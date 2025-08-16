Pavojinga iliuzija: normalaus svorio merginos mano, kad yra apkūnios

Didelio masto tyrimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 51 tūkst. Korėjos paauglių, parodė, kad merginos, neturinčios antsvorio, bet manančios, jog jo turi, yra gerokai labiau linkusios į depresiją ir savižudybę, rašo „Study Finds“.
Tyrimas atskleidė nerimą keliančią tendenciją: berniukai dažniau linkę neįvertinti savo svorio, o mergaitės jį pervertina.
Šis klaidingas įsitikinimas turi rimtų psichologinių pasekmių. Tarp merginų, kurios iš tikrųjų nebuvo nutukusios, tos, kurios save laikė turinčiomis antsvorio, turėjo 10,6 proc. didesnę depresijos riziką ir 29,5 proc. didesnę savižudybės riziką nei tos, kurios manė esančios per liesos.
Berniukų atveju rezultatai skyrėsi. Nutukę paaugliai berniukai, manę, kad jų svoris normalus, turėjo mažesnę depresijos ir savižudybės tikimybę nei tie, kurie save laikė per liesais.
Tuo tarpu berniukai, kurie save laikė turinčiais antsvorio, nepatyrė statistiškai reikšmingų psichinės sveikatos pokyčių.
Tai rodo, kad kultūrinis ir socialinis spaudimas dėl kūno įvaizdžio gali turėti didesnį bei ilgalaikį poveikį mergaitėms nei berniukams.
51 tūkst. Korėjos paauglių tyrimas atskleidė psichinės sveikatos krizę
Tyrėja Eunha Jeon analizavo 51, 4 tūkst. vidurinių ir aukštųjų mokyklų mokinių iš visos Pietų Korėjos duomenis.
Vidutinis dalyvių amžius buvo apie 15 metų. Vietoj sudėtingų klinikinių vertinimų buvo naudoti paprasti klausimai, kuriuos paaugliai lengvai suprato.
Depresija buvo vertinama klausimu, ar per pastaruosius metus mokinys jautėsi „toks liūdnas ar beviltiškas, kad dvi savaites iš eilės negalėjo gyventi įprasto gyvenimo“.
Savižudybės rizika apėmė tuos, kurie per tą patį laikotarpį rimtai galvojo apie savižudybę, turėjo planų arba bandė nusižudyti.
Mokiniai nurodė savo ūgį ir svorį, iš kurių buvo apskaičiuotas kūno masės indeksas (KMI) pagal standartines Korėjos augimo lenteles.
Taip pat jie atsakė į klausimą: „Kaip vertinate savo kūno sudėjimą?“ Atsakymai buvo suskirstyti į tris kategorijas: per mažas svoris, normalus svoris arba per didelis svoris.
Kūno įvaizdžio problemos dvigubina psichinės sveikatos riziką merginoms
Rezultatai parodė ryškius skirtumus tarp lyčių. Depresija pasireiškė 30,7 proc. merginų ir 21,3 proc. berniukų, o savižudybės mintys, planai ar bandymai – 18,2 proc. merginų ir 10,7 proc. berniukų.
Svorio suvokimo skirtumai buvo dar ryškesni. Nors nutukimo lygis tarp merginų buvo mažesnis (17,4 proc. palyginti su 22,5 proc. berniukų), beveik 37 proc. merginų manė, kad turi antsvorio (berniukų – 36 proc.). Per mažo svorio įsitikinimą turėjo tik 23,3 proc. merginų, bet net 32,4 proc. berniukų.
Įvertinusi, kaip šie suvokimai veikia psichinę sveikatą, ir atsižvelgusi į šeimos pajamas, mokymosi rezultatus bei psichoaktyvių medžiagų vartojimą, E. Jeon pastebėjo akivaizdžius lyčių skirtumus.
Nutukusios merginos, kurios save laikė turinčiomis antsvorio, turėjo 1,106 karto didesnę depresijos riziką ir 1,295 karto didesnę savižudybės riziką nei tos, kurios save laikė per liesomis. Tuo tarpu tarp berniukų šių ryšių beveik nebuvo.
Psichikos sveikatos ekspertai ragina imtis naujų prevencijos priemonių
Pietų Korėja užima antrą vietą pagal jaunimo savižudybių skaičių tarp išsivysčiusių šalių, o psichologinė įtampa yra viena pagrindinių jų priežasčių.
Nors šią krizę lemia daug veiksnių, tyrimas rodo, kad iškreiptas kūno vaizdo suvokimas yra vienas iš tų, kuriuos galima keisti, tačiau iki šiol jam skirta per mažai dėmesio.
Dabartinės nutukimo prevencijos programos daugiausia orientuojasi į realų svorį ir sveiką gyvenseną. Tačiau rezultatai leidžia manyti, kad ne mažiau svarbu yra koreguoti paauglių suvokimą apie savo kūną.
Švietimo priemonės, padedančios objektyviai įvertinti kūno sudėjimą, ir platesnės iniciatyvos, siekiančios keisti nerealius grožio standartus, galėtų sumažinti depresijos ir savižudybės riziką tarp paauglių.
Mokyklos, sveikatos priežiūros specialistai ir šeimos turėtų gebėti atpažinti atvejus, kai paauglių savęs suvokimas pavojingai nutolsta nuo realybės.
KMI ir svorio suvokimo neatitikimų tikrinimas galėtų padėti nustatyti didesnės psichologinės rizikos grupes – ypač merginas, kurios iš tiesų neturi antsvorio, bet mano priešingai.
Duomenys aiškiai rodo, kad paauglystė yra kritinis laikotarpis, kai iškreiptas savęs suvokimas gali pakenkti psichinei sveikatai ir turėti ilgalaikių pasekmių.
Ypač merginoms skirtumas tarp veidrodyje matomo vaizdo ir realybės tampa nepastebima, bet itin rimta psichinės sveikatos problema.
Tai klausimas, kuriam būtina skirti dėmesį tėvams, pedagogams ir politikams, turintiems galios keisti būdus, kaip jaunoji karta mokosi matyti save.
