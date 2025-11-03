 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėdos patarėjas: prezidentas priims sprendimą dėl Kauno kandidatūros įvertinęs visus aspektus

2025-11-03 12:21 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 12:21

Prezidentas Gitanas Nausėda priims sprendimą dėl socialdemokrato Roberto Kauno kandidatūros į krašto apsaugos ministrus, įvertinęs visus aspektus, sako šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Jo teigimu, G. Nausėdos verdiktas turėtų paaiškėti dar šią savaitę. 

Robertas Kaunas (nuotr. Roberto Riabovo)

Prezidentas Gitanas Nausėda priims sprendimą dėl socialdemokrato Roberto Kauno kandidatūros į krašto apsaugos ministrus, įvertinęs visus aspektus, sako šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Jo teigimu, G. Nausėdos verdiktas turėtų paaiškėti dar šią savaitę. 

REKLAMA
0

„Prezidentas priims sprendimą įvertinęs visus aspektus“, – po R. Kauno susitikimo su šalies vadovu G. Nausėda sakė D. Matulionis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ši savaitė ir bus ta lemiama savaitė“, – pridūrė jis. 

Nors prezidento sprendimas dar neaiškus, D. Matulionis tikina, jog jam kandidatas paliko teigiamą įspūdį. 

REKLAMA
REKLAMA

„Dalykiškas, energingas pokalbis, daug klausimų palietėme, pokalbis vyko pakankamai įdomiai (…). Man paliko, jeigu galiu taip pasakyti, neblogą įspūdį“, – sakė jis. 

REKLAMA

Vis dėlto, paprašytas pakomentuoti viešojoje erdvėje netylančias diskusijas dėl galimos R. Kauno kompetencijų krašto apsaugos srityje stokos, D. Matulionis tikina – viskas yra išmokstama.

„Šioje vietoje svarbiausia yra turėti patriotišką, gebantį dirbti komandoje ir suvokiantį visas išores grėsmes žmogų“, – kalbėjo prezidento patarėjas. 

„Manau, kad viskas yra išmokstama ir patirtis ateina. Šioje vietoje tikrai nenorėčiau daugiau interpretuoti, bet tiktai konstatuoju faktą, kad tai yra politinio proceso sudėtinė dalis“, – akcentavo jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Pasak prezidento patarėjo, šalies vadovas taip pat tikisi, jog naujojo ministro formuojama politinė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) komanda bus derinama ir su juo. 

„Komandos klausimas irgi yra labai svarbus. Tęstinumas, nuoseklumas, tvirtumas ir skaidrumas yra tie principai, kurių būtina laikytis“, – kalbėjo D. Matulionis. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų