybinis“. Kažkas manyje pasikeitė, net negaliu apibūdinti. Įsimylėjau jos balsą, ją ir muziką aplamai. Nuo to laiko žinojau, kad noriu tapti dainininku“, – teigė vyras.
Dainininko ateities planuose, žinoma, ir yra siekti užsibrėžtų tikslų mėgstamiausioje srityje. Vienas jų – albumo išleidimas.
„Noriu grįžti į muziką. Gal banaliai nuskambės, bet tai yra mano gyvenimas. Daugiau nieko turbūt ir nelabai moku daryti. Man patinka džiuginti kitus, matyti džiugesį, jei žmonių gyvenimams įtaką daro mano muzika. Prisipažinsiu, gal egoistiškai nuskambės, bet man svarbu ir mano paties laimė ir ramybė, ir mano šeimos. Norisi grįžti į muziką, dainuoti, išleisti albumą“, – dalijosi Sasha Song.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!