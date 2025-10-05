Daina apie prezidentą Gitaną Nausėdą užkūrė internetą: „Negaliu nustoti klausyti“

Socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbta daina „Heavy Crown Gėda“ jau sulaukia šimtų reakcijų ir komentarų.
„Ne Šventinis Bankuchenas, bet irgi nieko“
„Ne Šventinis Bankuchenas, bet irgi nieko. Mūsų su Justu bendras kūrinys–šedevras. Heavy Crown Gėda. P. S. Pasileidus garsiai – labai entuziastingai tvarkosi namai“, – prie vaizdo įrašo rašė K. Skokova.
Kaip nurodo aktorė, muziką ir aranžuotę kūrė Justas Jasenka, o dainos tekstą – ji pati.
Pagrindinė kūrinio žinutė skamba dainos priedainyje:
„Gėda Nausėda.“
allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>
Kūrinys greitai plinta socialiniuose tinkluose
Po įrašu pasipylė įvairios reakcijos – vieni giria kūrėjus už drąsą ir humoro jausmą, kiti vertina tai kaip politiškai aštrų pasisakymą.
„Koks geras!“ – rašė vienas sekėjas.
„Respect“, – pridūrė kitas.
„Negaliu nustot klausyt – ačiū!“ – komentavo dar vienas.
