Oficialu: pogimdyvinė depresija galės būti gydoma medikamentu

Pogimdyminė depresija pasireiškia nuolatiniu liūdesiu, baime, išsekimu ir sunkumais kasdienybėje. Liga gali būti sudėtinga ir ilgalaikė ir turėti neigiamą poveikį tiek motinai, tiek vaikui.
Europos Komisijos duomenimis, iki šiol nebuvo jokio patvirtinto gydymo šiam specifiniam susirgimui. Vienas zuranolono pranašumų, anot Komisijos, yra tai, kad jis jau po dviejų savaičių gydymo gali sumažinti depresijos simptomus.
Leidimas išduotas remiantis teigiamu Europos vaistų agentūros (EMA) moksliniu vertinimu. Šis vaistas yra receptinis ir gali turėti šalutinį poveikį.