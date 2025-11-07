Kas labiausiai prajuokina rinktinėje? Justas Lasickas turi du favoritus

Susėdęs nuoširdžiam pokalbiui su 8-erių metų Matu, J. Lasickas atskleidė, jog viskas prasidėjo nuo to, jog padavinėjo kamuolius Lietuvos rinktinės žaidėjams.
„Nebuvo, jog tai būtų mano didžiausia svajonė, – pasakojo futbolininkas. – Bet gyvenimas taip klostėsi. Kažkada padavinėjau kamuolius Lietuvos futbolo rinktinei, tai man buvo didžiulis įvykis. Svajojau žaisti su Danilevičiumi, su Šemberu, ir taip susiklostė, kad su kai kuriais ir teko žaisti“.
J. Lasickas papasakojo, jog jam į atmintį įstrigo pati pirmoji treniruotė pas trenerį Dmitrijų Kartašovą.
„Legendinėje „Marakanoje“ – šalia „Žalgirio“ stadiono – buvo tokia žvyro aikštė ir šalia buvo guminė aikštelė. Žaidėme ant tokios aikštelės, ir treneris paprašė parodyti, kas kokius triukus moka. Man buvo įdomu pamatyti, ką moka vyresni žaidėjai. Buvo kažkas naujo“, – atskleidė J. Lasickas.
Vienerius metus futbolo treniruotes lankančiam Matui buvo smalsu sužinoti, kuris futbolininkas Lietuvos rinktinėje užkuria didžiausią juoko bangą rūbinėje, o pasak J. Lasicko, jam smagiausi yra du – Fiodoras Černychas ir Arvydas Novikovas.
„Man visada patinka leisti laiką su F. Černychu, kuris yra šmaikštus, moka ir kitus pašiepti, ir iš savęs pasijuokti. Būdavo A. Novikovas labai juokingas“, – atskleidė J. Lasickas.
Matui paklausus, ką valgo futbolininkai, J. Lasickas paatviravo, jog nors futbolininkai turėtų valgyti sveikai, tačiau kartais ir jie suvalgo ne visai sveiko maisto.
„Turėčiau turbūt sakyti, kad futbolininkai valgo makaronus ir visada tik sveikai, bet valgo jie viską, – pripažino J. Lasickas. – Valgo ir nesveiko maisto, bet vis tiek stengiasi valgyti kuo sveikiau, maitintis teisingai, jog būtum pasiruošęs rungtynėms. Tavo kūnas yra tavo darbo įrankis, ir kūnas turi būti pasiruošęs.“
Paprašytas įvardinti geriausią patarimą, gautą iš trenerių, J. Lasickas jį perdavė ir jau vienerius metus futbolą lankančiam Matui.
„Skamba banaliai, bet – niekada nepasiduoti, daryti tai, ką mėgsti, o kaip gausis, taip gausis, – sakė futbolininkas. – Kartais reikia ir piktų, ir gerų patarimų. Malonu, kai treneris tave tik giria, bet kartais, kai pasako piktai – jis nori tik gero. Jeigu kartais treneris pyks ir ant tavęs – nebijok, viskas gerai, tai yra didesnio plano dalis.“
Nors įprastai futbole pergalė yra tada, kai komanda įmuša daugiau įvarčių už varžovus, tačiau J. Lasickas į žodį „pergalę“ pažiūrėjo plačiau.
„Pergalė nėra tik rezultatas. Jeigu įmuši daugiau įvarčių nei varžovas, tu pasieki pergalę rezultate, bet didesnė pergalė yra tai, kokią emociją sukuri žmonėms. Jeigu žmonės ateina ir jiems labai patiko rungtynės, tai man jau čia yra pergalė, jog aš atidaviau gerą emociją. Pergalė yra ne tik rezultate, bet ir tai, ką mes suteikiame žiūrovams.“
