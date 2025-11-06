 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Jurbarko komanda nutraukė „Vyčio-VDU“ pergalių seriją NKL

2025-11-06 20:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 20:25

„Jurbarkas-Karys-Manvesta“ (5/4) naujame Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezone įsibėgėja. Povilo Valaičio auklėtiniai išvykoje 69:62 (15:18, 26:13, 14:19, 14:12) pranoko Šakių „Vytį-VDU“ (6/3), kuris iki tol fiksavo keturių laimėjimų seriją.

G.Matulis vedė komandą į pergalę

„Jurbarkas-Karys-Manvesta“ (5/4) naujame Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) sezone įsibėgėja. Povilo Valaičio auklėtiniai išvykoje 69:62 (15:18, 26:13, 14:19, 14:12) pranoko Šakių „Vytį-VDU“ (6/3), kuris iki tol fiksavo keturių laimėjimų seriją.

0

Į aštuntąją poziciją turnyro lentelėje pakilusiai Jurbarko ekipai tai buvo trečioji pergalė iš eilės. Šakiškiai stovi dar aukščiau – 4–5 vietas dalindamiesi su „Telšiais“.

Užtikrinčiau mačą pradėjo šeimininkai, kurie atsiplėšė 13:6 atkarpa, bet prabėgus pusantro kėlinio perėmė iniciatyvą – 31:22.

Trečiajame ketvirtyje svartyklės tapo lygios (41:41), bet atkaklioje kovoje svečių 10:2 spurtas vėl pastūmėjo juos pergalės link – 59:50.

Likus 2 žaidimo minutėms šakiškiai alsavo varžovams į nugarą (62:66), bet iki finalinės sirenos sėkmingos atakos taip ir nesurezgė.

Jurbarko ekipą į pergalę tempęs Gintautas Matulis užfiksavo dvigublą dublį. Per 26 minutes puolėjas surinko 16 taškų (5/9 dvit., 1/4 trit., 3/3 baud.), 10 atšokusių ir 2 perimtus kamuolius, 1 rezultatyvų perdavimą, 2 blokus bei 23 naudingumo balai.

Karolis Guščikas ir Justas Tamulis prie pergalės pridėjo po 12 taškų.

Abiem ekipoms nesisekė realizuoti tolimų mėginimų. Jurbarkiečiai pataikė 4 iš 21 tritaškio (19 proc.), „Vytis-VDU“ – 2 iš 16 bandymų (13 proc.).

Šakiškiams Kajus Leliukas per 29 minutes pelnė 19 taškų (8/9 dvit., 1/2 trit.), sučiupo 5 kamuolius, išrašė 2 stogus bei sugeneravo 23 naudingumo balus.

Šeimininkai žaidė be Roko Noručio ir Nojaus Lebsko, jurbarkiečiai – be Mintauto Bulanovo.

„Vytis-VDU“: Kajus Leliukas 19 (8/9 dvit., 5 atk. kam., 2 blok.), Jokūbas Rubinas (4/5 dvit.) ir Gabrielius Čelka (5/6 dvit., 11 atk. kam., 6 rez. perd., 5 kld.) po 10, Titas Januševičius 9 (5/6 baud., 4 kld.).

„Jurbarkas-Karys-Manvesta“: Gintautas Matulis 16 (5/9 dvit., 10 atk. kam., 2 blok., 4 kld.), Karolis Guščikas (6/10 dvit., 8 atk. kam., 4 rez. perd., 2 blok., 4 kld.) ir Justas Tamulis (4/5 dvit., 1/6 trit.) po 12, Karolis Babušis 11 (5/6 dvit.), Šarūnas Valunta 7.

Trečiąją pergalę iš eilės iškovojo Mažeikių „M Basket“ (5/4) krepšininkai. Mariaus Kiltinavičiaus auklėtiniai savo aikštėje 88:81 (22:25, 23:21, 21:15, 22:20) įveikė Vilniaus „Ryto-2“ (4/6) krepšininkus.

Pirmoji rungtynių pusė klostėsi itin atkakliai – pirmaujanti komanda keitėsi kas kelias atakas, o į pertrauką minimalų pranašumą išsinešė svečiai iš sostinės – 46:45. 

Antrąją susitikimo pusę aikštės šeimininkai pradėjo pelnydami 9 taškus be atsako bei iniciatyvą paėmė į savo rankas (54:46). Tačiau vilniečiai nuolat alsavo į „M Basket“ į nugarą ir likus 2 minutėms, po Gabrieliaus Jokubausko dvitaškio, priartėjo per 3 taškus – 78:81.  

Mindaugas Motuzas ir Jokubauskas apsikeitė tolimais metimais, o mažeikiškių persvarą tritaškiu padvigubino Coltie Youngas (87:81). Kitoje aikštės pusėje, likus 47 sek., Gantas Križanauskas klydo ir „Rytas-2“ nebeišsigelbėjo. 

Jei mažeikiškiams tai buvo trečioji pergalė iš eilės, tai Gintaro Kadžiulio kariaunai – priešingai – trečioji nesėkmė paeiliui.  

Nugalėtojams Gediminas Mokšeckas per 32 minutes pelnė 17 taškų (3/3 dvit., 3/8 trit., 2/4 baud.), atkovojo 7 kamuolius, išdalijo 6 rezultatyvius perdavimus bei surinko 24 naudingumo balus.

Rezultatyviausias buvo Coltie Youngas, per 29 minutes pelnęs 18 taškų (4/5 dvit., 3/10 trit., 1/2 baud.). Jis taip pat sugriebė 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir įsirašė 13 efektyvumo balų. 

Vilniaus ekipoje išsiskyrė Jokubauskas, kurio sąskaitoje per 25 minutes buvo 15 taškų (4/7 dvit., 2/3 trit., 1/2 baud.), 4 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 15 naudingumo balų. 

„M Basket“: Coltie Youngas 18 (4/5 dvit., 3/10 trit., 4 per. kam., 4 kld.), Gediminas Mokšeckas 17 (3/8 trit., 7 atk. kam., 6 rez. perd.), Mindaugas Motuzas 16 (3/7 dvit., 2/4 trit.), Pavlo Karasovas 11 (2/3 trit.), DeAngelo Eppsas (4/6 dvit., 6 atk. kam., 4 kld.) ir Ernestas Naruševičius po 9.

„Rytas-2“: Gabrielius Jokubauskas (4/7 dvit., 2/3 trit.) ir Gantas Križanauskas (3/6 trit., 6 rez. perd., 5 kld.) po 15, Gabrielius Bubnys 14 (4/5 dvit., 2/5 trit.), Mantas Liutkevičius (4 kld.) ir Erikas Sirgedas po 7.

