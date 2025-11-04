Nesimpatiškiausią Eurolygos komandą įvardinęs J. Lekšas mato besitęsiančią „Žalgirio“ pergalių seriją

Šįsyk viena iš pirmų temų tinklalaidėje buvo ta, kuriai neabejingas niekas – pinigai. O, jei tiksliau – buvo aptarti žalgiriečių atlyginimai, apie kuriuos informaciją surinko ir išpublikavo vienas iš vedėjų – Jonas Lekšas.
Paulius Vaitiekūną iš karto nustebino, kad epizodinį vaidmenį šiame sezone Kaune vaidinantis Mantas Rubštavičius gauna apie 350 tūkst. eurų per sezoną – daugiau nei Dovydas Giedraitis ar Dustin Sleva.
J. Lekšas taip pat pristatė, kokį panašią algą gaunantį žaidėją iš Eurolygos į „Žalgirį“ rinktųsi vietoje 900 tūkst. eurų per metus kainuojančio Igno Brazdeikio. „Norėčiau (Tadą) Sedekerskį apkeisti vietoje Brazdeikio.“. Į tokį pasvarstymą iš karto maloniai sureagavo P. Vaitiekūnas: „Žiauru būtų... Geras.“ – pritarė jis.
Įdomia diskusijos tema laidoje tapo buksuojantys Eurolygos grandai. Pirmasis dueto rūstybę patyrė Madrido „Real“. Daugkartiniai Eurolygos čempionai šiuo metu yra 9-oje turnyrinės lentelės vietoje ir nei savo, nei neutralių fanų neįtikina žaidimo kokybe. Paulius Vaitiekūnas dėl tokios karališkojo klubo situacijos pirštu beda į naujojo trenerio Sergio Scariolo treniravimą.
„Mane už*isa Scariolo. Aš negaliu.“ – trumpą, bet galingą tiradą paleido P. Vaitiekūnas. „Viskas ne taip, kaip anksčiau vykdavo „Real“ ir dėl to pyksti ant Scariolo.“ – nuviliančią Ispanijos komandos formą reziumavo visuomenininkas.
Kolega J. Lekšas truputėlį paantrino pašnekovui, sakydamas, kad irgi „neprijaučia“ S. Scariolo sistemoms. Tačiau komentatorius taip pat atskleidė, kad jo akims Ispanijos sostinės klubas turi potencialo eiti toli.
„<...> Real‘as finalo ketverte bus... Aš taip galvoju. Įspūdingas pirkinys yra Trey Lyles <...> Campazzo įsivažiuoja po truputį, Tavaresas įsivažiuoja, vis dar parodo, kad gali būti naudingas. Real‘as vis tiek yra „ketverto“ komanda.“.
Kitas aptartas grandas – banguojantis „Monaco“. Jis iš vedėjų gavo gausybę komplimentų, net, jei ir su „žiubsneliu druskos“. Ilgametę Donato Motiejūno darbovietę vedėjai gyrė už stiprų pasirodymą per dvigubą Eurolygos savaitę. Per ją monegaskai įveikė abu graikų grandus „Olympiakos“ ir „Panathinaikos“.
Tačiau J. Lekšas atskleidė, kad nepaisant pergalių negali vadintis „Monaco“ fanu: „<...> Žiūrėjau tuos mačus ir, nežinau, kas yra taip, komanda surinkta „graži“, ten tie gynėjai, talentas ir panašiai. <...> Nu, bet nėra man ant jų hype‘o.“ – mintis liejo komentatorius.
Aštrios kritikos strėlės skriejo į Šarūno Jasikevičiaus „Fenerbahce“. Paulius Vaitiekūnas titulą ginančių Eurolygos čempionų pralaimėjimus išvadino „apgailėtinais“.
Visgi kolega jam čia pat priminė, kad praėjusiame sezone Stambulo ekipa taip pat panašiu metu buvo įkritusi į duobę, bet iš jos išsikapstė su šešiomis pergalėmis iš eilės. „Aš manau, kad šiek tiek užtruks Feneris. Buksuos, bet <...> Viskas bus gerai.“ – optimizmo nestigo Jonui Lekšui.
Sunku patikėti, jog aštriausius dūrius žiūrovų pamiltas duetas šioje laidoje dedikavo net ne krepšininkui, treneriui ar komandai, o politikui!
Dėmesio centre – kaip uraganas pro socialinę mediją praskriejusi Gitano Nausėdos žinutė „Facebook“ tinkle. Skaitytojams primename, kad pakankamai įtemptu laikotarpiu valstybei, nuošalyje nuo krizių ilgai besilaikęs prezidentas išstojo su paraginimu NBA investuoti į Eurolygą...
Sulaukęs begalės kritikos apie nejautrumą ir prastą laiką žinutei skleisti, prezidentas į ją nereagavo ir tiesiog apribojo galimybę po įrašu komentuoti.
„Daug kas sako, kad čia „Žalgiris“ paprašė. <...>, bet, jeigu tavęs niekas neprašė ir tu išstojai su tokiu, kad pasikelt savo reitingą. Net nežinau, kas apgailėtiniau“ – apie prezidento įrašą kalbėjo J. Lekšas.
Paulius Vaitiekūnas bandė kiek praskaidrinti pokalbį, pajuokaudamas apie galimą prezidento minčių procesą prieš rašant įrašą soc. tinkle: „Biškį manęs nemėgsta... Reikia „Žalgirį“ palaikyt.“ – šmaikštavo visuomenininkas.
Po įnirtingų diskusijų apie politiką, pokalbis perėjo prie „Žalgirio“ reikalų. Liaupsių šio sezono komandai negailėję vedėjai džiaugėsi, kad klube nebeliko to apsimetinėjimo, kurį matydavo tuo metu, kai jai vadovavo Andrea Trinchieri. Duetas tarpsezoniu atleistą italą lygino su telefoniniu sukčiumi.
Savo ruožtu, pakilimą išgyvenančių Eurolygos lyderių iš Lietuvos laukia labai rimtas „Valencia“ klubo išbandymas. Kaip pabrėžė P. Vaitiekūnas, ispanai į Kauną atvyks nešini trijų pergalių serija.
„Smagi komandėlė. – būsimo kauniečių varžovo stiprybes vardinti ėmėsi J. Lekšas. „Grįžo (Jean) Montero, vienas stebimiausių mano žaidėjų per pastaruosius metus <...> Šiaip labai plati perimetro linijos rotacija. Tai tipinį ispanišką krepšinį žaidžianti komanda.“.
Nors apie oponentus komentatorius atsiliepė pagarbiai, jo nuomone: „Atrodo, kad „Žalgiris“ šiemet su tokiomis neblogai tvarkosi, kurios yra puolimo komandos.“.
Pagrindiniu kauniečių ginklu jis įvardijo būtent šansus užpulti ir sakė, kad šeimininkams neturėtų turėti problemų, kaip atakuoti krepšį, o gynyba jau atrodo pakankamai sustyguota. Kolegą panašiomis mintimis papildė ir P. Vaitiekūnas: „Iš „Žalgirio“ šiuometinio, taip protingai žaidžiančio, tu negali tikėtis, kad jie velsis į tą bėkim – meskim“.
Prognozuodami abu vyrai išliko atsargūs, bet tikisi kauniečių pergalės vienaženkliu taškų skirtumu.
Tinklalaidėje taip pat sužinosite, kurio netikėto žalgiriečio rankos antspaudas yra prie Kauno „McDonald‘s“ restorano, kokios yra ištestuotos J. Lekšo žinios Eurolygos statistikoje bei kiek būtų verta mokėti Sylvain‘ui Francisco, norint jį ir kitą sezoną matyti žaliai-baltų gretose. Nepraleiskite šios intriguojančios laidos!
