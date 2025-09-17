Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Oficialu: pogimdyvinė depresija galės būti gydoma medikamentu

2025-09-17 15:44 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 15:44

Pogimdymine depresija sergančios moterys Europos Sąjungoje (ES) galės būti gydomos nauju medikamentu. Europos Komisija davė leidimą prekiauti zuranolonu, pranešė institucija. Tačiau numatyta griežtų ribojimų: vaistas nerekomenduojamas žindymo metu, taip pat neturėtų būti vartojamas nėštumo metu.

Pogimdyvinė depresija (nuotr. Shutterstock.com)

1

Pogimdyminė depresija pasireiškia nuolatiniu liūdesiu, baime, išsekimu ir sunkumais kasdienybėje. Liga gali būti sudėtinga ir ilgalaikė ir turėti neigiamą poveikį tiek motinai, tiek vaikui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos Komisijos duomenimis, iki šiol nebuvo jokio patvirtinto gydymo šiam specifiniam susirgimui. Vienas zuranolono pranašumų, anot Komisijos, yra tai, kad jis jau po dviejų savaičių gydymo gali sumažinti depresijos simptomus.

Leidimas išduotas remiantis teigiamu Europos vaistų agentūros (EMA) moksliniu vertinimu. Šis vaistas yra receptinis ir gali turėti šalutinį poveikį.

Sveikata.lt
