 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Aplink pasaulį su Jacobs

Kavos kelias Kenijoje – pažintis su šalies kultūra per skonį

2025-11-04 12:19 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-04 12:19

Kenija – tai šalis, kur kava nėra tik rytinis ritualas. Čia ji yra kultūros dalis, pasakojanti apie kalnus, derlingą žemę ir žmones, kurie su meile augina kiekvieną pupelę. Keliaujant po Keniją greitai supranti, kad kavos kvapas čia sklinda ne tik iš kavinių – jis tvyro ore, lydėdamas kasdienį gyvenimą.

Kavos kelias Kenijoje – pažintis su šalies kultūra per skonį (nuotr. Shutterstock.com)

Kenija – tai šalis, kur kava nėra tik rytinis ritualas. Čia ji yra kultūros dalis, pasakojanti apie kalnus, derlingą žemę ir žmones, kurie su meile augina kiekvieną pupelę. Keliaujant po Keniją greitai supranti, kad kavos kvapas čia sklinda ne tik iš kavinių – jis tvyro ore, lydėdamas kasdienį gyvenimą.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Kenijos kava vertinama visame pasaulyje dėl savo ryškaus charakterio – vaisiškų natų, švaraus poskonio ir gaivaus aromato. Tokią kokybę lemia ne tik puikus klimatas ar vulkaninis dirvožemis, bet ir šimtmečius puoselėtos tradicijos. Aukštumose, kur plantacijos įsikūrusios 1500–2000 metrų virš jūros lygio, kavos pupelės bręsta lėčiau, todėl jų skonis tampa intensyvesnis ir turtingesnis.

REKLAMA

Kur gimsta Kenijos kavos skonis?

Pagrindiniai kavos regionai – Nyeri, Kirinyaga, Embu, Kiambu ir Mount Kenya apylinkės. Būtent čia auga garsioji Kenya AA kava, laikoma viena geriausių pasaulyje. Nyeri regionas garsėja vaisiniu, kiek rūgštesniu skoniu su serbentų ar citrusų natomis, o Kirinyaga – švelnesniu, gėlių aromato. Kiambu kava pasižymi sodresniu kūnu ir šokolado poskoniu – puikus pasirinkimas mėgstantiems stipresnį kavos charakterį.

REKLAMA
REKLAMA

Šiuose regionuose galima pamatyti visą kavos kelią – nuo uogų skynimo iki skrudinimo. Dauguma ūkių vis dar renka kavos uogas rankomis, kad atrinktų tik tobulai prinokusias. Pupelės apdorojamos šlapiuoju būdu, kuris padeda išlaikyti švarų skonį ir ryškų aromatą, dėl kurių Kenijos kava išsiskiria iš visų kitų Afrikos šalių gėrimų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kava, kuri sujungia žmones

Kenijos kava – bendruomenės simbolis. Dauguma plantacijų priklauso smulkiems ūkininkams, kurie kartu dirba, dalijasi patirtimi ir siekia užauginti kuo geresnį derlių. Kavos sezonas čia tampa tikra švente – žmonės renkasi į laukus, dainuoja, šnekučiuojasi, o jų darbas kupinas pasididžiavimo.

Keliautojams tai ne tik proga paragauti šviežiai skrudintos kavos, bet ir pajusti vietos gyvenimo ritmą. Lankydamiesi ūkiuose netruksite suprasti, kad kiekvienas puodelis – daugelio rankų, saulės ir kantrybės rezultatas. Kenijoje kava ragaujama neskubant, o su dėkingumu – tarsi mažas kasdienis džiaugsmas, jungiantis žmones visame pasaulyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų