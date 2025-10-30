Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kalba apie pavojų, kai Lietuva vis dar neturi dviejų ministrų: „Mes matome absurdišką cirką“

2025-10-30 10:47
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 10:47

Socdemų planas į krašto apsaugos ministrus pasiūlyti susisiekimo ministrą žlugo tą pačią dieną. TV3 žiniomis, premjerė svarsto socialdemokrato Roberto Kauno kandidatūrą. R. Kaunas – politikos naujokas, iki šiol su politika bendro turėjęs tik tiek, kad vienerius metus dirba Seime, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete.

Socdemų planas į krašto apsaugos ministrus pasiūlyti susisiekimo ministrą žlugo tą pačią dieną. TV3 žiniomis, premjerė svarsto socialdemokrato Roberto Kauno kandidatūrą. R. Kaunas – politikos naujokas, iki šiol su politika bendro turėjęs tik tiek, kad vienerius metus dirba Seime, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete.

29

Opozicija piktinasi, kad socdemai į ypač atsakingas pareigas traukia niekam nežinomus ir patirties mažai turinčius politikus. Konservatoriai tikina, kad prezidentas siūlo savo patarėją Deividą Matulionį. Apžvalgininkas stebisi, kaip neigiamai į prezidentūros žmones žvelgiantys socdemai patys, nors didžiausia partija šalyje, tiesiog neturi jokių profesionalių žmonių, kuriuos galėtų siūlyti. 

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. 

Pastaruoju metu premjerė Inga Ruginienė tarsi iš kepurės traukia galimus krašto apsaugos ministrus. 

Susisiekimo ministro Juro Taminsko kandidatavimas į krašto apsaugos ministrus pasibaigė per vieną dieną. Socdemai dar praėjusią dieną atšaukė prezidiumo posėdį, kur, TV3 žiniomis, J. Taminskas turėjo būti svarstomas kaip vienas pagrindinių kandidatų. 

Tad socialdemokratų partijoje išaušo nauja diena. O krašto apsaugai vis dar per dvi kėdes vadovauja vidaus reikalų ministras. 

Paklausta, ar turi kandidatą į krašto apsaugos ministrus, premjerė į klausimą neatsakė ir tiesiog išėjo iš spaudos konferencijos. 

I. Ruginienė aiškino, kad prezidiumas atšauktas dėl kontrabandinių balionų situacijos. Partijos pirmininkas – kad reikia daugiau laiko ministro paieškoms. 

„Labai tikiuosi, kad šis klausimas išsispręs šią savaitę. Dėl tų tiesų – tiesa yra abejose pusėse“, – aiškino premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas. 

J. Taminskui akivaizdžiai trūko žinių ir patirties gynybos temose. TV3 žiniomis, tą praėjusios dienos popietę premjerei pasakė ir prezidentas Nausėda. 

„Šios figūros siūlymas yra politinis visų trolinimas. Ir prezidentas visiškai teisus, atitinkamai tai įvertinęs“, – kalbėjo apžvalgininkas Vytautas Bruveris.

Tiesa, kol kas socdemai nieko prezidentui oficialiai dar nepasiūlė. 

„Tie patys žmonės, kurie sakė, kad turi po dešimt kandidatų į kiekvieną poziciją, bet atėjus reikalui neturi, ką pasiūlyti“, – situaciją įvertino V. Bruveris.

Svarstomos naujos pavardės

TV3 žiniomis, premjerė iš kepurės traukia socialdemokrato Roberto Kauno kandidatūrą. 

„Aš myliu Kauną, Kaunas yra nuostabus miestas, daug dėmesio jam skiriam. Bet nebūtinai tokią nuostabią pavardę turintis asmuo turi tapti ministru“, – apie kandidatą sakė konservatorius L. Kasčiūnas. 

R. Kauno politinė patirtis – siaura. Jis vienerius metus dirbo Kauno miesto tarybos nariu. Dabar išrinktas į Seimą pirmai kadencijai, kurį laiką dirba Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. 

„Tai kad nei teikimo, nei siūlymo nėra, nei sprendimo nėra. Tai nėra su kuo ir sveikinti“, – sakė socialdemokratų narys Robertas Kaunas. 

Visgi Robertas Kaunas buvo susitikęs su premjere, bet ginasi, kad apie krašto apsaugos ministro postą su I. Ruginiene nekalbėjo. 

„Tai būtų tikrai, sakyčiau, liūdna, nes tai nėra pasiruošęs žmogus. – Mažiau pasiruošęs nei Juras Taminskas? – Manau, kad dar mažiau pasiruošęs nei Juras Taminskas“, – palygino L. Kasčiūnas.

Prezidentas siūlo sau artimą žmogų

Tuo metu prezidentas, anot L. Kasčiūno, socdemams siūlo Deividą Matulionį, savo patarėją nacionalinio saugumo klausimais. 

„Tai yra tikrai solidus ambasadorius, solidus politikas, tačiau, be jokios abejonės, tai nėra socialdemokratas“, – įvertino L. Kasčiūnas. 

Panašu, kad socialdemokratams ir tai nėra didelis trūkumas. Karolis Aleksa – dabartinis krašto apsaugos viceministras – yra socdemų partijos narys. Palikdama pareigas D. Šakalienė jį įvardijo kaip galimą jos įpėdinį. Vis dėlto socdemų grietinėlė apie jo kandidatūrą nekalba. 

„Dovilė Šakalienė padarė savo darbą. Ji labai jį pagyrė išeidama, palygindama jį su premjere tuo kampu, kad jis irgi yra 6 mėnesius partijos narys. Ir, matyt, po to pagyrimo Karolis Aleksa baigė savo karjerą kaip galimas kandidatas į ministrus“, – spekuliavo L. Kasčiūnas. 

Dar vienas galimas kandidatas – kitas viceministras Tomas Godliauskas. Taip pat į Krašto apsaugos ministeriją, D. Šakalienės komandą, atėjęs iš prezidentūros. Jo kandidatūros socdemai taip pat nesvarsto. 

Apžvalgininkas V. Bruveris stebisi, kad po Lietuvą skraidant kontrabandiniams balionams, socdemai niekaip negeba surasti tinkamo ministro, kuris apie šią problemą kalbėtų Vakarų partneriams. 

„Vietoje to mes matome šitą absurdišką cirką. Tai yra blogiausia, tai yra pavojingiausia šioje situacijoje, mano požiūriu“, – aptarė jis. 

Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše

O
O
2025-10-30 10:58
Tai cirkus valstybėje krečia konservatoriai su nausėda,o socdemų blauzdos per skystos griežtai pasakyti,kad gana yra gana.Tai taip ir tempsis viskas kaip šudina virvė iki kadencijos galo,jei dar priešlaikinių rinkimų neprisišauks.
Atsakyti
VA TAIP
VA TAIP
2025-10-30 11:02
TOKIAI MAŽAI ŠALIAI IŠ VIS PERDAUG MINISTERIJŲ
Atsakyti
Komentatorius
Komentatorius
2025-10-30 10:54
Kada jau jus suprasite kad niekas nežiūri jūsų šitų konservatorių ant pavadėlių laikomų ekspertų. Jie vistiek juos kiša, va rykite mūsų ekspertų nuomonę. Jie tokie ekspertai kaip ir jus žurnalistai
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (29)
