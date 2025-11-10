 
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
TV3 naujienos > Gyvenimas > Aplink pasaulį su Jacobs

Leonardas su „Jacobs“ Kenijoje: pusryčiai su žirafomis ir Masajų tradicijos

REKLAMA / 2025-11-10 10:18 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Leonardas Pobedonoscevas žvaliai, energingai ir, kaip visada, su kavos puodeliu rankoje sveikinasi „Aplink pasaulį su Jacobs“ laidoje. Dar viename kelionės etape jis supažindins su Kenijos spalvomis, laukinės gamtos stebuklais ir neįprastais vietinių gyvenimo papročiais, kurie stebina net daug mačiusius keliautojus.

„Kava ir aš – neatskiriami. Ji lydi mane nuo studijų laikų iki šiol“, – sako Leonardas, gurkšnodamas „Jacobs Origins“ kavą iš Kenijos ir Ugandos pupelių. „Šis aromatas mane nukelia į praeitį, ateitį ir, žinoma, į Afriką“, – šypsosi jis.

Kenija – kontrastų, spalvų ir laukinės gamtos šalis, kurioje kiekviena diena gali tapti nuotykiu. Netoli sostinės Nairobio įsikūręs vienas įspūdingiausių viešbučių pasaulyje – Žirafų dvaras. Tai prabangi vieta, kur pusryčiaujant prie stalo prisijungia ir žirafos. „Įsivaizduokit – sėdit sau su „Jacobs“ kavos puodeliu, o šalia į langą žiūri smalsi ilgakaklė. Na, tokie pusryčiai tikrai palieka įspūdį“, – juokiasi Leonardas.

Čia žirafos laisvai vaikšto po teritoriją, smalsiai kiša galvas į langus ir neatsispiria galimybei „patikrinti“ pusryčių lėkštes. Tačiau už tokią patirtį tenka nemenkai sumokėti – nakvynė čia prasideda nuo 500 eurų už asmenį.

Po gurkšnio „Jacobs“ kavos Leo leidžiasi dar giliau į Kenijos širdį – Masajų gentį. Tai viena garsiausių Afrikos bendruomenių, žinoma savo drąsa, tradicijomis ir ryšiu su gamta. Masajai – klajoklių gentis, migruojanti po visą šalį, auginanti karves ir dar vis išlaikanti šimtmečiais puoselėtas gyvenimo tradicijas.

Masajų moterys yra tikros kūrėjos, nes jos pačios stato namus, vadinamus enkang. „Statybinės medžiagos – paprastos, bet genialios: karvės mėšlas, molis, žemė ir mediniai pagaliai. Atrodo keista, bet šie namai – šilti, tvirti ir ilgaamžiai“, – pasakoja aktorius.

Dar viena išskirtinė Masajų tradicija – moterų viliojimo šokiai. Vyrai, sustoję ratu, demonstruoja savo jėgą ir vikrumą šokdami vertikalius šuolius į viršų. Kuo aukščiau iššoka – tuo daugiau simpatijų sulaukia iš stebinčių moterų. „Tai savotiška meilės kalba – be žodžių, bet su šypsenomis ir judesiu. Tikra, gyva, įkvepianti“, – sako Leo.

Kenija, pasak jo, yrai šalis, kurioje gamta, tradicijos ir žmonės gyvena vieningu ritmu. „Čia viskas tikra – kvapai, skoniai, emocijos. Ir kiekvienas „Jacobs“ kavos puodelis tarsi leidžia trumpam čia sugrįžti“, – svajingai užbaigia laidą Leonardas.

Visą vaizdo įrašą „Aplink pasaulį su Jacobs“ žiūrėkite čia – kaip Leo Kenijoje supažindina su žirafomis ir Masajų tradicijomis bei atranda kavos aromatą, jungiantį pasaulius:

