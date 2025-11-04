 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Lessortas su „Panathinaikos“ keliaus į Eurolygos išvykas

2025-11-04 16:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-04 16:33

Žaisti dar negalintis Mathiasas Lessortas nori būti arčiau komandos ir su Atėnų „Panathinaikos" vyksta kartu į Belgradą, kur Graikijos klubas trečiadienį sutiks vietos „Crvena Zvezda".

M.Lessortas artėja prie sugrįžimo (BNS nuotr.)

Žaisti dar negalintis Mathiasas Lessortas nori būti arčiau komandos ir su Atėnų „Panathinaikos“ vyksta kartu į Belgradą, kur Graikijos klubas trečiadienį sutiks vietos „Crvena Zvezda“.

0

Po sunkios traumos reabilitaciją tęsiantis 30-metis prancūzas pats pasiprašė komandos vykti kartu į išvyką.

Pranešama, kad su tokiu statusu į išvykas M.Lessortas turėtų keliauti ir kitą savaitę, kai PAO lankysis Paryžiuje ir Madride.

„Panathinaikos“ sudėtyje neturi nė vieno sveiko nominalaus centro – traumas gydosi ir Omeras Yurtsevenas, Richaunas Holmesas.

