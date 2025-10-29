Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Sotus ir kvapnus: vištienos pyragas, kuris pavergia nuo pirmo kąsnio

2025-10-29 10:37 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-29 10:37

Kai norisi jaukios vakarienės ar patiekalo, kuris tiktų šeimos stalui, vištienos pyragas tampa nepakeičiamu pasirinkimu. Tai vienas tų kepinių, kurie kvepia namais, o pirmas kąsnis primena, kad paprasti ingredientai gali sukurti išskirtinį skonį. Trapus pagrindas, sultingas įdaras ir aukso spalvos pluta – tai pyragas, kuris sujungia paprastumą ir prabangą viename kąsnyje.

Trapus pagrindas, sultingas įdaras ir aukso spalvos pluta – tai pyragas, kuris sujungia paprastumą ir prabangą viename kąsnyje.

Vištienos pyragas puikiai tinka vėsesniems vakarams, kai norisi sotaus, šilto maisto. Jį galima ruošti iš virtos ar keptos vištienos, pridėti mėgstamų daržovių, o prieskoniai leidžia eksperimentuoti: nuo švelnių iki pikantiškesnių skonių. Be to, šis pyragas ne tik gardus, bet ir praktiškas – jį galima valgyti vos tik iškeptą arba pašildyti kitą dieną ir pasiimti į darbą pietums.

Ingredientai:

Tešlai:

  • 250 g miltų;
  • 120 g sviesto (šalto);
  • 1 kiaušinis;
  • žiupsnelis druskos;
  • 2–3 v. š. šalto vandens.

Įdarui:

  • 300 g virtos arba keptos vištienos (krūtinėlės ar šlaunelių be odos);
  • 1 svogūnas;
  • 1 morka;
  • 100 g šaldytų žirnelių arba kukurūzų;
  • 100 ml grietinėlės arba grietinės;
  • 100 g tarkuoto sūrio;
  • 2 kiaušiniai;
  • 1 skiltelė česnako;
  • druskos, pipirų pagal skonį;
  • trupučio alyvuogių aliejaus kepimui.

Gaminimo eiga:

  1. Sumaišykite miltus su druska, sudėkite šaltą sviestą ir sutrinkite iki trupinių. Įmuškite kiaušinį, įpilkite vandens ir greitai suminkykite tešlą. Suvyniokite į plėvelę ir dėkite į šaldytuvą 30 minučių.
  2. Keptuvėje su trupučiu aliejaus kelias minutes apkepinkite smulkintą svogūną, česnaką ir tarkuotą morką. Vėliau sudėkite vištieną ir pakepinkite kelias minutes. Tuomet suberkite žirnelius (ar kukurūzus), įpilkite grietinėlės, pagardinkite druska ir pipirais. Leiskite šiek tiek atvėsti.
  3. Kai mišinys pravės, įmuškite du kiaušinius ir įmaišykite tarkuotą sūrį. Išmaišykite iki vientisos, kreminės konsistencijos.
  4. Iškočiokite tešlą ir išklokite ja kepimo formą (apie 24 cm). Subadykite dugną šakute. Sudėkite įdarą ir išlyginkite paviršių.
  5. Kepkite 180 °C temperatūroje apie 35–40 minučių, kol paviršius paruduos ir sutvirtės.

Pyragą geriausia valgyti šiltą, kai sūris švelniai tirpsta, o įdaras būna minkštas ir aromatingas. Šalia pyrago galima patiekti šviežių daržovių salotų.

