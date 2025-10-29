Gydytojai perspėja: pirmieji gripo atvejai šiemet – neįprastai anksti

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto docentė, vaikų ligų gydytoja dr. I. Ivaškevičienė pabrėžia, kad gripas – tai ne paprastas peršalimas, o rimta virusinė infekcija, kuri kai kuriais atvejais gali komplikuotis net ir visiškai sveikiems vaikams.
„Net ir visiškai sveikam vaikui gali pasireikšti sunkesnės gripo formos – plaučių uždegimas, širdies ar nervų sistemos pažeidimai. Tokios komplikacijos reti, bet realūs atvejai. Svarbu suprasti, kad vaikas – ne tiesiog mažas suaugęs žmogus. Jo organizmas dar tik vystosi, todėl yra jautresnis virusų poveikiui. Geriausia nelaukti, kol liga pasibels į namus, o iš anksto pasirūpinti apsauga – skiepais“, – pranešime spaudai sako dr. I. Ivaškevičienė.
Gydytojos teigimu, gripas vaikams dažnai pasireiškia galvos, raumenų skausmais, kosuliu bei sloga, itin aukšta temperatūra, kurią sunku sumažinti įprastomis priemonėmis. Dėl ilgai trunkančio karščiavimo vaikai netenka daug skysčių, ir kai kuriais atvejais gydymas turi būti tęsiamas ligoninėje. Svarbu pabrėžti, kad mažieji pacientai (vaikai iki 3 m.) gana dažnai skundžiasi pykinimu, vėmimu, viduriavimu, jiems kur kas dažniau gali būti ir karščiavimo sukelti traukuliai.
Imunitetas susiformuoja ne iš karto
Skiepytis nuo gripo rekomenduojama dar rudenį, kol infekcija dar nespėjo išplisti, nes po vakcinacijos organizmui reikia maždaug dviejų savaičių, kad susiformuotų pakankamas imunitetas.
„Gripo pikas dažniausiai pasiekiamas vasario–kovo mėnesiais, tačiau neretai jis prasideda ir gruodį - sausį. Šiemet, lyginant su buvusiais gripo sezonais, pirmieji gripo atvejai pradėti registruoti neįprastai anksti – spalio pabaigoje. Tikėtina, kad šių atvejų nebus daug ir sergamumas savo piką pasieks vėliau, tačiau svarbiausia yra tai, kad fiksuojami laboratoriškai patvirtinto gripo atvejai, yra vaikų, kurie jau dabar gydomi ligoninėje, todėl svarbu nedelsti ir skiepytis dabar“, – pataria dr. I. Ivaškevičienė.
Gripo vakcina rekomenduojama visiems vaikams nuo 6 mėnesių. Tiems, kurie skiepijami pirmą kartą, dažnai prireikia dviejų dozių, kad imuninė sistema tinkamai sureaguotų. Gripu jau persirgusiems vaikams paprastai pakanka vienos dozės.
Šiemet – trivalentė vakcina rizikos grupėms
Šiam gripo sezonui rizikos grupėms – tarp jų ir vaikams – Lietuvoje skiriama trivalentė vakcina. Toks sprendimas priimtas remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos ekspertų rekomendacijomis, atsižvelgiant į pasikeitusią epidemiologinę situaciją: pastaraisiais metais cirkuliacijoje nebebuvo fiksuotas vienas iš gripo B tipų.
Nuo praėjusių metų sezoninė vakcina Lietuvoje nemokamai skiriama ir 2–7 metų vaikams – tėvams tereikia kreiptis į šeimos gydytoją ar polikliniką.
„Maži vaikai dažnai tampa pirmuoju viruso platintoju šeimoje – jie patys užsikrečia darželyje ar mokykloje, o susirgę, namuose užkrečia kitus šeimos narius, ypač pavojinga, jei artimieji yra iš rizikos grupių (pvz. mažylio besilaukianti mama, seneliai, ar sergantys įvairiomis lėtinėmis ligomis, vartojantys imunosupresinius vaistus) . Skiepai padeda apsaugoti ne tik patį vaiką, bet ir jo artimuosius“, – pabrėžia dr. I. Ivaškevičienė.
Skaudžios pasekmės
Gydytoja primena, kad vaikai patys negali priimti sprendimų dėl skiepų – tai atsakomybė, kurią turi prisiimti suaugusieji.
„Norime auginti vaikus saugioje visuomenėje, o tam reikia sąmoningų sprendimų. Skiepai – viena iš priemonių, padedančių tai pasiekti. Jie yra veiksmingi, saugūs ir padeda išvengti rimtų pasekmių“, – sako dr. I. Ivaškevičienė.
Gripas – nenuspėjamas, todėl niekas negali numatyti, kaip liga paveiks konkretų vaiką. Pastaraisiais dviem sezonais vaikų mirčių nuo gripo Lietuvoje nefiksuota, tačiau 2022–2023 metų laikotarpiu gripas pareikalavo dviejų vaikų gyvybių.
„Tai – skaudūs priminimai, kad laukti rizikinga. Kai turime galimybę apsaugoti vaiką – tiek nuo ligos, tiek nuo galimų komplikacijų – būtų neatsakinga šios galimybės neišnaudoti“, – apibendrina dr. I. Ivaškevičienė.