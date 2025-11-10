„Lietuviško lapkričio klasika“: Naglis Šulija atskleidė, kokių orų tikėtis

Kol kas orai Lietuvos link keliaus iš centrinės Europos dalies ir bus nei šilti, nei vėsūs. Žemiausia temperatūra artimiausią naktį bus maždaug 3–5 laipsniai šilumos, visur daugmaž vienodai; rytoj dieną sušils iki 6–8, pačiuose pietuose galbūt 9 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, rytoj bus pilka, drėgna ir nešalta, bet nebūtinai malonu“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Ir naktį, ir dieną orai bus debesuoti, kai kur palynos arba kris dulksna, pakibs ir rūkas. Vėjas nepastovios krypties, silpnas. Naktį oras atvės iki 3–5, dieną šils iki 6–8 laipsnių šilumos.
Tokie pat orai bus ir trečiadienį: debesuoti, kai kur lynos arba kris dulksna, bus ir rūko. Naktį atvės iki 5–7, dieną šils iki 8–10 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį padidės ciklono įtaka, dėl to sustiprės pietvakarių vėjas. Ir naktį, ir dieną daug kur palis. Naktį oras atvės iki 6–8, dieną šils iki 10–12 laipsnių šilumos.
Antroje savaitės pusėje irgi vyraus vėjuoti, rudeniški, vidutiniškai šilti orai.
„Ką gi, kol kas bus pilka, drėgna, o netrukus ir vėjuota – tokia lietuviška lapkričio klasika“, – priduria N. Šulija.
Orai Europoje
Orus didžiojoje Europos dalyje rytoj lems nelabai aukšto slėgio sritis, vakaruose ir šiaurės vakaruose slėgis bus žemas.
Didžiojoje žemyno dalyje dangų dengs įvairaus storio debesys; vakaruose ir ypač pietuose orai bus menkai debesuoti arba saulėti.
Maloniai, galima sakyti, vasariškai šilta rytoj bus pietuose ir vakaruose; kitur vyraus vidutiniškai šilti ar net tiesiog gaivūs orai.
Romoje rytoj daug saulės ir 18 šilumos, Barselonoje saulė pro debesis ir 19 laipsnių, Paryžiuje debesuota, nelis ir šils iki 14, Londone taip pat debesuota ir taip pat 14 laipsnių; debesuotame Berlyne oras sušils iki 9 laipsnių, debesuotoje Varšuvoje šils iki 8.
