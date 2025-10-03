Žemaitaičio nepopuliarumą aplenkė šis žmogus: „Ji šito nusipelnė“

Tiesa, jau trečią mėnesį iš eilės smunka Gitano Nausėdos populiarumas. O džiaugtis ne tik dėl partijos, bet ir dėl savęs gali Remigijus Žemaitaitis – ilgą laiką jis buvo nepopuliariausias politikas, bet dabar iš jo titulą perėmė socialdemokratų ministrė.
„Melagiai! Melagiai!“ – šaukė žmonės per protestą prieš dabartinę valdžią.
Lygiai prieš mėnesį tūkstančiai žmonių išėjo į Vilniaus centrą protestuoti prieš socialdemokratų norą toliau valdžioje dirbti su R. Žemaitaičiu ir „Nemuno aušra“. Bet valdantieji gali šypsotis – savaitė po protesto pradėta gyventojų apklausa parodė, kad protestas Vilniuje nebuvo toks baisus.
„Išsidėstymas toks – socialdemokratai pirmoje vietoje – kaip ir buvo pirmoje, taip ir liko pirmoje. Ir tas absoliutus lygis maždaug vienodas nuo balsuojančių“, – komentavo sociologas Vladas Gaidys.
Socialdemokratams simpatijas atiduoda apie 15 procentų gyventojų, antroje vietoje truputį ūgtelėję konservatoriai. Į trečią vietą, išstūmusi Sauliaus Skvernelio demokratus, pakilo Remigijaus Žemaitaičio „Nemuno aušra“.
„Gal čia Vilniuje jaučiasi ta atmosfera ir tokios nuotaikos. Kai įsijungi televiziją, irgi jaučiasi vieni dalykai, o anketose jaučiasi, kad valdančiųjų dauguma, daug kam ji ir priimtina“, – teigė sociologas.
„Vilnius save pervertina, ypač tie veiksmingi vilniečiai, tikrai neatstovauja visai Lietuvai“, – tikino apžvalgininkas Kęstutis Girnius.
Ankstesnė gyventojų apklausa rodė, kad koalicijai su „Nemuno aušra“ pritaria net 6 iš 10 socialdemokratų rinkėjų. Tačiau, anot K. Girniaus, gali baigtis ir jų kantrybė.
„Aš manau, kad jie turėtų labai sunerimti, nes Gintautas Paluckas, paaiškėjo, kad yra smulkus aferistas arba bent žmogus, kuriam verslas svarbesnis už politiką. Turiu abejonių dėl Ingos Ruginienės. Vyriausybės sudarymas parodo, kad socdemai neturi atsarginių suolelio. Jie tikrai neturi žmonių, kas stotų į priekį“, – apžvalgininkas.
Anksčiau – buvo dramų daugiau
Nors daugiau nei 30 metų su gyventojų apklausomis dirbantis V. Gaidys sako, kad dabartiniams skandalams dar toli iki tų, kurie kadaise drebino Lietuvą.
„Nesakyčiau, kad čia labai įkaitusi situacija. Prisimenu, kaip buvo su Rolandu Paksu – o ten tai buvo drama, tragedijos, tragikomedijos – visko ten buvo. Paskui Uspaskicho operetė – bėgimai į Maskvą, ko tik nori – ten tai buvo įvykiai“, – sakė V. Gaidys.
Tiesa, keliais procentais pakrito G. Nausėdos populiarumas, nors jis vis dar išlieka populiariausiu politiku – juo pasitiki 6 iš 10. Bet ryškėja ir tendencija.
„Dar 58 procentai palankiai vertina, o buvo virš 70 kažkada, iš karto po rinkimų. Ir trečią mėnesį iš eilės yra kažkoks kritimas. Matyt, nepataiko į kokią intonaciją“, – tvirtino sociologas.
Populiarumo atžvilgiu, geriau nei partijai, sekasi Sauliui Skverneliui, jis populiariausiųjų sąraše antras. Į trečią vietą pakilo avansu simpatijų sulaukusi premjerė, o ketvirta laikosi Liberalų sąjūdžio vadovė. Tiesa, šie reitingai suteikė naują titulą Krašto apsaugos ministrei, socialdemokratei Dovilei Šakalienei. Ji tapo nepopuliariausia politike.
„Aš manau, kad ji tą labai užsidirbo. Ji save labai reklamuoja ir gana kvailų dalykų padaro. Visai neseniai ji paskelbė, kad trys rusų naikintuvai skrido virš Talino – ne Estijos, virš Talino. Tai, kad ji bijo susitikti su Seimo komitetu, irgi yra neigiamas ženklas. Kad ji yra mažiausiai mėgstama politikė, tai ji šito nusipelnė“, – aiškino apžvalgininkas.
D. Šakaliene pasitiki beveik 3 iš 10 gyventojų, tačiau paaugo nepasitikinčiųjų gretos – jų dabar beveik 5 iš 10.
„Antras pagal nepopuliarumą – R. Žemaitaitis. D. Šakalienė dabar R. Žemaitaitį yra aplenkusi šiek tiek“, – teigė sociologas.
Tarp institucijų, gyventojai ir toliau labiausiai pasitiki ugniagesiais gelbėtojais. Reitingų viršūnėje laikosi ir Lietuvos kariuomenė, ja pasitiki beveik 6 iš 10 gyventojų. Tačiau pastaruoju metu pasitikėjimas kariuomene sumažėjo keliais procentais. 6 procentais smuko ir pasitikėjimas prezidento institucija – ja pasitiki 4 iš 10 šalies gyventojų.
