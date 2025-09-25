Prieš naująjį kultūros ministrą protestuojanti Nijolė Oželytė: „Pavojus yra grėsmingas“

Naujasis kultūros ministras prašo jam duoti laiko įsibėgėti. O pirmiausiai žada kalbėtis su kultūros bendruomene. Tačiau bendruomenė griežtai pareiškia – su nauju ministru nesikalbės, o protestuos.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Štai vakarykščio kandidato į kultūros ministrus I. Adomavičiaus įvardyta pagrindinė kultūros problema – Vilniaus elito pažibos aukštakulniai – pasirodo gyvai prie Prezidentūros.
„Tai jisai, ką ten kalbėjo, čia visokie kliedesiai. Prie 39 laipsnių taip nekalbėjau, kaip jis vakar“, – kalbėjo aktorius Viačeslavas Mickevičius.
2 tūkst. žmonių iš įvairių kultūros įstaigų šiandien ryte išėjo protestuoti ir vis dar tikisi išgelbėti manekenu virtusią kultūrą.
„O kaip jums atrodo? Šitiek žmonių nori atgaivinti, nes yra labai gėda, labai baisu“, – tikino menininkė Severija Bružaitė.
„Menas ir kultūra yra laikomi pastumdėliais, kuriems galima numesti bet kokį žmogų, neturintį kompetencijos“, – įsitikinusi aktorė Elžbieta Latėnaitė.
Protestuotojai ir siūlo savo kandidatus – arba save, arba savo augintinius:
„Su mano dabartiniu išsilavinimu galbūt ir galėčiau, jeigu tiek reikia į kultūros ministrus. Aš baigiau Kauno dailės gimnaziją.“
„Ištikimas, protingas. Kultūringas, švelnus, gražus, nešneka nesąmonių ir neloja“, – teigė kompozitorė Raminta Naujanytė.
„Mes tiesiog gal buvom per ilgai pakantūs ir ilgai tylėjom. Gal tai parodė iš tikrųjų problemą, kad kultūros ir meno atstovai retai pasiryžta eiti į politines pareigas. Bet čia turbūt yra problema ir pačios partijos“, – tikino kompozitorė Raminta Naujanytė.
Protestuotojai gėdina prezidentą, kad šis patvirtino I. Adomavičių ministru ir kad apskritai „Nemuno aušra“ vis dar valdančiojoje koalicijoje.
„Tas turgus prasidėjo tada, kai buvo pasakyta, kad čia dirbama blogai, neįvardinta, kas gi daroma blogai, nes tikrai iššūkiai buvo didžiuliai, ambicijos didžiulės“, – kalbėjo buvęs kultūros ministras Šarūnas Birutis.
„Pavojus yra grėsmingas, ir žmonės tai jaučia ir pratransliavo: kalba eina žymiai giliau negu apie ministrą“, – svarstė Nijolė Ožleytė.
Atėjusį pasisakyti prezidento patarėją Saulių Olencevičių protestuotojai apšaukė ir nušvilpė. Atmosfera įkaito, kai patarėjas pasakė, kad protestuotojai lieja tulžį.
Pasirodo, kultūros ministras Ignotas Adomavičius ne tik moka groti, dainuoti, bet kaip ir priklauso „Nemuno Aušros“ ministrui – šokti.
Socialiniuose tinkluose paplito vaizdo įrašas iš privataus vakarėlio. Iš dar tų laikų, kai paskirtasis ministras nebuvo politikas. Vaizdo įraše netrūksta ir pikantiškų judesių, o kubile besišildantys leipsta juokais ir skanduoja: „Nemuno aušra, Nemuno aušra.“
Paskirtasis ministras viešai patikino, kad tuo metu buvo blaivus.
„Siūlomas kultūros ministras ir blaivus, ir su kostiumu yra netinkamas“, – įsitikinę protestuotojas.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.