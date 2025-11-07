 
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

EDAK nagrinėja viešus Skersio komentarus – sprendimo data jau žinoma

2025-11-07 16:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-07 16:50

Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Etikos, drausmės ir apeliacinė komisija (EDAK) pasistūmėjo nagrinėdama Eimanto Skersio elgesį.

E.Skersis laukia EDAK nuosprendžio (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ Etikos, drausmės ir apeliacinė komisija (EDAK) pasistūmėjo nagrinėdama Eimanto Skersio elgesį.

0

Spalio 23 d. posėdyje svarstytas Jono Vainausko skundas dėl Eimanto Skersio viešų pasisakymų Utenos „Juventus“ studijoje prieš Lietuvos krepšinio lygos (LKL), kurią remia „Betsson“ rungtynes su Kėdainių „Nevėžiu“.

Utenos klubo vadovas tuomet reagavo į J.Vainausko kritiką dėl vėlyvos komplektacijos ir sprendimo nedalyvauti FIBA Europos taurėje neįveikus FIBA Čempionų lygos atrankoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mačiau tą Jono Vainausko straipsnį, neklausiau laidos, neturėjome laiko. Ką galiu pasakyti? Kiekvienas žmogus turi teisę reikšti savo nuomonę, viskas čia yra normalu, bet jei eini kalbėti viešai į laidą ar kažkur, turėtum kalbėti apie dalykus, kuriuos išmanai. Jonas Vainauskas galėtų puikiai kalbėti apie narkotikų kainas pasaulinėje rinkoje, alkoholio pasiūlą Lietuvoje, daugiadienio alkoholizmo įtaką žmogaus psichikos raidai. Pastarojo dešimtmečio įvykiai rodo, kad ten Jonas Vainauskas yra produktyvesnis nei krepšinyje. Tiek galiu pasakyti apie jo komentarus“, – dėstė E.Skersis.

Komisija tuomet nutarė pradėti drausminę bylą E.Skersiui, kuri buvo išnagrinėta lapkričio 7 d. posėdyje.

Asociacija „Lietuvos krepšinis“ skelbia, kad sprendimą nutarta priimti ir paviešinti lapkričio 21-ąją.

