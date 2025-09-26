Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Remigijus Žemaitaitis nesureikšmina kultūrininkų pasitraukimų: tegu atsistatydina, laukia eilės kitų

2025-09-26 14:13 / šaltinis: BNS
2025-09-26 14:13

Kultūros ministrą Ignotą Adomavičių delegavusios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis nesureikšima įvairių sričių kultūros darbuotojų pasitraukimų bei kritikos, sako juos pakeisiantis eilėmis laukiančių kandidatų.

Remigijus Žemaitaitis (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Kultūros ministrą Ignotą Adomavičių delegavusios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis nesureikšima įvairių sričių kultūros darbuotojų pasitraukimų bei kritikos, sako juos pakeisiantis eilėmis laukiančių kandidatų.

REKLAMA
8

„O kokių čia priemonių imtis, dėl ko? Ką aš dabar turiu jiems padaryti, jeigu atsistatydina, tai aš gi nieko nepakeisiu. Jeigu žmogus nori, ir atsistatydina, pririšęs juk neišlaikysiu“, – BNS penktadienį kalbėjo „aušriečių“ lyderis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gal žmogui kažkas nepatinka, gal nenori dirbti vardan kultūros. Tai jų sprendimai yra. Tegul atsistatydina, sudarysime naują komisiją, paskirsime naujus žmones pagal įstatymo nustatytą tvarką ir viskas. Norinčiųjų eilė stovės“, – teigė politikas. 

REKLAMA
REKLAMA

Taip R. Žemaitaitis kalbėjo paklaustas, ar partija bei kultūros ministras ruošiasi reaguoti į kultūrininkų veiksmus.

REKLAMA

Penktadienį protestuodami prieš valdžios požiūrį į kultūrą iš pareigų pasitraukė prie Kultūros ministerijos veikiančios Literatūros tarybos nariai, Vilniaus knygų mugės organizatoriai pranešė renginyje nepageidaujantys prezidento Gitano Nausėdos, premjerės Ingos Ruginienės bei kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus.

Kiek anksčiau Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga paskelbė atsisakanti Kultūros ministerijoje teikti vertėjams skirtas Šv. Jeronimo premijas. Šalies vadovo globos taip pat atsisakė Europos kino festivalis „Scanorama“.

REKLAMA
REKLAMA

Protestuodami iš pareigų pasitraukė Architektūros meno tarybos narys Andrius Ropolas, Kilnojamųjų kultūros vertybių atestavimo komisijos pirmininkas Robertas Švelnikas, Kino tarybos narys Žygimantas Jančoras.

Kultūros bendruomenės pasipiktinimo sulaukė valstybės vadovo sprendimas kultūros ministru paskirti „aušriečių“ deleguotą, kompetencijų šioje srityje neturintį I. Adomavičių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dėl to keli tūkstančiai žmonių ketvirtadienį S. Daukanto aikštėje Vilniuje buvo surengę protestą. Akcijos dėl to vyko ir kituose didžiuosiuose miestuose. Paskyrimui nepritariantys kultūros sektoriaus atstovai penktadienio popietę renkasi aptarti tolesnių veiksmų.

Tiesa, šios akcijos R. Žemaitaitis taip pat nesureikšmina.

„Mitingavo žmonės dėl nekilnojamo turto mokesčio. Tai turėjo visa valstybė atsistatydinti? Ar atsistatydino? Dirba savo darbus. Piketavo žmonės prieš Ingridą Šimonytę. Ar atsistatydino Ingrida Šimonytė? Ne. Piketavo policijos profesinės sąjungos prieš Agnę Bilotaitę dėl atlyginimų, dėl visko. Ar atsistatydino? Ne. O tai kas čia yra? Mes turime reaguoti į kiekvieną privačią iniciatyvą? Jeigu reaguosime į kiekvieną iniciatyvą, tai čia valstybė nelabai kaip išfunkcionuos, nelabai kaip išdirbs“, – kalbėjo politikas.

REKLAMA

Kaip rašė BNS, kultūrininkai taip pat yra inicijavę peticiją, prašančią neskirti bet kurio „Nemuno aušros“ nario į kultūros ministrus. Ją pasirašė 53 tūkst. žmonių.

Pats I. Adomavičius yra sakęs, kad abejoja prieš jį nukreiptos peticijos palaikymo mastu. Politikas tvirtino palaikymo sulaukęs iš savo draugų menininkų.

Darbo patirties kultūros srityje neturintį verslininką, pastaruoju metu Seimo vicepirmininko patarėjo pareigas ėjusį I. Adomavičių į kultūros ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“, iškeitusi Energetikos ministeriją į Kultūros.

REKLAMA

Prezidentas G. Nausėda anksčiau teigė, kad netvirtins „aušriečiams“ priklausančių politikų ministrais, tačiau bręstant Vyriausybės krizei galiausiai savo poziciją pakeitė. Šalies vadovas ragina kultūrininkus paskirtajam ministrui duoti šansą.

I. Adomavičių kultūrininkai vadina netinkamu pareigoms dėl patirties stokos, kultūros lauko problemų neišmanymo. Naujos kritikos bangos politikas sulaukė po emocionalaus prisistatymo Prezidentūroje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Ignotas Adomavičius (nuotr. Facebook, BNS/Roberto Riabovo, Elta)
„Tiesiog tuščia vieta“ – išklojo viską, ką galvoja apie kultūros ministrą (286)
Ignotas Adomavičius (nuotr. BNS)
Adomavičiui tapus ministru, „Kosmos Theatre“ stabdo bendradarbiavimą su Nausėdos kanceliarija (41)
20-oji Vyriausybė (nuotr. Elta)
Po chaotiško Vyriausybės formavimo – naujausi politiniai reitingai (25)
Ignotas Adomavičius (nuotr. Elta)
Prabilo Adomavičiaus bendramokslė: štai ką iš tiesų jam sakė (70)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
durniuks pargydo
durniuks pargydo
2025-09-26 14:22
a sakai gros,grieš,dainuos,diriguos,ruoš programas,atidarys kultūros dienas Italijoj,Vokietijoje,pradės ES pirmininkavimą,nu tauvaikeli gabus ir mene, ne tik balerūnas,bet dar visus pakeisi,nu pirmyn,pradėk,jau gali...ką pakeitei Hofmano vyriausybėj,ką,avėpeza, valstyb.įmonė nepakeisi, o tai dar nori po teismus,mažai vaikštai,bandyk,...čia tau ne su traktoriais ūkininkai,ir ne šeimamaršiai su kartuvėm..varai tik lauk savo nevykėlį
Atsakyti
Jonas
Jonas
2025-09-26 14:26
Čia taip kaip laukia eilėje keli pretendentai į ministrus?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų