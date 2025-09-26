Remigijus Žemaitaitis nesureikšmina kultūrininkų pasitraukimų: tegu atsistatydina, laukia eilės kitų

„O kokių čia priemonių imtis, dėl ko? Ką aš dabar turiu jiems padaryti, jeigu atsistatydina, tai aš gi nieko nepakeisiu. Jeigu žmogus nori, ir atsistatydina, pririšęs juk neišlaikysiu“, – BNS penktadienį kalbėjo „aušriečių“ lyderis.
„Gal žmogui kažkas nepatinka, gal nenori dirbti vardan kultūros. Tai jų sprendimai yra. Tegul atsistatydina, sudarysime naują komisiją, paskirsime naujus žmones pagal įstatymo nustatytą tvarką ir viskas. Norinčiųjų eilė stovės“, – teigė politikas.
Taip R. Žemaitaitis kalbėjo paklaustas, ar partija bei kultūros ministras ruošiasi reaguoti į kultūrininkų veiksmus.
Penktadienį protestuodami prieš valdžios požiūrį į kultūrą iš pareigų pasitraukė prie Kultūros ministerijos veikiančios Literatūros tarybos nariai, Vilniaus knygų mugės organizatoriai pranešė renginyje nepageidaujantys prezidento Gitano Nausėdos, premjerės Ingos Ruginienės bei kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus.
Kiek anksčiau Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga paskelbė atsisakanti Kultūros ministerijoje teikti vertėjams skirtas Šv. Jeronimo premijas. Šalies vadovo globos taip pat atsisakė Europos kino festivalis „Scanorama“.
Protestuodami iš pareigų pasitraukė Architektūros meno tarybos narys Andrius Ropolas, Kilnojamųjų kultūros vertybių atestavimo komisijos pirmininkas Robertas Švelnikas, Kino tarybos narys Žygimantas Jančoras.
Kultūros bendruomenės pasipiktinimo sulaukė valstybės vadovo sprendimas kultūros ministru paskirti „aušriečių“ deleguotą, kompetencijų šioje srityje neturintį I. Adomavičių.
Dėl to keli tūkstančiai žmonių ketvirtadienį S. Daukanto aikštėje Vilniuje buvo surengę protestą. Akcijos dėl to vyko ir kituose didžiuosiuose miestuose. Paskyrimui nepritariantys kultūros sektoriaus atstovai penktadienio popietę renkasi aptarti tolesnių veiksmų.
Tiesa, šios akcijos R. Žemaitaitis taip pat nesureikšmina.
„Mitingavo žmonės dėl nekilnojamo turto mokesčio. Tai turėjo visa valstybė atsistatydinti? Ar atsistatydino? Dirba savo darbus. Piketavo žmonės prieš Ingridą Šimonytę. Ar atsistatydino Ingrida Šimonytė? Ne. Piketavo policijos profesinės sąjungos prieš Agnę Bilotaitę dėl atlyginimų, dėl visko. Ar atsistatydino? Ne. O tai kas čia yra? Mes turime reaguoti į kiekvieną privačią iniciatyvą? Jeigu reaguosime į kiekvieną iniciatyvą, tai čia valstybė nelabai kaip išfunkcionuos, nelabai kaip išdirbs“, – kalbėjo politikas.
Kaip rašė BNS, kultūrininkai taip pat yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio „Nemuno aušros“ nario į kultūros ministrus. Ją pasirašė 53 tūkst. žmonių.
Pats I. Adomavičius yra sakęs, kad abejoja prieš jį nukreiptos peticijos palaikymo mastu. Politikas tvirtino palaikymo sulaukęs iš savo draugų menininkų.
Darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas ėjusį I. Adomavičių į kultūros ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.
Prezidentas G. Nausėda anksčiau teigė, kad netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei galiausiai savo poziciją pakeitė. Šalies vadovas ragina kultūrininkus paskirtajam ministrui duoti šansą.
I. Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. Naujos kritikos bangos politikas sulaukė po emocionalaus prisistatymo Prezidentūroje.
