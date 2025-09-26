Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Aušriečiai“ ištrynė „Facebook“ įrašą, kuriame kritikavo kultūrininkų protesto dalyvius

2025-09-26 14:08 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 14:08

 Ketvirtadienį „Nemuno aušros“ Klaipėdos skyriaus paskelbtas ir kritikos sulaukęs įrašas apie protestavusią kultūrininkų bendruomenę buvo ištrintas, sako „aušrietė“ Lina Šukytė-Korsakė.

Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)

 Ketvirtadienį „Nemuno aušros" Klaipėdos skyriaus paskelbtas ir kritikos sulaukęs įrašas apie protestavusią kultūrininkų bendruomenę buvo ištrintas, sako „aušrietė" Lina Šukytė-Korsakė.

0

„Aš, kaip skyriaus pirmininkė, pasakiau įrašą ištrinti iš socialinių tinklų“, – Eltai teigė parlamentarė.

„Nepateisinu vakarykščio mūsų partijos įrašo“, – pridūrė ji.

Savo ruožtu „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis teigė nieko nežinantis apie pasipiktinimą sukėlusį partijos skyriaus įrašą.

„Nežinau, nieko nemačiau. Nuo pat ryto esu susitikime su gyventojais, tai net nežinau, kas čia kur ir ką parašė. (...) Tikrai nežinau. Ir aš abejoju, ar ten kažkas ir buvo. Nemanau, kad ten kažkokio įžeidžiamo poveikio buvo, abejočiau“, – sakė jis.

ELTA primena, kad ketvirtadienį prie Prezidentūros buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.

Šis renginys sulaukė kritiškos „aušriečių“ Klaipėdos skyriaus reakcijos. Ketvirtadienio vakarą šis skyrius savo „Facebook“ paskyroje rašė, jog prie Prezidentūros susirinkę kultūrininkai demonstravo isteriją, o daugelis jų, „aušriečių“ manymu, kultūros srityje nėra padarę nieko reikšmingo.

Partijos atstovai taip pat kėlė klausimą, ar susirinkusieji atstovavo kultūros sektorių, ar visgi protestas buvo „pykčio ir pagiežos paradas, kuriame svarbiausia parodyti isteriją, o ne idėjas“.

Panašią poziciją asmeninėje paskyroje išsakė ir partijos lyderis R. Žemaitaitis.

Premjerė Inga Ruginienė savo ruožtu penktadienį paragino koalicijos partnerius grįžti prie pagarbaus dialogo.

Panašiai pasisakė ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas – jis tikino, kad susiklosčiusios situacijos nereikia dar labiau aštrinti. Jo manymu, vietoje bandymų piktai atsikirsti, vertingiau būtų sėsti prie diskusijų stalo.

