  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Leo su „Jacobs“ Kenijoje: kavos pupelės, maratonų čempionai ir paslaptingas moterų kaimas

REKLAMA / 2025-11-05 12:25 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Leonardas Pobedonoscevas tęsia savo kelionę po pasaulį su „Jacobs“, o šįkart jo kelionės kryptis – Kenija, vadinama safarių sostine. Nors šiandien aktorius patogiai įsitaisęs fotelyje, aromatingas „Jacobs Origins“ kavos puodelis, pagamintas iš Kenijos ir Ugandos pupelių, akimirksniu nukelia jį į prisiminimus – į laukinę Siera Leonę, kur kadaise bėgo maratoną kartu su draugais.

„Kiekvienas kavos gurkšnis primena tą kelionės jausmą – laisvę, karštį, dulkes ir begalinį dangaus platumą. Ši „Jacobs Origins“ kava man kvepia Afrika. Ir, rodos, šiandien vėl ten sugrįžtu“, – sako Leonardas.

Šalyje gyvena daugiau nei 54 milijonai žmonių, o teritoriją puošia net 50 nacionalinių parkų, kuriuose glaudžiasi įspūdingiausi Afrikos gyvūnai: liūtai, drambliai, buivolai, zebrai ir daugybė kitų. „Tai tarsi dokumentinis filmas, kuris staiga atgyja tavo akyse“, – pasakoja Leo, stebėdamas laukinius Kenijos horizontus.

Kenija garsėja ir savo Arabica kavos pupelėmis, kurios laikomos vienomis geriausių pasaulyje. Kava čia – ne tik tradicija, bet ir svarbi ekonomikos dalis, kasmet šaliai atnešanti daugiau nei 40 milijonų eurų pajamų.

Kenija išsiskiria ne vien gamta ar kava. Tai – šalis, kurioje gimsta greičiausi pasaulio bėgikai. Beveik visi olimpiniai čempionai yra kilę iš Kalenjinų genties, kurios atstovams priklauso net 19 iš 20 greičiausių maratonų rekordų. Mokslininkai jų ištvermę aiškina gyvenimu aukštumose, ilgu bėgimu nuo mažens į mokyklą, maistu, turinčiu daug krakmolo, bei genetika. „Aš pats bėgdamas maratoną Afrikoje pajutau, ką reiškia įveikti save. Bet šių žmonių stiprybė – neįtikėtina“, – sako Leonardas, prisimindamas savo maratoną Siera Leonėje.

Kalenjinų berniukai nuo mažens ruošiami būti stiprūs – per įšventinimo ritualus jie turi iškęsti skausmą nė nekrustelėję. „Tai tikra dvasinė ir fizinė stiprybė. Galbūt todėl jų kojos tokios greitos, o valia – geležinė“, – priduria Leo.

Šalia stiprybės Kenijoje slypi ir švelnumo pasaulis. Čia įsikūręs unikalus Umoja kaimas, į kurį neįleidžiamas nė vienas vyras. Jį 1990 m. įkūrė penkiolika moterų, siekusių sukurti vietą, kurioje jos galėtų gyventi oriai ir savarankiškai. Šiandien Umoja – klestintis moterų bendruomenės kaimas, kuriame jos pačios kuria verslus, sprendžia visus gyvenimo klausimus ir rūpinasi vaikų išsilavinimu.

„Tai tikrasis moterų kuriamas rojus. Labai norėčiau jį aplankyti, bet, deja, turistams vyrams ten įžengti draudžiama. Tad man belieka pasvajoti su kavos puodeliu rankose“, – šypsosi Leonardas.

„Jacobs Origins“ kava, pasak aktoriaus, turi tokį pat charakterį kaip ir žmonės, kuriuos sutiko šiame žemyne. „Ši kava man primena, kad pasaulis kupinas kontrastų – jėgos ir švelnumo, tradicijų ir naujų pradžių. Kiekvienas gurkšnis leidžia juos pajusti“, – sako aktorius.

Visą vaizdo įrašą „Aplink pasaulį su Jacobs“ žiūrėkite čia – kaip Leo atranda Kenijos kavos skonį, supažindina su greičiausiais žmonėmis pasaulyje ir svajoja apie kaimą, kuriame gyvena vien moterys:

