Čiurlioniui – sveikinimai iš kosmose esančio NASA astronauto: „Tikimės, kad jums tai būtų patikę“

Užburiantys Mikalojaus Konstantino Čiurliono simfoninės poemos „Jūra“ garsai, atliekami Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro, diriguojamo Mirgos Gražinytės-Tylos, skamba kosmose. Pro kosminės stoties kupolą veriasi Žemės horizontai.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Tokiu būdu maždaug 400 kilometrų aukštyje virš Žemės, sveikinimą šiandien gimtadienį švenčiančiam Lietuvos genijui siunčia tarptautinės kosminės stoties NASA astronautas Johny Kim:
„Laimingo 150 gimtadienio, Čiurlioni. Tikimės, kad jums tai būtų patikę.“
Nesvarumo būsenoje skrieja ir iš kosmoso į Žemę žvelgia ir M. K. Čiurliono tapybos darbai. Planšetėse – daugiau nei 100 metų skaičiuojantys paveikslai – „Karalių pasaka“, „Saulė“, „Jūros sonata“ ir kiti. Tai – pirmasis kartas istorijoje, kai lietuvių kompozitoriaus kūryba suskambo Tarptautinėje kosminėje stotyje. Tai tarsi patvirtinimas ir priminimas apie beribes M. K. Čiurliono kūrybos vizijas – sako šios kosminės idėjos autorius.
„Tame pačiame kosmose, apie kurį jis svajojo, tapė, tyrinėjo dar prieš tai negu iš tikrųjų atsirado kosmoso pramonė ir kelionės į kosmosą. Tai, iš tikrųjų, nuskraidinti „Čiurlionį“ į kosmosą negalėjo ir negali būti tikriausia prasmingesnės dovanos jam“, – komentavo laikinojo ministro pirmininko patarėjas kultūros klausimais Matas Drukteinis.
Pasakė, kodėl M. K. Čiurlionis toks ypatingas
Čiurliono paveiksluose ne tik astronominės vizijos. Juose susipina ir senųjų kultūrų, magijos ir misticizmo elementai. Tiesa, ezoteriką – spiritizmą, hipnozę bandė ir pats M. K. Čiurlionis, kuris, anot ekspertų, Lietuvoje dar nėra pakankamai įvertintas ir pažintas. Ir nors pasaulyje M. K. Čiurlionis žinomas, tačiau ne tiek, kiek tokie didieji menininkai kaip Van Gogas ir kiti.
„Jis vertinamas už originalumą, idėjų ir išraiškos originalumą, todėl, kad analogų pasaulyje beveik nėra“, – aiškino Nacionalinio Čiurliono dailės muziejaus direktorės pavaduotoja Daina Kamarauskienė.
2025-ieji paskelbti M. K. Čiurlionio 150-ojo jubiliejaus metais. Šią sukaktį minima paskelbė ir UNESCO. O jei ir jūs norite pasveikinti M. K. Čiurlionį su gimtadieniu ir prisidėti prie naujos tradicijos švęsti kūrybiškumą, tą galite padaryti jo „Facebook“ paskyroje – Mikalojus Kastukas Čiurlionis.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: