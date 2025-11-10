Leonardas su „Jacobs“ Kenijoje: pusryčiai su žirafomis ir Masajų tradicijos

„Kava ir aš – neatskiriami. Ji lydi mane nuo studijų laikų iki šiol“, – sako Leonardas, gurkšnodamas „Jacobs Origins“ kavą iš Kenijos ir Ugandos pupelių. „Šis aromatas mane nukelia į praeitį, ateitį ir, žinoma, į Afriką“, – šypsosi jis.
Kenija – kontrastų, spalvų ir laukinės gamtos šalis, kurioje kiekviena diena gali tapti nuotykiu. Netoli sostinės Nairobio įsikūręs vienas įspūdingiausių viešbučių pasaulyje – Žirafų dvaras. Tai prabangi vieta, kur pusryčiaujant prie stalo prisijungia ir žirafos. „Įsivaizduokit – sėdit sau su „Jacobs“ kavos puodeliu, o šalia į langą žiūri smalsi ilgakaklė. Na, tokie pusryčiai tikrai palieka įspūdį“, – juokiasi Leonardas.
Čia žirafos laisvai vaikšto po teritoriją, smalsiai kiša galvas į langus ir neatsispiria galimybei „patikrinti“ pusryčių lėkštes. Tačiau už tokią patirtį tenka nemenkai sumokėti – nakvynė čia prasideda nuo 500 eurų už asmenį.
Po gurkšnio „Jacobs“ kavos Leo leidžiasi dar giliau į Kenijos širdį – Masajų gentį. Tai viena garsiausių Afrikos bendruomenių, žinoma savo drąsa, tradicijomis ir ryšiu su gamta. Masajai – klajoklių gentis, migruojanti po visą šalį, auginanti karves ir dar vis išlaikanti šimtmečiais puoselėtas gyvenimo tradicijas.
Masajų moterys yra tikros kūrėjos, nes jos pačios stato namus, vadinamus enkang. „Statybinės medžiagos – paprastos, bet genialios: karvės mėšlas, molis, žemė ir mediniai pagaliai. Atrodo keista, bet šie namai – šilti, tvirti ir ilgaamžiai“, – pasakoja aktorius.
Dar viena išskirtinė Masajų tradicija – moterų viliojimo šokiai. Vyrai, sustoję ratu, demonstruoja savo jėgą ir vikrumą šokdami vertikalius šuolius į viršų. Kuo aukščiau iššoka – tuo daugiau simpatijų sulaukia iš stebinčių moterų. „Tai savotiška meilės kalba – be žodžių, bet su šypsenomis ir judesiu. Tikra, gyva, įkvepianti“, – sako Leo.
Kenija, pasak jo, yrai šalis, kurioje gamta, tradicijos ir žmonės gyvena vieningu ritmu. „Čia viskas tikra – kvapai, skoniai, emocijos. Ir kiekvienas „Jacobs“ kavos puodelis tarsi leidžia trumpam čia sugrįžti“, – svajingai užbaigia laidą Leonardas.
Visą vaizdo įrašą „Aplink pasaulį su Jacobs“ žiūrėkite čia – kaip Leo Kenijoje supažindina su žirafomis ir Masajų tradicijomis bei atranda kavos aromatą, jungiantį pasaulius:
