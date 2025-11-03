Po užburiančio Martyno pasirodymo Ščiogolevaitės žodžiai nustebino: „Vienas nuoširdžiausių Rūtos komplimentų“

46-erių panevėžietis Martynas groja mažai kam girdėtu instrumentu – dangaus būgnais.
„Mano karjera prasidėjo nuo 4 metų, kai išardžiau sesės smuiką. Mėgau meistrauti. Mėnulio būgnus pirmą kartą pamačiau 2002 metais ir nusprendžiau, kad noriu tokį pasigaminti. Ir tokia mintis taip ir tūnojo kokius 20 metų“, – pasakojo Martynas.
Anot muzikanto, būgnų gaminimo procesas nebuvo labai sudėtingas: „Trys plaktukai, metalo lakštas ir nukaliau.“
Martyno tikslas „Lietuvos talentuose“ – populiarinti dangaus būgnus. Jis nori, kad jo pasirodymą žmonės priimtų atvira širdimi ir kol groja, užsimerktų bei leistų muzikai nunešti kažkur toli.
Po hipnotizuojančio Martyno pasirodymo teisėjai negailėjo komplimentų.
„Aš vis dar jūroj, plūduriuoju jūros paviršiuje. Puiki energija, puikus instrumentas“, – teigė Vytautas Rumšas.
„Būgnas sukelia kažkokias vibracijas, įeina į tavo kūną. Atrodo kaip gydomasis instrumentas. Ir galvoju, ar būgnas turi talentą, ar jūs“, – mintimis dalijosi Anželika Cholina.
„Man buvo ir kaip muzikantei gražu, ir kaip šou žiūrovei įdomu. Jūs esate tai, ko tikrai ieškau „Lietuvos talentuose“. Man labai patiko. Jūs esate pirmas šio sezono muzikantas, su kuriuo jūsų klausantis aš pagalvojau, kad labai norėčiau dainuoti, kol jūs grojate“, – teigė Rūta Ščiogolevaitė.
„Ar nėra taip, kad čia vienas nuoširdžiausių Rūtos komplimentų?“ – nustebimo neslėpė Mindaugas Stasiulis.
Teisėjai Martynui skyrė 4 „Taip“ ir jis užsitikrino vietą pusfinalyje.
Martyno pasirodymą pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.
