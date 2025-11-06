 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Šilutė“ stiprina sudėtį – prisijungė Katare žibėjęs amerikietis

2025-11-06 18:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 18:00

Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) žaidžianti „Šilutė“ į savo gretas pasikvietė 28 metų 183 cm ūgio amerikietį J’Voną McCormicką.

J.McCormickas žais NKL

Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) žaidžianti „Šilutė“ į savo gretas pasikvietė 28 metų 183 cm ūgio amerikietį J’Voną McCormicką.

REKLAMA
0

Gynėjas praėjusį sezoną rungtyniavo Kataro lygoje ir atstovavo Dohos „Al Sadd“ komandai.

Amerikietis per 33 minutes pelnė 18,3 taško, atkovojo 6,3 kamuolio, atliko 6,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 20 naudingumo balų.

Sezone prieš tai J.McCormickas žaidė Irane, o praeityje yra rungtyniavęs Turkijos antrojoje lygoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų