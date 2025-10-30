Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė darbo vizitu lankysis Rygoje

2025-10-30 06:12 / šaltinis: BNS
2025-10-30 06:12

Premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį darbo vizitu lankosi Rygoje. Šis vizitas numatytas oficialioje ministrės pirmininkės darbotvarkėje. 

Inga Ruginienė (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Premjerė Inga Ruginienė ketvirtadienį darbo vizitu lankosi Rygoje. Šis vizitas numatytas oficialioje ministrės pirmininkės darbotvarkėje. 

REKLAMA
1

Kaip pranešė Vyriausybės kanceliarija, Rygoje I. Ruginienė susitiks su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi, Saeimos pirmininke Daiga Mierinia ir ministre pirmininke Evika Silinia.  

Trečiadienį premjerė teigė, jog su Latvijos ministre pirmininke žada aptarti ir sienų su Baltarusija uždarymo klausimą. Anot jos, Latvija yra viena valstybių, palaikančių Lietuvos sprendimus, šaliai kovojant su meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiu.

Kartu su E. Silinia politikė dalyvaus bendroje spaudos konferencijoje bei susitikime su Lietuvos ir Latvijos prekybos rūmų atstovais. Popiet I. Ruginienė apsilankys ir Lietuvos ambasadoje Latvijoje. 

Darbo vizitu spalį ji jau lankėsi Ukrainoje ir Lenkijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų