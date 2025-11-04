Lessortas su „Panathinaikos“ keliaus į Eurolygos išvykas

Po sunkios traumos reabilitaciją tęsiantis 30-metis prancūzas pats pasiprašė komandos vykti kartu į išvyką.
Pranešama, kad su tokiu statusu į išvykas M.Lessortas turėtų keliauti ir kitą savaitę, kai PAO lankysis Paryžiuje ir Madride.
„Panathinaikos“ sudėtyje neturi nė vieno sveiko nominalaus centro – traumas gydosi ir Omeras Yurtsevenas, Richaunas Holmesas.
