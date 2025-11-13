Naglis Šulija atvirai prakalbo apie erotiką: „Sovietmečiu garsiai kalbėti nebuvo priimta“

Lapkričio 21–22 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „LITEXPO“, Vilniuje, antrąsyk įvyks tarptautinis erotikos festivalis „Eros 2025“ – tai vienintelis ir didžiausias festivalis Baltijos šalyse, rašoma pranešime spaudai.
Žinomas astrologas N. Šulija džiaugiasi, jog Lietuvoje vyksta tokio pobūdžio festivalių, o erotikos, intymumo ir sekso temos nebėra nutylimos, jos tampa atvira diskusijos ir švietimo dalimi.
„Žinoma, šios temos buvo ir mano vaikystėje, tik anuomet visi kalbėdavo Ezopo kalba, gyvavo įvairūs posakiai ir linksmi vaizdingi tautosakos pašmaikštavimai, – kad ir „ne rankom, ne kojom, o visus vartelius atkelia.“ Būtent tokie pašmaikštavimai padėdavo kalbėti apie tai, apie ką sovietmečiu garsiai kalbėti nebuvo priimta“, – teigia N. Šulija.
Pasak N. Šulijos, kalbant apie zodiako ženklus ir erotikos ryšį, svarbu pabrėžti, jog kiekvieno žmogaus santykis su erotika ir erotizmu yra visiškai individualus. „Su festivalio lankytojais bandysime pasiaiškinti, kokių prioritetų turi kiekvienas zodiako ženklas ir kas slypi už žvaigždžių“, – intriguodamas pokalbį baigia N. Šulija.
Kaip išsirinkti partnerį nenusimovus kelnių?
Pernai tarptautiniame erotikos festivalyje „Eros 2025“ žinoma numerologė, buvusi „TV pagalba“ žvaigždė Monika Ostrenkova dalyvavo kaip žiūrovė. Pasak garsios psichologės-konsultantės, festivalis paliko labai gerą įspūdį.
„Tai yra erdvė, kur galima kalbėti apie santykius, artumą, kūniškumą, savęs pažinimą. Tai vieta, kur galima sužinoti daug naudingos informacijos, man patinka, jog daug yra edukacijos, švietimo, mat pranešimus skaito medikai, santykių ekspertai, koučingo profesionalai, žinomi lektoriai, scenoje pasirodo pasaulinio lygio erotikos žvaigždės. Buvo karšta, įdomu ir įspūdinga“, – teigia M. Ostrenkova.
Šiemet žinoma numerologė taps festivalio pranešėja. Monika yra ne kartą buvusi scenoje prieš didžiulę auditoriją, mat kelerius metus koncertavo merginų grupėje, vesdavo renginius. Prieš kelerius metus palikusi televiziją, muzikos ir renginių pasaulį, M. Ostrenkova nėrė į numerologiją. „Tiesiog pajutau, jog noriu gilintis į žmogų dar labiau. Šiandien savo darbe jungiu psichologiją ir numerologiją tam, kad padėčiau žmogui suprasti, kodėl vienose gyvenimo srityse jis stringa, o kitose klesti“, – pasakoja M. Ostrenkova.
Festivalyje M. Ostrenkova skaitys pranešimą intriguojančiu pavadinimu „Kaip išsirinkti partnerį nenusimovus kelnių ir kaip neprarasti to, kurį jau turi?“ Psichologė-konsultantė nemažai konsultuoja Lietuvos moteris santykių tema.
„Tai bus gyvas, atviras, subtilus pokalbis apie santykius, žmogaus prigimtį, remiantis numerologijos ir psichologijos sinteze. Atversiu šiek tiek pikantiškesnių detalių: kaip pagal gimimo datą galima
nuskenuoti žmogų, suprasti, ko jis nori iš santykių, kaip bendrauja, ko jam reikia. Tai tema, kuri priverčia susimąstyti ne tik apie partnerį, bet ir apie save֧“, – šypsodamasi sako M. Ostrenkova.
Monika džiaugiasi, jog festivalio metu ją palaikys ir mylimasis, žinomas futbolininkas, „Kauno Žalgirio“ futbolo akademijos treneris Rafaelis Ledesma. Žinoma garsenybė yra atviravusi, jog numerologija turėjo įtakos jos naujiems santykiams su brazilų kilmės Rafaeliu. „Žinau, jog moterims irgi įdomu, kaip rasti tikrą, mylimą vyrą. Gal ir sužinos“, – sako M. Ostrenkova.
Be N. Šulijos, M. Ostrenkovos tarp pranešėjų išvysime buvusį TV ir radijo laidų vedėją, kvėpavimo praktikų instruktorių Marių Šmitą, žinomą gydytoją, endobiogenetikos specialistę Eveliną Nevardauskaitę-Rudzikienę, gydytoją urologą Ramūną Kerpauską, santykių ekspertę ir koučingo specialistę Ernestą Skulskytę, lytiškumo ugdymo ekspertę dr. Akvilę Giniotą, populiarią šokėją, choreografę Gintarę, žinomą, kaip Vanila to the Max.
