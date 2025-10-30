Inga Ruginienė darbo vizitu lankysis Rygoje

Kaip pranešė Vyriausybės kanceliarija, Rygoje I. Ruginienė susitiks su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi, Saeimos pirmininke Daiga Mierinia ir ministre pirmininke Evika Silinia.
Trečiadienį premjerė teigė, jog su Latvijos ministre pirmininke žada aptarti ir sienų su Baltarusija uždarymo klausimą. Anot jos, Latvija yra viena valstybių, palaikančių Lietuvos sprendimus, šaliai kovojant su meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiu.
Kartu su E. Silinia politikė dalyvaus bendroje spaudos konferencijoje bei susitikime su Lietuvos ir Latvijos prekybos rūmų atstovais. Popiet I. Ruginienė apsilankys ir Lietuvos ambasadoje Latvijoje.
Darbo vizitu spalį ji jau lankėsi Ukrainoje ir Lenkijoje.
