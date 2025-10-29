Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Daina apie Ingą Ruginienę užkūrė internetą: „Mes socialdemokratai ir dabar jums visiems bus batai“

2025-10-29 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 10:25

Internete ir vėl užvirė politinio humoro audra.  Kristina Skokova ir bendrakūrėjas Justas Jasenka pristatė dar vieną kūrinį, kuriame šmaikščiai žvelgia į Lietuvos politinę sceną ir šįkart – į socialdemokratų pusę. Dainos pavadinimas „Praimė Inga“ sufleruoja, kas atsidūrė centre – premjerė Inga Ruginienė.

Inga Ruginienė (nuotr. stop kadras)

Internete ir vėl užvirė politinio humoro audra.  Kristina Skokova ir bendrakūrėjas Justas Jasenka pristatė dar vieną kūrinį, kuriame šmaikščiai žvelgia į Lietuvos politinę sceną ir šįkart – į socialdemokratų pusę. Dainos pavadinimas „Praimė Inga" sufleruoja, kas atsidūrė centre – premjerė Inga Ruginienė.

10

Kaip teigia pati kūrėja, kūrinio žodžiai ir ritmas „labai sparčiai ir ritmingai tvarko kapines“, o tekstas pasižymi aštresniu humoru bei keliomis tyčia paliktomis rašybos klaidomis. Autorė taip pat pabrėžia, kad visi herojai kūrinyje yra išgalvoti, bet klausytojai jau išsitraukė politinius akinius. Įrašu leido pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įrašu pasidalijo socialiniuose tinkluose

„Mes socialdemokratai ir dabar jums visiems bus batai.

Mūsų su Justu IV bendras kūrinys-šedevras. Pavadinimu „Praimė Inga“.

Duoklė socbebrų partijos balaganui. Pagal šį kūrinį labai sparčiai ir ritmingai tvarkosi kapinės. Tik tak laikas tiksi. Labai sėkmingas kūrinys, bet perspėjame visus – yra rašybos klaidų.

P. S. Dėkojame visiems už moralinę paramą

P. P. S. Visi sutapimai yra atsitiktiniai. Visi herojai išgalvoti ir neturi tiesioginio ryšio su realiais asmenimis.

Muzika ir aranžuotė Justas Jasenka

Tekstas Kristina Skokova

Foto Julius Kalinskas ELTA.“

Ketvirtas kūrinys politinės satyros serijoje

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad tai nėra pirmoji daina, skirta pašiepti politikus. Neseniai Kristina socialiniuose tinkluose pasidalijo ir kūriniu apie G. Nausėdą, apie R. Žemaitaitį, o kiek vėliau ir apie Vilija Blinkevičiūtę.

Dainos apie prezidentą prieraše ji rašė: 

„Ne Šventinis Bankuchenas, bet irgi nieko. Mūsų su Justu bendras kūrinys-šedevras. Heavy Crown Gėda. P. S. Pasileidus garsiai labai entuziastingai tvarkosi namai.“

O prie dainos apie R. Žemaitaitį:

„Ne Valstybinis Tautos Frontas, bet irgi nieko. Mūsų su Justu II bendras kūrinys-šedevras. Pavadinimu „Tai žemai puolė“. Pasileidus garsiai puikiai tinka mankštai ir skatina medžiagų apykaitą!. Visi sutapimai yra atsitiktiniai. Visi herojai išgalvoti ir neturi tiesioginio ryšio su realiais asmenimis.

P. S. Dėkojame visiems už moralinę paramą. Kaip sakoma – One Love.

P. P. S. Mes nenešam jokios atsakomybės už sutapimus ir iš viso kažko nešioti nesiruošiam, nebent plakatus kultūros proteste.“

O prie dainos apie Viliją Blinkevičiūtę:

„Blink, makaronų nekabink.“

