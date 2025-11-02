Gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras prašo papildomų 400 tūkst. eurų

„Mūsų šios dienos prašymas skirti centrui papildomai 400 tūkst. eurų darbo užmokesčio padidinimui“, – trečiadienį Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK) teigė A. Bubnys.
Šįmet LGGRTC asignavimai siekė per 4,9 mln. eurų, o kitiems metams biudžeto projekte numatyta skirti apie 5 mln. eurų.
LGGRTC vadovo teigimu, centras jau kelis metus negauna papildomo finansavimo, o darbuotojų atlyginimai, palyginti su panašiomis įstaigomis, yra maždaug tūkstančiu eurų mažesni.
„Mes atsiliekame nuo Vilniaus miesto vidurkio daugiau kaip 500 eurų. O jeigu palyginsime mūsų vidutinį darbo užmokestį su analogiška įstaiga, pavyzdžiui, Lietuvos istorijos institutu, tai mes atsiliekame beveik 1 tūkst. eurų“, – teigė A. Bubnys.
Prašymui NSGK pritarė bendru sutarimu
Pasak A. Bubnio, papildomas finansavimas leistų užtikrinti didesnius darbuotojų atlyginimus.
„Jeigu būtų skirta papildomai 400 tūkst. eurų, tai mūsų (darbuotojų – ELTA) atlyginimas sudarytų 2350 eurų neatskaičius mokesčių“, – dėstė jis.
Centro vadovo prašymui NSGK pritarė bendru sutarimu, tačiau dėl to dar turės apsispręsti ir Seimas.
ELTA primena, kad biudžeto projektas Seimui buvo pateiktas praėjusią savaitę ir iki gruodžio bus svarstomas parlamento komitetuose, pagrindinis – Biudžeto ir finansų komitetas (BFK).
Iki lapkričio 10 d. kiti Seimo komitetai BFK teiks siūlymus dėl biudžeto projekto, tuomet lapkričio 25 d. parlamento salėje numatytas pirmasis projekto svarstymas.
Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.
Siūlymus biudžetui gali teikti piliečiai ir kitos suinteresuotos grupės, Seimo nariai, išvadas dėl projekto iki lapkričio 7 d. pateiks Valstybės kontrolė ir Lietuvos bankas.
Po priėmimo Seime valstybės biudžeto projektą per 10 dienų turi pasirašyti prezidentas Gitanas Nausėda.