Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Daina apie prezidentą Gitaną Nausėdą užkūrė internetą: „Negaliu nustoti klausyti“

2025-10-05 12:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-05 12:34

Aktorė Kristina Skokova socialiniuose tinkluose sukėlė tikrą diskusijų bangą – ji pasidalijo nuotaikingu, tačiau aštriu muzikiniu kūriniu apie prezidentą Gitaną Nausėdą.

Gitanas Nausėda (nuotr. stop kadras)

Aktorė Kristina Skokova socialiniuose tinkluose sukėlė tikrą diskusijų bangą – ji pasidalijo nuotaikingu, tačiau aštriu muzikiniu kūriniu apie prezidentą Gitaną Nausėdą.

REKLAMA
11

Socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbta daina „Heavy Crown Gėda“ jau sulaukia šimtų reakcijų ir komentarų.

„Ne Šventinis Bankuchenas, bet irgi nieko“

„Ne Šventinis Bankuchenas, bet irgi nieko. Mūsų su Justu bendras kūrinys–šedevras. Heavy Crown Gėda. P. S. Pasileidus garsiai – labai entuziastingai tvarkosi namai“, – prie vaizdo įrašo rašė K. Skokova.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip nurodo aktorė, muziką ir aranžuotę kūrė Justas Jasenka, o dainos tekstą – ji pati.

Pagrindinė kūrinio žinutė skamba dainos priedainyje:

„Gėda Nausėda.“

allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

REKLAMA
REKLAMA

Kūrinys greitai plinta socialiniuose tinkluose

Po įrašu pasipylė įvairios reakcijos – vieni giria kūrėjus už drąsą ir humoro jausmą, kiti vertina tai kaip politiškai aštrų pasisakymą.

„Koks geras!“ – rašė vienas sekėjas.

„Respect“, – pridūrė kitas.

„Negaliu nustot klausyt – ačiū!“ – komentavo dar vienas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
mqa
mqa
2025-10-05 12:56
ne gabalas o su du su das, geda yra zmonem rodyt toki gabala, uzdet baudele 5000 uz izeidima bus geda peleda
Atsakyti
Debilė
Debilė
2025-10-05 12:59
Debilė ir liks debilė
Atsakyti
r
r
2025-10-05 13:03
nezinau,kvaila,tikrai nejuokinga
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų