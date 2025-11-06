„Šilutė“ stiprina sudėtį – prisijungė Katare žibėjęs amerikietis

Gynėjas praėjusį sezoną rungtyniavo Kataro lygoje ir atstovavo Dohos „Al Sadd“ komandai.
Amerikietis per 33 minutes pelnė 18,3 taško, atkovojo 6,3 kamuolio, atliko 6,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 20 naudingumo balų.
Sezone prieš tai J.McCormickas žaidė Irane, o praeityje yra rungtyniavęs Turkijos antrojoje lygoje.
