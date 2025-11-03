Širdžių Prezidentas Valdas Adamkus mini 99-ąjį gimtadienį: „Ši diena yra inspiracija ateičiai“

Tiesa, paklaustas apie dabartinę politinę situaciją Lietuvoje, prezidentas palinkėjo partijoms kultūros, atsisakyti asmeninių interesų ir labiau rūpintis Lietuvos ateitimi.
Nuo ankstaus ryto Prezidento Valdo Adamkaus rezidencijoje – šurmulys. Kadenciją baigęs šalies vadovas šiandien mini 99 gimtadienį. Jis sako kasdien jaučiantis Lietuvos žmonių rodomą meilę ir palaikymą.
„Labai malonu jus visus matyt, ypatingai man šią dieną, kuri tikrai yra įspūdinga. Tiesiog esu nustebintas Lietuvos žmonių parodyta meile ir tikrai noriu užtikrinti dar, kad ši diena yra inspiracija ateičiai“, – kalba gimtadienį švenčiantis Valdas Adamkus.
Kadenciją baigęs šalies vadovas neslepia, 99-as gimtadienis jam išties ypatingas.
„Asmeniškai pergyvenu iš linksmosios pusės, kadangi sveikata laiko, Lietuvos žmonių parodyta meilė man irgi stiprina. Taip kad, tikiuosi, kad ši diena nėra paskutinė. Ir dar ilgai turėsime progos pasireikšti ir dirbti Lietuvos žmonių labui“, – sako Prezidentas.
Garbaus amžiaus sulaukęs valstybės vadovas atvirauja – politinius įvykius sekantis akylai. Ir prisipažįsta, šių dienų politikams turi linkėjimą.
„Norėčiau iš savo pusės palinkėti, kad mūsų bendravime tarp politinių partijų būtų parodyta didesnė kultūra, didesnis supratimas, išjungtas asmeninis interesas, o rūpintasi būtų vien tik tai Lietuvos ateitimi“, – kreipiasi sukaktuvininkas.
Širdžių Prezidentui – didžiausi linkėjimai
Tiesa, apie ką kalbėjo ir kokius sveikinimo žodžius išgirdo iš Seimo vadovo Juozo Oleko ar Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos, kurie buvo užsukę jo pasveikinti Turniškėse, žurnalistams užfiksuoti nebuvo leista.
O gatvėje sutikti vilniečiai Prezidentui siunčia pačius šilčiausius ir šviesiausius linkėjimus. Prisimindami jo prezidentavimo laikus neslepia – daugiau tokių politikų Lietuva ir nematė:
„Jis visų pirma visą laiką buvo džentelmenas, o visų antra, jis visą laiką buvo jaunas, ir dabar yra jaunas. Per radiją girdėjau, tai jis būdamas beveik šimto metų, turi tokį jauną balsą. Tokį sveiką protą. Linkiu tiesiog jam dar tiek pat.“
„Na, sveikatos. Sveikatos ir energijos, dar jis toks žmogus.“
„Geros nuotaikos, artimųjų apsupties.“
Lietuvos garbę gynęs Prezidentas
Žmonės ne tik skuba Prezidentui Adamkui siųsti sveikinimus ar linkėjimus. Jie ir dėkoja.
„Dabar dar pažiūrėjus dokumentiką apie jį, už jo stiprybę, drąsą, išmintį, ir tokią politinę intuiciją. Jis man toks misionieriškas žmogus, labai vertybiškai stiprus, tai žiūrint tokį susižavėjimą jaučiu, ir dėkingumą.“
Nuo 1998 iki 2002 metų Prezidentui Adamkui patarinėjęs Darius Kuolys taip pat sako, kad Lietuva turi už ką dėkoti garbaus amžiaus sulaukusiam šalies vadovui.
„Mes turime dar gyvą šimtametį prezidentą. Prezidentą, kuris iš esmės nulėmė Lietuvos geopolitinį labai svarbų žingsnį. Be prezidento Valdo Adamkaus Lietuvos kelias į NATO, būtent į NATO, sykiu ir į ES būtų daug daug sunkesnis. Tai, kai mes Rusijos pasienyje dar jaučiamės santykinai saugūs, turime prisiminti Prezidentą Valdą Adamkų. Kuris įdėjo daug daug pastangų, kad Lietuva būtų šiandien NATO nare“, – pagarbą reiškia buvęs Prezidento patarėjas Darius Kuolys.
Politologai dar prieš kelerius metus dvi kadencijas Lietuvai vadovavusį Valdą Adamkų įvardijo kaip išskirtinį Prezidentą.
